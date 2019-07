Samsung Galaxy S10+ Snapdragon Edition Review

Am fost intampinat cu multa ura in momentul in care mi-am cumparat Galaxy S10+ de la Quickmobile, desi intentia mea nu a fost sa le fac reclama de nici un fel. Au fost singurii care achizitionau in Romania varianta cu procesor Snapdragon la momentul respectiv, acum aceasta este comercializata si de evoMag. Din 21 aprilie si pana astazi, S10+ a fost si va fi telefonul meu de uz zilnic daca nu am nimic in teste. Haideti sa vedem daca m-a dezamagit sau nu alegerea facuta, daca regret ca nu am asteptat un telefon precum OnePlus 7Pro sau chiar Sony Xperia 1.

Design si constructie

Ce gasim in cutie

Software si performanta

Ecran si sunet

Camera foto si video

Baterie

Pret,concluzie, puncte pro si contra

Design si constructie

Galaxy S10+ continua in mare parte pe linia de design si constructie introdusa odata cu S8. Avem fata si spatele din sticla, separate de o rama de aluminiu. Pentru fata s-a optat pentru Gorilla Glass 6, in timp ce pe spate Gorilla Glass 5. Cu fiecare iteratie nou aparuta, de la Galaxy S6 pana in prezent, marginile seriei S au fost indreptate cate putin pana au ajuns la un stadiu modic de curbura, dar comfortabil in mana. Pe spate intr-un chenar dreptunghiular sunt prezenti cei 3 senzori foto care alcatuiesc camera foto principala. Camera secundara se afla intr-un hole-punch in coltul dreapta sus al ecranului si probabil deja ati vazut nenumaratele poze de fundal hazlii pentru acest tip de ecran. Aceasta la randul ei este formata din 2 senzori. Pe partea dreapta avem butonul de power, care este pozitionat prea sus pentru mana mea, iar pe partea stanga butonul de volum si butonul de Bixby pe care nimeni nu l-a cerut sau dorit. In partea de jos portul de incarcare USB tip C, jack-ul de 3.5mm si difuzorul principal. Avem parte de tratament stereo precum pe S9: difuzorul pentru convorbiri fiind folosit ca difuzor secundar. Senzorul de amprenta integrat in ecran a ajuns si la Samsung si este prezent atat pe S10 cat si pe S10+. Nivelul de protectie impotriva prafului si a apei este IP68. Un aspect interesant si placut este faptul ca telefonul vine cu o folie pe ecran preaplicata, garantata 3 luni. A mea inca rezista.

Ce gasim in cutie

Incarcatorul de perete insotit de cablul de date, castile certificate AKG, cheita pentru sertarul cartelei si carti. Varianta cu Snapdragon nefiind comercializata de Samsung in Europa, incarcatorul este varianta de UK, dar am primit adaptor in pachet de la QuickMobile.

Software si performanta

Android 9 cu interfata One UI se regaseste pe S10+. Despre One UI si scopul ei v-am mai povestit: interfata veche TouchWiz a adunat multa ura de-a lungul timpului datorita bloatware-ului si a functionalitatii sacadate de multe ori. Aparent Samsung a ciulit urechea si a ascultat, astfel ca One UI este o interfata aerisita si gandita pentru a o putea folosi cu o singura mana indiferent daca ai un telefon cu ecran de 5inch sau mai mare. In practica, se poate utiliza destul de des cu o singura mana, dar nu mereu. O chestie ce imi place mie mult la software-ul Samsung este Smart Select pe care chiar o folosesc destul de des si ii simt lipsa cand sunt pe alte telefoane care nu o au. Alta functionalitate mica, dar nice to have este posibilitatea de a face scroll screenshot. Desi eram mare fan Android curat, dupa versiunea 9 am inceput sa fiu usor dezamagit de lipsa posibilitatii de a personaliza telefonul si a ajuns sa imi placa interfata One UI mai mult. Dar asta e o nota cat se poate de personala.

Telefonul nu s-a blocat deloc, nu s-a incalzit niciodata si nu l-am simtit niciodata lent. Probabil pentru unii este ciudat sa auda ca un telefon Samsung este fluid, dar se poate!

Senzorul de amprenta a primit cateva actualizari de software de cand am luat telefonul si pana acum si a devenit ceva mai rapid. Inca nu l-am folosit fara folia preaplicata pe ecran sa vad ce impact are aceasta asupra vitezei. Tot ce pot sa spun este ca la inceput functiona cam 3 din 5 cazuri, iar acum functioneaza 5 din 5. Este suficient sa tin degetul 1 secunda pe ecran pentru a debloca telefonul. Nu este nici pe departe la fel de rapid ca unul fizic de ultima generatie care functioneaza instant, functioneaza bine.

Dupa cum se intelege si din titlu, procesorul folosit in varianta destinata Statelor Unite ale Americii sau pietei asiatice este Snapdragon 855. Alaturi de acesta avem 8GB Ram si 128GB pentru stocare. Suficiente resurse incat telefonul sa nu aiba batai de cap. Scorul din Geekbench il aveti aici, iar Antutu mai jos.

