Samsung One UI 2.0 este pe drum

Samsung are de ceva timp o interfata noua, One UI, mult imbunatatita fata de cea veche de care personal nici nu vreau sa mai amintesc ceva. Insa One UI 2.0 este pe drum si Samsung incepe sa o testeze in versiune beta.Pentru inceput doar in Coreea de Sud, insa in curand programul va fi disponibil in mai multe tari. Asa ca daca esti fan Samsung si ai un Galaxy S10, poti in scurt timp sa testezi noua interfata One UI 2.0.

Pentru coreeni inscrierile in programul beta incep de astazi si inscrierea se face prin Samsung Member App. Posibil cu cateva mici ajustari sa se poata si din Romania.

Sursa: sammobile