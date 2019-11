Valve lanseaza Half-Life: Alyx, un joc VR

Half-Life 3 nu vine, dar Valve a anuntat un joc in VR din seria Half-Life si anume Alyx. Multe informatii nu se stiu despre joc, dar sunt cateva informatii in .com. Cat despre Valve, s-ar putea ca in viitorul apropiat sa vedem noutati de la ei.

Valve are un cont nou pe Twitter sub denumirea Valve Software si asta este prima lor postarea, anuntul pentru noul joc Half-Life. Alyx va fi lansat joi.

We’re excited to unveil Half-Life: Alyx, our flagship VR game, this Thursday at 10am Pacific Time.

Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw

