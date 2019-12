Despre tehnologia 5G: avantaje si dezavantaje

5G este urmatorul pas in evolutia retelelor wireless mobile, iar ea este deja disponibila in anumite orase din Romania. Haideti sa vedem cum functioneaza si care ii sunt avantajele si dezavantajele.

Prin programul Orange Smartphone Tester am primit la teste telefonul Samsung Galaxy S10 5G, pe care l-am folosit pentru a-mi face o idee in practica despre avantajele, dezavantajele, vitezele de download si acoperirea la ora actuala. Orange are momentan cea mai extinsa retea 5G cu cele mai bune viteze in 3 mari orase din Romania: Cluj-Napoca, Iasi si Bucuresti. Eu am testat semnalul si vitezele in diverse zone ale Clujului, iar rezultatele le puteti studia aici.

Scurt istoric

Inainte de a va povesti despre 5G, o scurta istorie a retelelor wireless mobile. Tehnologia 1G a devenit populara in anii ’80 si permitea comunicarea verbala intre 2 persoane folosind telefoane fara fir. 2G a fost lansat in anul 1991 si printre cele mai importante beneficii aduse a fost introducerea mesajelor SMS si criptarea digitala a conversatiilor. Apropiindu-ne cu pasi repezi de prezent, 3G a devenit popular in 2007, cand 200 de milioane de utilizatori foloseau deja aceasta tehnologie. 3G a permis navigarea pe internet cu ajutorul telefoanelor mobile si deja putem vorbi de smartphones – in 2008 a fost lansat iPhone 3G. Lansat la final de 2009 in Suedia si Norvegia, 4G a fost despre viteza: navigarea pe internet rapida direct de pe telefonul mobil, comunicare video, streaming HD, acoperire mai buna si altele.

De ce este nevoie de 5G?

In prezent, telefoanele mobile si alte dispozitive electronice folosesc frecvente din spectrul de frecvente radio sub 6Ghz. In ultimii ani aceasta zona a devenit tot mai aglomerata datorita numarului tot mai mare de dispozitive care actioneaza in aceasta zona. Acest aspect se traduce implicit prin viteze mai mici si fiabilitate scazuta. Pentru a rezolva aceasta problema s-a apelat la tehnologia 5G care foloseste milimeter waves (valuri milimetrice) care comunica pe frecvente foarte inalte: intre 24Ghz si 95Ghz.

5G folosit la inceput de drum

Am avut posibilitatea sa utilizez reteaua 5G de la Orange zilele acestea si sa-mi formez cateva ganduri despre avantajele ei, precum si punctele mai putin forte. Astfel, primul aspect pe care doresc sa-l punctez este viteza: Orange spune ca viteza maxima de download pe care o putem atinge in reteaua lor este de 1.2Gbps. Eu am prins maxim 689Mbps, o viteza de 10 ori mai mare decat prind in 4G+ LTE. La fel cum au punctat si observat cititorii nostri, vitezele de upload in schimb au ramas la nivelul de 4G – asta pentru ca momentan se utilizeaza 4G pentru upload si nu 5G. Daca va imaginati ca faceti streaming in 4K cu ajutorul telefonului mobil, mai aveti de asteptat. Acoperirea la ora actuala vizeaza strazile principale ale orasului si vitezele de download sunt intre 300 si aproape 700MBps. Le puteti studia aici. Intrebarea adevarata este daca avem nevoie de asemenea viteze? Ce am observat eu in utilizarea de pana acum este ca video-urile pe YouTube pornesc instant, pe 4G mai pateam cand asteptam 2-3 secunde. Un episod de serial de pe Netflix se descarca in 2 secunde. Instagram, Facebook sau browser-ul de internet se incarca ceva mai repede. Acelasi lucru l-am observat si in Waze: in momentul cand cautam o destinatie, mi-a gasit ruta ceva mai repede. Pot trai fara aceste imbunatatiri momentan? Da, cu siguranta pot folosi 4G inca o perioada. Dar trebuie avut in vedere aspectul de mai sus, cu suprapopularea spectrului de frecvente care va genera probabil probleme majore. Ca utilizator si consumator de internet pe mobil (am 10GB de date inclusi de la Orange, dar am luat si un abonament de 2euro pe luna de la Digi doar pentru net nelimintat) consider ca 4G+ este inca suficient. In cazul unui vloger insa, pentru streaming-ul de continut 4K, odata ce upload-ul va functiona la viteze 5G, va fi un must-have. Pentru tarile cu adevarat dezvoltate, unde isi vor face aparitia masinile autonome in urmatorii 10 ani cel mai probabil si in lumea IoT 5G-ul va fi cu siguranta un pas in directia buna. Chiar mai mult, operatiile remote vor putea deveni realitate.

Cum afecteaza durata de viata a bateriei?

Daca aruncati un ochi peste lista telefoanelor compatibile cu 5G, probabil veti observa ca toate au baterie de minim 4000mAh. Da, este adevarat si testat: 5G este mai flamand dupa baterie decat 4G. Galaxy S10 5G are o baterie de 4500mAh (spre deosebire de 4100mAh cat are S10+) si este justificata. Folosit in regim ping-pong intre 45 si 5G, seara trebuie pus la incarcat obligatoriu. Vorbim de o baterie de 4500mAh, dar trebuie sa tinem cont si de faptul ca toata aceasta comutare intre retele de la 4G la 5G poate consuma baterie. Imi pun semne de intrebare legat de telefoanele gen Galaxy S10e sau iPhone 11, care sunt compacte si nu pot ascunde o baterie monstru. Va urma o perioada in care telefoanele compacte nu vor fi compatibile cu 5G sau se va reusi optimizarea? Qualcomm a pregatit deja a doua generatie de modem-uri pentru 5G: X55 si l-a anuntat chiar ieri. Printre beneficiile noii generatii se numara si un management mai bun al consumului.

Despre acoperire si provocari

Dupa cum va spuneam, aria de acoperire 5G s-a concentrat pe strazile principale ale oraselor mari. Tehnica folosita pentru 5G este diferita fata de cea 4G. Daca pentru 4G avem o singura antena care acopera zone uriase, pentru 5G se folosesc celule, cu cat orasul este impanzit de acestea, acoperirea este mai buna. Folosind milimeters waves, viteza si semnalul 5G-ului este foarte usor influentabil: un simplu copac sau perete iti poate afecta drastic viteza, sa nu mai vorbim de cladiri. Metoda folosita pentru a rezolva aceasta problema este impanzirea orasului cu celule. Cu cat mai multe, cu atat sansele sa iti scada viteza sunt mai mici iar acoperirea este mai buna. Nu doar obiectele pot impiedica vitezele si semnalul, ci si efectele meteorologice precum ploaia sau ninsoarea. Ramane de vazut cum vor fi aceste probleme rezolvate.

Ca orice tehnologie aflata la inceputa de drum, vor exista early adopters, care o vor „imbratisa” pentru ca isi doresc ce e mai bun de pe piata, putem sa-l consideram la ora actuala un 4G Premium sau Gold. Este disponibil in anumite zone, ai nevoie de telefon compatibil cu noua tehnologie 5G – unul dintre acestea fiind Samsung Galaxy S10 5G si de abonament 5G. Mai sunt multe aspecte care trebuie clarificate: cat de rapid se va extinde disponibilitatea 5G-ului, cum va actiona reteaua cand va avea un numar mare de utilizatori si ce baterii va trebui sa avem pe telefoane pentru o autonomie decenta. Aici adaugam si costurile pentru implementarea/extinderea retelelor si pretul abonamentelor, precum si al telefoanelor.