Telefonul pliabil Motorola RAZR vine pe 13 noiembrie

Motorola RAZR, celebrul model care a tinut compania in frau acum aproape 15 ani, revine pe piata intr-o forma noua. Noi am tot auzit zvonuri, dar se pare ca Motorola chiar il lanseaza si deja a trimis invitatiile. In invitatie gasim si un text „You’re going to flip” si un .gif cu balamaua lui RAZR. Secretul este mai bine pastrat decat in cazul Pixel sau iPhone caci tot ce avem pana acum sunt randari 3D, nimic real.

Conform specificatiilor nu o sa fie un flagship astfel incat pretul sa fie mai mic si sa si-l permita mai multa lume. Ar avea Snapdragon 710, 4GB de RAM, 64GB de stocare sau 6GB de RAM si 128GB de stocare, baterie de 2700mAh si un pret de 1500 de dolari.

Da, pare scump, dar s-ar putea sa fie cel mai bun de pana acum.

Sursa: gsmarena