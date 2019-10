Pixel 4 s-ar putea sa dezamageasca

Putin de tot mai avem pana cand Google va prezenta oficial noile telefoane Pixel 4 si 4XL. Sunt un fan al acestor telefoane, am iubit Pixel 3 si imi pun mari sperante in Pixel 4. Insa dupa ce am vazut ultimele specificatii sunt putin dezamagit de unele aspecte. Pixel 4 este cel mai mic si cel mai ieftin, daca prin ieftin intelegeti o suma peste 4000 lei probabil. Insa vine cu ecran Full HD de 5.7 inch, OLED cu 90Hz, Snpadragon 855, Pixel Neural Core si 6GB de RAM.

Daca memoria RAM este suficienta, la stocare avem doar 64 si 128GB, putin daca ma intrebati pe mine. Eu nu inteleg de ce in 2019 mai exista telefoane high end de 64GB cand minim ar trebui sa fie de 128GB. Repet, ma refer la telefoanele high end!

La camere s-ar putea sa domine, desi nu inteleg de ce au pus 12MP Dual Pixel si 16MP Telephoto si nu au implementat un senzor ultra wide, caci acela este cel mai cautat. Nici macar pe varianta XL nu gasim o camera ultra wide in plus asa cum are 11 Pro.

Astfel, diferentele dintre Pixel 4 si Pixel 4XL sunt doar la ecran si baterie unde cel din urma vine cu 6.3 inch si 3700mAh vs 2800 cat are Pixel 4. In rest sunt identice si mai dispun de difuzoare stereo, Motion Sense, deblocare faciala, modulul de securitate Titan M si Android promis cu 3 ani de update-uri, atat de securitate cat si de versiuni. Adica suport oficial Google pana la Android 13.

Personal sunt dezamagit. Desi sunt convins ca vor avea cele mai bune camere de pe piata la nivel de calitate, lipsa unei camere wide este un minus pentru mine. De asemenea, bateriile sunt cam mici, iar memoria interna la fel de mica.

Voi ce parere aveti? Acestea sunt specificatiile finale, stiti cum arata fiecare. Asteptam doar lansarea si testarea lor. 15 oct este aproape.