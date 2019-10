Big Brother devine realitate in China

Tin minte ca printre primele filme in care am vazut folosit sistemul de recunoastere faciala, a fost Odiseea Spatiala 2001. Acum 50 de ani, HAL 9000 se foloseasa de unelte high-tech pentru a determina daca oamenii de la bord sunt sau nu suparati, veseli sau pentru a afla ce discuta.

Au urmat Star Trek sau Minority Report, iar societatea descoperea in filme ce presupune un sistem de monitorizare a populatiei. Recent insa, China a implementat sistemul in realitate. Se bazeaza pe o multime de camere de supraveghere raspandite in orase (nu am gasit nicio informatie despre sate care sa aiba asa ceva, dar cred ca vor urma la rand, cat de curand) care au o tehnologie de recunoastere faciala inclusa.

Astfel numitul sistem de credite sociale nu este altceva decat o actualizare a comunismului clasic, pentru ca ideile din spate sunt identice. Fie ca partidul te urmareste prin note informative date de informatori, fie ca foloseste tehnica moderna, scopul principal este controlul cat mai mare asupra populatiei proprii. Desi ei vor spune ca urmaresc doar asigurarea linistii si ordinii publice, sa nu ne lasam mintiti.

Am sa ma opresc aici cu scrisul, dar va las mai jos un video care explica pe larg, si extrem de bine, situatia respectiva:

Sunt curios ce parere aveti voi despre asta si cat credeti ca va trece pana si Europa va implementa ceva asemanator. Astept raspunsurile voastre in rubrica de comentarii.