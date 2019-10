Vreti un televizor bun de Black Friday?

Televizoarele s-au vandut in cantitati foarte mari de Black Friday, insa lumea inca nu stie cum sa cumpere un televizor. Asa ca am decis sa va prezint cateva modele BUNE care chiar merita sa le urmaresti si daca le vezi la un pret bun sa le si cumperi.

Multi stiti ca lucrez pentru Panasonic si aici am invatat foarte multe despre toate brandurile. Nu voi fi subiectiv, nu sunt platit pentru acest articol, insa in cele 5 luni la ei am invatat ca majoritatea celor care isi cauta un televizor nu prea stiu ce vor. Iar brandul de foarte multe ori este mai important decat experienta in sine pe care o primesti de la televizor.

Sunt oameni care sunt fixati pe un anumit brand, vor un televizor doar daca este LG sau Samsung. Sunt si clienti care sunt fani Sony sau Panasonic si nici nu vor sa auda de alte branduri. Nu o sa va spun care este cel mai bun, insa o sa va ofer cateva recomandari de televizoare si cateva ponturi.

Nu te lua dupa pret. De cele mai multe ori un televizor la un pret foarte mic este si foarte slab. Nu il lua pe cel mai ieftin!

Cauta modele de anul trecut. Toti producatorii vin cu serii noi in fiecare an, iar cele vechi sunt inca disponibile prin magazine si incearca sa scape de ele. Poti gasi ultimele produse dintr-o gama anterioara, un produs expus ratacit pe wall la un pret foarte bun sau un produs care nu mai are cutie si atunci o sa fie la un pret mai bun.

De obicei cele mai bune televizoare sunt cele care sunt expuse pe wall-ul companiei. Acelea sunt vedetele, iar modelele mai slabe sau cele mai slabe sunt pur si simplu asezate pe un raft comun sau nu sunt deloc expuse. Fa focus pe modelele expuse pe wall si cauta oferte bune pentru acele modele.

Daca vrei sa faci o alegere cinstita cauta pe net informatii despre modelul pe care ai pus ochii. Angajatii din magazine pot fi uneori subiectivi. Mai bine te informezi si mergi la sigur.

Cauta televizoare 4K si diagonale cat mai mari daca ai loc in casa. Daca vrei sa faci upgrade si ai spatiu in casa alege un model cat mai mare. Este foarte confortabil si experienta o sa fie mai buna. Desi am spus ca nu mai vreau televizor, am cedat si am cumparat un Panasonic de 109cm. Inainte aveam un Philips de 80cm si este o diferenta enorma. Apropo, am luat ultima bucata expusa in magazin la un pret bomba 🙂

Si acum uite ce modele iti recomand. Evident o sa incep cu Panasonic ca de acolo vine salariul luna de luna.

FX740 si FX780 sunt modele de anul trecut, dar mai sunt inca ratacite prin anumite magazine si au preturi FOARTE BUNE. Sunt televizoare 4K, Smart, au HDR10, Bluetooth si panouri IPS. Au un design superb si inca le poti gasi in magazine. Apropo, multe modele o sa le gasiti DOAR daca mergeti in magazinele fizice. Nu stiu de ce pe site nu apar (Altex, MediaGalaxy). De exemplu FX740 de 49 inch este 2300 lei.

De asemenea, gama noua 2019 vine si cu 5 ani garantie fara costuri suplimentare. Seria GX700 este foarte buna daca doar urmaresti filme pe Netflix sau stai pe cablu. Daca vrei sa interactionezi mai bine cu partea smart atunci iti recomand seria GX800 sau OLED-urile. Acestea din urma sunt inclusiv recomandate de Netflix si o sa primiti cea mai noua versiune a aplicatiei foarte multi ani, iar in meniul o sa gasiti un mod de imagine Netflix.

Seria 800, preferata mea, porneste de la 2999 lei pentru diagonala de 126cm si poate ajunge la diagonale de 146cm sau 164cm.

