Black Friday 2019 incepe pe 15 noiembrie

eMAG a anuntat oficial ca va tine Black Friday pe data de 15 noiembrie. O data cu acest anunt, eMAG are un logo nou si planuri noi pentru viitor. V-ati facut deja lista pentru BF 2019? De la evenimentul eMAG am aflat ca magazinul are un nou logo si fonturi noi, le vedeti in poza cum sunt. Imi placeau mai mult cele vechi. Totusi, acum putem folosi EasyBox-urile pentru a returna produse incepand cu februarie 2020. Apropo, 16% din comenzile eMAG din Bucuresti au fost livrate prin EasyBox.

Noi o sa incercam sa va tinem la curent cu ofertele de BF ca in fiecare an. Incercam sa va oferim articole cu sfaturi, recomandari si ce produse sa urmariti in aceasta perioada.

Voi ce vreti sa va comandati de acest Black Friday? Personal urmaresc un espresor de cafea de la Jura.