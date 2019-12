Qualcomm a prezentat Snapdragon 865, 765 si un nou senzor de amprenta

La exact un an diferenta de la prezentarea lui Snapdragon 855, Qualcomm a prezentat generatia urmatoare a celui mai puternic procesor pe care urmeaza sa il produca.

Desi Qualcomm spuneau la lansarea lui 855 ca este un chip cu tehnologie 5G, aceasta informatie este partial adevarata. Pentru a putea utiliza tehnologia 5G era nevoie de modemul X50 produs tot de ei si achizitionat separat. Practic au lasat la latitudinea producatorilor de telefoane mobile daca doresc deja 5G sau nu. Snaprdagon 865 continua pe aceiasi linie, iar pentru asta au dezvoltat modemul X55, succesorul spiritual al lui X50. Noul modem este mai eficient din perspectiva consumului, al vitezelor de download/upload si suporta retelele SA/NSA. Va suporta si retele sub 6Ghz 5G si mmWave.

Snapdragon 765 este un chipset nou si compatibil cu tehnologia 5G, dar momentan nu se cunosc informatii legate de modemul pe care il va folosi.

La ora actuala, in Romania, Orange prezinta cea mai buna acoperire si viteze de download in reteaua 5G in 3 mari orase din Romania: Cluj-Napoca, Iasi si Bucuresti. Mai multe informatii despre 5G in Romania puteti citi aici si aici. In magazinul acestora, veti gasi in exclusivitate pana in ianuarie 2020 telefonul Samsung Galaxy S10 5G compatibil cu noua retea.

Samsung Galaxy S10 a fost unul dintre telefoanele care a folosit senzorul de amprenta dezvoltat de Qualcomm. Detin un S10+ si din proprie experienta pot sa va spun ca senzorul desi a devenit mai stabil dupa diverse update-uri software, inca pare lent daca il comparam cu cel de pe OnePlus 7 Pro. 3D Sonic Max este noua tehnologie propusa de Qualcomm pentru autentificare si deblocare, aceasta fiind si mult mai sigura: va permite autentificarea cu doua degete simultan.

