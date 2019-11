Skoda Kodiaq, dupa 1000 de kilometri

La inceputul lui iunie am reusit sa public review-ul la Skoda Kodiaq primit in teste de la Porsche Timisoara. La finalul articolului am mentionat ca unul dintre rezultatele test-drive-ului a fost decizia unanima a familiei de a cumpara modelul respectiv.

Noi oricum eram in cautare de masina cu sapte locuri, iar Kodiaq-ul ne oferea, printre alte beneficii, si acest aspect. Bine, ca sa fiu complet sincer, decizia a fost unanima a sotiei, ca doar suntem si noi familie traditionala, si nu comentam in fata matriarhatului. Cine este de alta parere, va rog sa ridicati mana sus! 🙂

Deci, ca sa reiau firul epic, in mai am testat masina, in iunie am publicat articolul, in iulie am facut calculele finale, in august am revenit din concediu si am dat comanda. Initial, termenul de livrare era mijlocul lunii noiembrie, insa cehii din uzina s-au miscat atat de repede, incat pe 15 octombrie, orele 16:00, am primit cheile masinii. Dupa un mic intructaj si un ultim set de acte de semnat, am luat „ursul” la plimbare. In caz ca ati uitat, numele modelului vine de la insula Kodiak, din Alaska, pe care traieste cel mai mare urs brun.

Masina aleasa de noi este un Kodiaq Style 2.0 TDI 4×4 , 150 CP/ 110 KW, 6. avand cutie de viteze manuala. Stiu, veti spune ca ne-am zgarcit, ca era mai practic si mai de viitor cutia automata, insa am preferat sa ne incadram in bugetul definit anterior si am ales alte optionale care ne erau mai de folos. Cum am condus si masini cu transmisie manuala si cu automata, stiam foarte bine de ce am ales asa.

Inainte de a merge mai departe, sa ne oprim putin si la tipul motorului: diesel. Si aici sunt constient ca nu este cea mai curata masina sau tehnologie, insa motorizarea pe benzina oferita era doar de 1.5. Ori, tinand cont de masa masinii, am ales un motor puternic, pentru a evita probleme. Fiind Euro 6, nu ma stresez prea mult ca voi avea probleme in a intra in orase europene pe viitor, pentru ca va mai curge destula apa pe Timis pana sa se intample asta!

Culoarea masinii a fost cel mai simplu de ales – am mers pe cea gratis: Energy Blue. 🙂 La interior am optat pentru tapiterie de stofa, de culoare bej. Bine, dupa cum vedeti, este bej si negru, dar asta am descoperit abia cand am primit masina. Pana la urma, dupa socul initial, am ajuns sa ne placa respectiva combinatie.

Dotarile de baza sunt urmatoarele:

5 tetiere reglabile pe inaltime (2 fata si 3 spate)

8 difuzoare

A treia lampa de stop

Activare lumini avarie la franarea de urgenta

Adaptive Cruise Control (viteza maxima 160 km/h) si Front Assistant

Afisaj Maxi-DOT color

Airbag-uri laterale fata

Airbag-uri pentru cap

Airbag genunchi sofer

Airbag sofer si airbag pasager cu optiune dezactivare airbag pasager

Bandouri laterale de protectie negre

Bare longitudinale plafon de culoare neagra

Capac rezervor cu deblocare electrica (prin inchiderea centralizata)

Centuri de siguranta cu sistem de prindere in 3 puncte pentru toate locurile, pretensionate si reglabile pe inaltime pentru sofer si pasager

Climatronic – instalatie de aer conditionat, automata, cu distributia aerului in trei zone

Compartiment de depozitare sticla 1,5l in usi fata si in usi spate

Compartiment depozitare in partea superioara bordului

Consola centrala

Cotiera centrala spate cu suport pahar

Covorase fata/spate, material textil

Discuri de frana spate

Doua lumini fata pentru citit, plafoniera centrala spate

Driving Mode Selection

ESC (sistem electronic de stabilitate) inclusiv ABS, ASR, EDS, HBA, DSR

Faruri cu tehnologie LED, cu functie AFS (Adaptive Frontlight System) si instalatie de spalare a farurilor cu verificarea nivelului de lichid pentru spalare

Filtru de praf/polen

Frana parcare electromecanica

Front Assistant cu protectie pentru pietoni

Garantie extinsa la 4 ani, in limita a 120.000 km

Geamuri atermice

Geamuri electrice fata/spate

Geamuri laterale cu rama cromata

Grila radiator cu rama cromata

Hill Hold Control

Iluminare ambientala banda LED

Iluminare habitaclu, cu senzor pentru toate usile

Iluminare portbagaj

Imobilizator electronic

Inchidere centralizata cu telecomanda pliabila

Inele amarare in portbagaj

Intreruperea alimentarii cu carburant si deblocarea usilor in caz de accident

Jante aliaj Elbrus 7J x 18″, cu anvelope 235/55 R18

Jumbo Box – cotiera fata cu compartiment de depozitare

KESSY – sistem de access in masina si pornire/oprire motor fara cheie

Light Assistant si senzor de ploaie

Luneta incalzita

Manere interioare usi cromate

Oglinzi exterioare electrice si incalzite, pliabile electric, cu efect automat anti-orbire

Oglinzi si manere exterioare usi vopsite in culoarea caroseriei

Ornamente praguri interioare usi fata

Pachet fumatori cu scrumiera mobila

Pachet LED exterior (blocuri optice spate LED extins, iluminare placuta numar)

