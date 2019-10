Despre evolutia graficii din jocurile video

Anul trecut cam pe vremea asta am primit marele anunt de la Nvidia. Tocmai se lansau placile video RTX 2080Ti, RTX 2080 si RX 2070. Puteti sa cititi articolul AICI. De atunci si pana acum s-a schimbat ceva? Lucrurile evolueaza sau stagneaza? Sa discutam! A trecut 1 an de cand Nvidia a decis sa schimbe radical felul in care „vedem” jocurile video. Cu o miscare care pe multi i-a surprins, prin introducerea acronimului RTX in loc de GTX, Nvidia a introdus tehnologia Ray Tracing atat de spontan incat producatorii de jocuri video nici macar nu erau pregatiti.

Au riscat si cred eu ca bine au facut. Tehnologia Ray Tracing este noua, este buna, dar trebuie inteleasa si dezvoltata. Desi nu sunt un gamer infocat deoarece timpul nu-mi mai permite sa ma joc ca acum cativa ani, nu pot sa nu observ stagnarea motoarelor grafice.

Mai tineti minte jocul Crisys? Era atat de complex si cu o grafica atat de buna incat aveai nevoie de un monstru de PC ca sa il rulezi. Era o evolutie, una mare, iar gamerii au ramas surprinsi de detaliile grafice din joc.

De atunci si pana acum nu am mai intalnit nici un alt joc care sa ofere un salt atat de mare la nivel de grafica. Insa consider ca lucrurile se vor schimba cu tehnologia RTX.

RTX sau Ray Tracing este o tehnologie care simuleaza comportamentul fizic al luminii pentru a aduce tehnici de afisare de calitate cinematografica in timp real, chiar si in jocurile cu cerinte vizuale intense.

Asadar, pe baza acestei tehnologii care la prima vedere nu pare sa faca minuni, insa care este foarte importanta, producatorii de jocuri pot dezvolta titluri cu o grafica imbunatatita si evident cu suport Ray Tracing.

RTX pune in acest moment focus pe comportamentul luminii, insa este doar inceputul. Nu mare ne-ar fi mirarea ca in urmatorii ani sa aflam ca aceasta tehnologie, care apropo nu este una noua, va putea fi folosita si pentru alte elemente grafice, nu doar pentru razele de lumina.

O alta tehnologie cu care Nvidia a venit anul trecut este DLSS sau Deep Learning Supersampling. Este foarte complexa si nici macar Nvidia nu a venit cu o explicatie clara si exacta. Insa. puteti observa in acest video diferenta de performanta cu DLSS activat intr-un joc solicitant precum Battlefield V

Multi experti considera aceasta tehnologie din urma ca fiind mai importanta decar RTX-ul. Pe scurt, acest DLSS ofera o imagine de ansamblu mai buna cu o putere de procesare mai mica. Practic ofera o imagine mai buna la un nivel de procesare mai slab, insa la nevoie poate folosi resursele ramase pentru a afisa niveluri si mai ridicate de detalii sau mai multe cadre pe secunda la alegerea utilizatorului.

Uite ce spune Nvidia despre DLSS. Va pun direct informatia din engleza:

DLSS leverages a deep neural network to extract multidimensional features of the rendered scene and intelligently combine details from multiple frames to construct a high-quality final image. DLSS uses fewer input samples than traditional techniques such as temporal anti-aliasing (TAA) while avoiding the algorithmic difficulties such techniques face with transparency and other complex scene elements.”

DLSS incearca sa ofere un nivel de detaliu superior fara a creste rezolutia jocului. Pe baza unor algoritmi AI, DLSS creste detaliile jocului care ruleaza la rezolutie Full HD incat sa para ca ar rula la rezolutie 2K folosind tehnici de anti-aliasing si TAA (temporaly anti-aliasing).

Mai exact, folosind AI, sunt luate bucati de imagine din fiecare frame si analizate, apoi sunt reproduse fara a se randa fiecare pixel in parte (AI-ul anticipeaza cum ar trebui sa arate anumite bucati din imagine si le „completeaza” automat). Astfel, e folosita mai putina putere de calcul de catre GPU pentru randarea fiecarei imagini, ceea ce duce la mai multe cadre pe secunda. E un tool recomandat in special celor care joaca competitive si au nevoie de acele FPS-uri in plus.

Eu imi pun sperantele in Ray Tracing si DLSS, insa nu acum si nici la anul. Consider ca aceste tehnologii au un potential mare si trebuie profitat de ele.

Am incercat cateva titluri RT si DLSS si am ramas placut impresionat. Detaliile se vad mult mai bine mai ales atunci cand te joci pe un monitor mare. Evident, conteaza si titlurile rulate caci din pacate nu toate sunt bine optimizate.

Voi ati incercat aceasta tehnologie? Ce jocuri? Ce parere aveti voi despre RT si DLSS? Rubrica de comentarii este a voastra.