Google Pixel 4 si Pixel 4XL au fost lansate oficial

Google a lansat oficial noile Pixel 4 si Pixel 4XL. Telefoanele sunt exact ca cele pe care le-ati vazut in zvonuri, cu aceleasi specificatii si acelasi design. Arata mai bine in realitate.

In afara de specificatiile complete pe care le puteti gasi si voi singuri cu un mic search pe interneti, Pixel 4 vine cu ceva interesant. In primul rand are cel mai bun display de pe piata, cel putin asa spun ei.

FaceID-ul cum il numesc eu sau Face Unlock, este cel mai rapid conform spuselor de pe scena. Vine in ajutor Motion Sense si un nou senzor de miscare (radar) ce poate fi dezactivat. Nice. In plus ofera 100GB de stocare in cloud pentru 3 luni.

Cat despre specificatii tehnice pe scurt, Snapdragon 855, 6GB de RAM, 64 sau 128GB de stocare si baterii de 2800 si respectiv 3700 mAh. Sunt foarte dezamagit, v-am spus ca iubesc seria Pixel si speram sa primim mai multa memorie si baterii mai mari.

Camerele, caci doar doua are pe spate, sunt de 12MP cu f/1.7 si 77 de grade unghi de captura, iar a doua este de 16MP, telephoto. f/2.4 si 52 de grade unghi de captura. Deci nu avem camera wide…

Preturi: 3500 lei pentru Pixel 4 de 64GB sau 4000 lei pentru versiunea de 128GB. Pentru varianta XL avem 4200 lei si respectiv 4800 lei. Evident sunt preturile transformate din euro in lei fara TVA. Vor fi disponibile din 22 octombrie.