Pachet legislativ – trusa medicala, 2 triunghiuri reflectorizante, extinctor

Parasolare mecanice pentru geamurile laterale spate

Pregatire „Isofix” pentru ancorarea a 2 scaune de copii, pe scaunele din spate (cu ancorare Top-Tether)

Pregatire telefon cu Bluetooth

Priza 12 V in consola centrala

Priza 12 V in compartimentul portbagaj

Proiectoare de ceata LED cu functie Cornering

Racleta in capac rezervor

Radio Bolero, MIB2 cu touch-screen color, USB si cititor card SD

Reglaj vertical scaune fata

Roata de rezerva din otel, de uz temporar

Scaun sofer cu reglaj electric si functie de memorie

Scaune fata incalzite cu reglaj termic separat

Scaune spate cu spatar rabatabil, glisabile fata/spate

Schimbator de viteze si maneta frana de mana imbracate in piele

Senzori parcare fata/spate

Servicii de urgenta – apel de urgenta – limba engleza si apel de pana – limba romana

Servodirectie electromecanica

Set plase in compartiment portbagaj

Sistem start/stop cu recuperare energie

SKODA Connect, Care Connect (1 an)

Smartlink

Stergatoare parbriz si luneta, tip Aero, cu temporizare

Suport lombar scaune fata

Suport pentru ochelari

Suport tichet de parcare, la nivelul parbrizului

Torpedou iluminat si climatizat

TPM – monitorizarea presiunii in pneuri

Trapa portbagaj electrica si senzor deschidere (pedala virtuala)

Umbrela in usa laterala fata

Volan multifunctional imbracat in piele (comenzi radio si telefon)

Volan reglabil axial si vertical

Ca si optionale, am ales urmatoarele dotari:

Al treilea rand de locuri, inclusiv podea variabila pentru portbagaj

Cod intern CleverPack

Duze stropitoare parbriz incalzite

Incalzire stationara cu telecomanda

Intelligent Light Assistant – activare/dezactivare automata a luminilor de drum

Parking Assistant – asistent parcare laterala, parcare cu fata si garare

Pedalier sport

Pregatire telefon cu Bluetooth

Roata de rezerva de dimensiuni reduse

Side Assist si Lane Assist

Sistem de navigatie Amundsen MIB2 touch-screen color, USB, cititor card SD si harti Europa incluse, inclusiv Smartlink+

SKODA Connect

Care Connect (1 an)

Infotainment Online (1 an)

Sound System Canton

Sunset – geamuri laterale spate si luneta in nuanta inchisa

Z Set bare transversale + cutie bagaje (380 l)

Dupa primii 1000 de kilometri va pot spune ca suntem toti patru incantati de achizitie. Pisicile s-au declarat la neimpresionate, ca torc la fel de bine si pe capota Loganului ca si pe cea a Kodiaqului. Cei doi caini sunt si ei indiferenti, insa au trecut prin cateva momente de consternare cand au vazut ca lasam masina veche acasa si plecam in fiacare dimineata cu asta noua. Alte animale nu avem prin curte, deci nu am inregistrat alte feedback-uri.

Dar, ca sa fie treaba oabla, sa punem pe hartie display plusurile si minusurile masinii:

+ – Masina e mare, putem lua si parintii impreuna cu noi prin excursii A venit echipata cu gume de vara si a trebuit sa ii cumpar unele de iarna aproape imediat Desi e mare, este extrem de usor de manevrat Daca nu vrei sa porti tot timpul cutia bagaje, ai nevoie de un loc de depozitare destul de mare Combinatia de culori este foarte frumoasa, desi aici pot fi subiectiv Locurile de parcare sunt limitate pentru astfel de masini Dupa primii 150 de km am inceput intr-adevar sa invat sa o conduc CASCO este destul de mare Keyless si pedala virtuala de la portbagaj sunt geniale Sistemul de infotainment nu are toate optiunile active (chestie care tine de tara de achizitie) Cutia de bagaje de pe plafon pare mica, dar este imensa Imi e greu sa mai conduc Loganul, cand este nevoie 🙁 Am primit si vouchere de combustibil de la Porsche, o data cu asigurarea masinii 🙂 Daca nu aveti familie numeroasa sau nu plecati in concedii cu mai multi prieteni, masina nu este pentru voi Nu consuma atat de mult pe cat m-am asteptat (practic bag tot atatia bani ca si in Logan) Intelligent Light Assistant te scapa de problemele cu cei din sens opus, daca uiti faza lunga pornita

All in all, dupa cum zic verisorii de pe Tamisa, am ales bine. Iar dealerul din Timisoara s-a comportat exemplar. Pentru comparatie, am cerut un Kodiaq RS cu motor 2.0 pe benzina. Abia atunci voi putea compara corect modelele pentru cei care m-au intrebat anterior. Pana atunci, insa, mai am in plan un alt test-drive, cu un alt SUV Skoda. Wink, wink!

OK, am ajuns si la final. Nu stiu ce altceva v-as mai putea spune, asa ca astept intrebarile sau sugestiile in rubrica de comentarii.

PS: Am lasat la final pretul de achizitie. 😉 Per total, configuratia aleasa de noi se invarte in jurul a 36.000 euro. Mai departe tine de calitatile de negociator ale fiecaruia si tipul de achizitie ales – leasing, credit, bani cash.