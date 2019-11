Ce stim despre Galaxy S11?

Samsung Galaxy S11 este in lucru si nu mai dureaza mult pana cand va fi lansat. Este asteptat in luna februarie si tinand cont ca mai este putin, informatii despre el incep sa apara in online si sunt din ce in ce mai realiste.

Pe scurt, Galaxy S11 va fi un telefon care va schimba directia Samsung si va veni cu imbunatatiri substantiale. Nu doar la Samsung va fi un an cu schimbari ci la fiecare mare companie.

In primul rand camera va fi una noua sau mai bine zis ansamblul de camere va fi complet nou. Xiaomi a lansat deja telefonul cu camera de 108MP, senzor realizat de Samsung si pe care il vom vedea si pe noul Galaxy S11.

Pe langa noul senzor de 108MP, Bright HMX, vom mai regasi si alti senzori noi. S11 va avea o camera ultra wide, o camera wide, o camera telephoto, un spectometru si o camera DepthVision.

Mai mult de atat va putea filma 8K la 30 de cadre pe secunda si conform aplicatiei de camera se vor putea efectua filmari simultane cu toate camerele integrate.

Este asteptat sa debuteze cu noul chipset Exynos 990 si asa cum vedeti si acesta are o denumire noua si pare mai apropiat de seria Kirin de la Huawei. Insa in unele piete va veni cu Snapdragon 865.

Si ecranul ar putea fi schimbat cu unul in format 20:9 si diagonala de 6.7 inch in versiunea normala si 6.9 inch in versiunea Plus, iar varianta cea mai mica intitulata Galaxy S11E va avea un ecran de 6.4 inch.

De asemenea, Samsung ar putea veni cu o denumire noua pentru ecranul lor si anume SAMOLED, iar camera frontala sa fie integrata in display exact ca pe seria Note 10.

Alte informatii sustin ca toate versiunile de S11 vor avea 5G nativ.