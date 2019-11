Review ASUS ROG Zephyrus S – unul dintre cele mai subtiri laptop-uri de gaming

Daca va imaginati laptop-urile de gaming ca fiind niste device-uri groase si grele atunci trebuie sa va dati un reset. In ultimii ani laptop-urile de gaming au scazut in grosime si in greutate, insa anumiti producatori vin cu modele exclusiviste cum este acest ASUS ROG Zephyrus. Acest laptop este la fel de usor si de subtire precum un laptop de business.

Seria Zephyrus este nivelul suprem de inginerie de la ASUS cand vine vorba despre produsele de gaming. Ceea ce am testat eu m-a impresionat pana la capat pentru ca nu ma asteptam ca un laptop atat de subtire sa fie atat de performant, de silentios si de practic.

Specificatii

Procesor: Intel Core i7-9750H 2.6GHz – 4.5GHz

Placa video: RTX 2070 8GB Max-Q Design

RAM: 16GB DDR4 2666MHz

Ecran: 15.6 inch Full HD 240Hz IPS

Stocare: SSD 1TB Intel M.2 PCIe

Design

Zephyrus S este foarte subtire si in acelasi timp foarte solid. Este construit din materiale foarte rezistente si foarte placute la atingere. Oriunde o sa pui mana vei simti calitate.

Nu mi-a lasat niciodata impresia de fragil si va spun imediat de ce ma asteptam la asta. Intr-un fel este de la sine inteles la cat este de subtire pentru un laptop de gaming.

Insa ceea ce este de mentionat si este foarte important sa stiti este ca atunci cand este deschis, undeva pe partea din spate se va ridica o aripioara care permite racirea laptop-ului intr-un mod cat mai eficient.

Poza atasata va arata exact despre ce vorbesc. Acea clapeta se inchide atunci cand lasati ecranul jos si se deschide cand ridicati ecranul. Rolul este de a raci mai bine laptop-ul.

Respectiva piesa care se ridica poate fi fragila, insa mecanismul este atat de simplu incat nu ai de ce sa iti faci griji. Nu are ce sa se rupa, iar in cel mai rau caz poate doar sa iasa din balamaua ei, iar atunci se fixeaza foarte usor la loc. Am patit asta.

Insa sistemul este unul foarte ingenios, practic si chiar impresionant cand le arati prietenilor.

Tastatura trebuie si ea mentionata deoarece trebuie sa te obisnuiesti cu forma ei. Tastatura este amplasata mai spre centru decat este la un laptop normal. Daca va uitati si in poza atasata o sa observati ca butoanele nu sunt duse pana in extremitatile laptop-ului.

Nu este un minus dar nici un aspect de laudat. Trebuie doar sa te obisnuiesti cu aceasta tastatura, una foarte buna si cu o iluminare deosebita.

Marginile ecranului sunt foarte subtiri si arata foarte bine. Atunci cand te vei juca nu te vor distrage. De asemenea, grilele de ventilatie sunt discrete si dispune de toate porturile necesare.

Pe partea stanga are mufa de alimentare, portul LAN, HDMI, USB 3.0 si 2x jack audio pentru casti si microfon. O mare bila alba ca nu are un singur jack combo ci doua!

Pe partea dreapta sunt 2x USB 3.0 si un USB Type C.

V-am spus ca este subtire si usor dar nu v-am spus cu exactitate. Aflati ca Zephyrus S are doar 2kg si masoara 0.71 inch in grosime.

Ecran

Este un display validat PANTONE cu 240Hz rata de refresh, rezolutie Full HD si timp de raspuns de 3ms. Practic este tot ce isi poate dori un gamer. Se vede impecabil din toate unghiurile, nu i-am gasit probleme vizibile cu ochiul liber, iar luminozitatea este de 300nits.

Sunet

In buna traditie ASUS nici nu laptop de la ei nu poate avea un sunet de slaba calitate. Are o amplificare dedicata ESS Sabre Hi-Fi si poti folosi inclusiv casti profesionale.

Ai un jack dedicat pentru microfon, unul dedicat pentru casti si sunetul oferit este puternic. De obicei laptop-urile nu au o amplificare dedicata, insa acesta are si mai este si subtire.

Sistemul de racire

Trebuie sa va spun cateva vorbe despre acest sistem de racire deoarece mi se pare impresionant. Am remarcat inca din primele ore ca este mult mai silentios decat orice alt laptop de gaming ajuns la mine pe masa.

Temperaturile obtinute in benchmark-uri sunt ridicate ca la orice alt laptop, adica 80-90 de grade la procesor. Insa in viata reala sau atunci cand te joci nu o sa atingi aceste valori.

Insa chiar si asa, sistemul de racire pentru un laptop atat de subtire este impresionat. Ventilatoarele sunt conectate la 12V in loc de 5V cum sunt majoritatea, au 83 de lamele, mai subtiri si mai multe decat orice alt ventilator conventional si au un flux de aer cu pana la 17% mai mare.

Prin aceste mijloace au reusit sa ofere un laptop subtire si cu un sistem de racire performant si foarte eficient. Repet, este la fel de eficient precum un laptop de gaming cu o grosime generoasa.

Autonomie

Recunosc ca nu m-a interesat atat de mult autonomia acestui laptop. De obicei nu ma intereseaza la nici un alt laptop de gaming deoarece ele vor sta cam tot timpul in priza. Nu te poti juca pe baterie.

Insa mi-a atras un lucru deosebit. In pachet o sa primesti 2 alimentatoare, unul mare si unul mic. Cel mare este evident si mai puternic si mai greu si o sa il folosesti atunci cand vrei sa storci si ultima picatura de performanta.

Insa cel mic este util daca vrei sa folosesti laptop-ul intr-un regim „office”, adica atunci cand calatoresti si vrei sa-l iei cu tine pentru filme, text etc.

Insa partea interesanta acum vine. Cu ajutorul portului USB Type C poti sa il incarci de la o baterie externa. Exact! Daca nu ai nici o priza pe langa tine poti alimenta laptop-ul de la o baterie externa cu USB Type C in regim de urgenta, atunci cand bateria este sub 10%. Cat de tare!

Armoury Crate

Este softul dedicat ASUS de unde poti configura laptop-ul. Practic de aici poti seta luminitele, felul in care sa ruleze laptop-ul, performanta sau sistemul de racire.

Pozele vorbesc de la sine. Poti alege sa ai mai multa putere la procesor, poti alege sa fie mai silentios sau mai bine racit. Poti dezactiva anumite programe in timpul sesiunilor de gaming sau poti sa-ti faci diferite profile.

Performanta in gaming

Asta va intereseaza cu adevarat de la un laptop de gaming. Am testat cateva jocuri celebre pe setarile recomandate de laptop. De obicei au fost Ultra sau High si le-am lasat asa deoarece ele au fost ajustate pe baza configuratiei.

Joc FPS Avg Shadow of the Tomb Raider 98 Hitman 88 GTA V 120 AC Odyssey 83 PUBG 115

Concluzie si pret

Zephyrus S este un laptop senzational din toate punctele de vedere. Design-ul, specificatiile si performanta pe care o ofera sunt incredibile. Este foarte greu sa gasesti parti negative la un laptop atat de performant si de scump.

Personal nu am gasit ceva care sa nu imi placa sau care sa ma faca sa nu mi-l doresc. Cat despre halat, intr-o configuratie similara pe PC Garage costa 9998 lei.