De la LG o sa gasesti o gama mai mare de produse, aici cam ai de unde alege. Personal as merge pe seria 7450 unde o sa gasiti diagonale de 108, 127 sau 139cm. Sunt modele bune si au o interfata smart chiar draguta si din cate stiu au si o telecomanda Magic Remote interesanta. Sunt 4K, au HDR 10, Bluetooth.

Preturile pentru aceasta seria pornesc de la 1999 lei pentru cea mai mica diagonala, insa daca nu vreti sa dati foarte multi bani pe un televizor nou aceastea sunt modele foarte reusite. Ce este sub aceasta serie nu va recomand chiar daca pot parea mai atractive dpdv al pretului.

Evident ca puteti merge si mai sus cu pretul, insa daca deja vrei sa dai o suma foarte mare pe un televizor ar trebui sa citesti review-uri. O sa afli multe informatii utile de acolo. Iti recomand sa te uiti la HDTV Test.

Despre Sony nu pot sa spun foarte multe. Televizoarele lor cele bune vin cu Android, iar imaginea este foarte similara cu ceea ce ofera Panasonic, adica culori naturale, o luminozitate uniforma si in general o imagine clara si naturala. LG si Samsung au tendinta sa suprasatureze imaginile, iar contrastul de multe ori este dezamagitor. Daca sunteti adeptul unei imaginii naturale atunci din start puteti baga in filtru doar Sony si Panasonic.

Televizoarele lor sunt bine dotate si in general sunt foarte apreciate. Modelul XG8096 este unul reusit si o sa il gasiti la diagonale de 108cm, 123, 138, 163 si 189cm. Ruleaza Android, este 4K, are HDR10, Bluetooth, Dolby Digital. Pretul pentru cea mai mica diagonala este de 2799 lei si poate ajunge pana la peste 4000 lei in diagonala cea mai mare.

Daca totusi vreti ceva mai ieftin de la Sony puteti merge in ultima instanta si pe seria XG7077 deoarece preturile pornesc de la 2099 lei pentru diagonala de 108cm.

Si Philips a venit anul acesta cu televizoare chiar foarte bune si mi se pare ca au facut un salt urias fata de modelele mai vechi. Noile modele chiar se misca bine si se vad bine.

De exemplu seria The One sau PUS7304 este disponibila in diagonale de 108, 126, 139 si 164cm si porneste de la 2399 lei. Are Ambilight, sunt 4K, vin cu HDR10, Bluetooth, Dolby Vision, Dolby Atmos. O sa am si eu unul la test zilele astea si o sa va las niste impresii.

De la Samsung nu stiu ce sa va recomand deoarece nu am apucat sa ma joc cu nici un model, iar ceea ce am apucat sa vad la prima vedere a fost o dezamagire pentru mine. Prefer sa nu va ofer informatii eronate. Daca voi stiti modele Samsung bune va rog sa le lasati in comentarii.

Din gama de televizoare low cost, dar care se vad decent si sa spunem ca sunt bune pentru persoanele care nu sunt foarte pretentioase, va recomand sa urmariti modelele Tesla, Star Light, Sharp sau TCL. Au multe modele ieftine, unele sunt chiar bune. Le gasiti AICI sau AICI pe toate, poate va place ceva.

Preturile pe care le-am prezentat eu sunt reduse intr-o oareare masura, insa de Black Friday la eMAG, adica pe 15 noiembrie, s-ar putea sa le gasiti la preturi si mai bune.

Nu v-am recomandat televizoare de 1000 sau 1500 lei pentru nu vreau sa imi bat joc de recomandare si dupa sa ma injurati ca nu se vad bine. Ceea ce v-am aratat in articol sunt televizoare foarte bune, evident cu un pret pe masura. Ideea este sa la urmariti si daca le prindeti la un pret bun sa nu ezitati.