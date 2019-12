Huawei P40 si P40 Lite – primele informatii

Ne apropiem de lansarea noilor modele Huawei P40, P40 Pro si P40 Lite in doar cateva luni, iar pana atunci ne bucuram doar sa vedem primele informatii. Spre deosebire de altii, Huawei chiar are ceva imporntat de spus.

Legat de P40 si P40 Pro avem informatii chiar interesante. Desi telefonul s-ar putea sa nu ajunga niciodata in Europa (sau ajunge fara serviciile Google) el va fi un model interensat.

Cel putin la capitolul bateriei. Producatorul acumulatorilor a reusit, cumva, sa foloseasca grafenul in productia lor. Huawei P40 ar putea fi primul telefon care ar utiliza o baterie cu Li-Ion cu anozi pe baza de grafen.

Se spune ca va fi o baterie de 5500mAh cu o dimensiune fizica cu 30% mai mica decat un acumulator obisnuit de capacitate similara. Despre grafen noi am tot discutat pe diferite subiecte si cred ca stiti ca este foarte greu sa il folosesti la scara comerciala.

Samsung a promis ca va utiliza grafenul in baterii abia in 2021, iar daca Huawei a reusit performanta asta cu 1 an mai devreme atunci chiar sunt tari.

Cat despre Huawei P40 Lite acesta este doar o clona de iPhone 11 Pro. Va avea un ecran de 6.4 inch LCD, rezolutie Full HD +, 128GB de stocare, 8GB RAM, Kirin 810 si 4 camere foto de 48, 8, 2 si 2MP. Fiecare camera va avea un rol dedicat: normal, ultrawide, zoom si macro.