Ecran si sunet

Samsung pastreaza traditia, iar S10+ are probabil unul dintre cele mai bune display-uri de pe piata la ora actuala. Dynamic AMOLED,cu o diagonala de 6.4inch, aspect ratio de 19:9 si o rezolutie 2k: 1440 x 3040, acesta este superb atat in teorie cat si in practica. Unghiurile de vizibilitate sunt foarte bune, in lumina puternica se poate folosi cu usurinta iar culorile sunt un deliciu. Hole-punch-ul nu m-a deranjat la urmarit continut pe telefon. In mod implicit, continutul de pe YouTube sau Netflix este afisat doar de la hole-punch in jos, ramanand practic cu o banda neagra in stanga pe ecran. Display-ul este compatibil HDR10+ si are Always-on-Display. Din punctul meu de vedere, Samsung are cea mai practica si convenabila implementare de AOD existenta pe piata la ora actuala.

Sunetul dupa cum va spuneam este stereo. Nu se ridica la nivelul de calitate si putere al unui Pixel 3, dar este net superior si produce mai natural sunetele decat Xperia 1. Nu l-as numi superb, dar probabil pe locul 5 intr-un top 5 de calitate al sunetului.

Camera foto si video

Avem un total de 5 senzori foto, 3 pe spate si 2 pe fata. Senzorul principal este acelasi folosit pe S9,S9+ sau Note 9: 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS. Pentru pozele cu zoom 2x se foloseste tot un senzor de 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0µm, AF, OIS, iar pentru pozele wide 16MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.0µm. Samsung ofera in continuare poze saturate predefinit, iar daca sunteti ca mine si va plac, inseamna ca sample-urile le veti adora. Pozele sunt reusite indiferent de conditii si suficient de detaliate. Ce am sesizat insa este ca poze in lumina slaba am facut foarte putine, dar in schimb am folosit foarte mult zoom-ul 2x. Din telefoanele pe care le-am avut in test pana acum cu senzor ultrawide, S10+ pare ca se descurca cel mai bine. Nu iasa mereu cum trebuie, pot fi distorsionate, dar cu putina atentie sunt cele mai calitative si mai bune decat cele pe care obisnuiam sa le fac cu un GoPro Hero 4 Silver.

poze standard puteti gasi in galeria de aici.

poze ultrawide aici. Printre mostre veti gasi si cateva distorsionate, pentru a se vedea ce se intampla cand nu tii telefonul destul nemiscat.

selfie-uri aici

Camera de selfie-uri este alcatuita din 2 senzori: cel principal se gaseste si pe S10 sau S10e: 10 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1.22µm, Dual Pixel PDAF si unul extra 8 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1.12µm pentru adancime. Optiunea wide pentru camera de selfies este o gluma: comparativ cu varianta normala de poza, s-ar putea sa te ajute cand esti la limita si nu incape varful unei cladiri in poza, dar nu se compara cu cea de pe Pixel 3.

portret aici

poze cu lentila telefoto aici.

cateva poze in lumina slaba aici

Pe partea video Samsung nu s-a zgarcit si a oferit [email protected] Acest mod nu suporta tracking auto-focus sau stabilizare video din pacate. In schimb, [email protected] permite si stabilizare. Pentru a testa stabilizarea video in [email protected] am filmat in timp ce mergeam cu masina pe drum forestier si rezultatul este foarte bun, gasiti sample-ul mai jos. Indiferent de rezolutia selectata si numarul cadrelor pe secunda, video-urile sunt detaliate si de calitate.

Baterie

S10+ vine cu o baterie impresionanta de 4100mAh. Unul din principalele motive pentru care am ales varianta cu Snapdragon a avut legatura cu autonomia telefonului: peste tot in teste pe internet Snapdragon era peste varianta Exynos. Astfel, cu ecranul setat la rezolutie maxima, always-on-display de la 07:00-00:00 am obtinut un screen-on-time de minim 4 ore si maxim 5 ore si 30 de minute. Avand in vedere capacitatea bateriei, m-as fi asteptat la un rezultat mai bun, gen minim 6 ore. Concluzia este ca te poti baza o zi intreaga pe bateria telefonului. Partea care dezamageste cel mai tare este incarcarea rapida la 15W, tehnologia implementata la S5. Mi se pare rusinos sa o numesti incarcare rapida daca tie iti ia 2 ore pentru incarcare de la 0% la 100% indiferent daca bateria ta are 4000mAh sau 6000mAh. Sper ca problema aceasta sa se rezolve macar pe Note 10.

Pret,concluzie, puncte pro si contra

Pretul unui S10+ cu procesor Snapdragon este de 3850Ron la evoMAG sau de 3800RON la QuickMobile. Cum detin telefonul, orice intrebari aveti mi le puteti adresa si voi incercat sa va raspund pe cat pot de bine.

Pro

constructie foarte buna

camera foto buna

slot card SD, jack de 3.5mm

interfata One UI simpla si intuitiva

autonomie buna

display superb

cea mai buna implementare de always-on-display

cea mai buna camera ultrawide

filmeaza [email protected]

Contra

incarcare rapida este inceata

butonul de power pozitionat prea sus

senzorul de amprenta „mai are de mancat”

autonomia putea fi mai buna tinand cont de procesor si baterie