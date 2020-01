How Technology Has Changed… Banking. Interviu cu Irina Scarlat – Revolut

Azi, de ziua lui Mihai Eminescu, vom aborda un subiect mai degraba pragmatic. Dar, cum „poetul nepereche” a fost si un excelent ziarist, care a atins si domeniul financiar al vremii, ma gandesc ca va fi ok. 🙂

Finetech este un termen din limba engleza care provine de la financial technology. Este, in fapt, un sub-domeniu care foloseste integrarea solutiilor hi-tech pentru a reforma sistemul financiar.

Desi termenul te duce la gandul la ceva nou, inceputurile lui merg in anii 1800, cand bancile foloseau telegraful pentru a autoriza platile. In cazul in care va pasioneaza acest subiect, va recomand sa accesati acest link. Aveti acolo tot felul de explicatii complete si complexe despre finetech.

Pentru Europa de azi, nu exista alta institutie care sa defineasca mai bine acest termen decat Revolut. Pe blogul nostru am dezvoltat destul de mult subiectul si v-am povestit despre experientele noastre cu serviciile lor sau cu situatii in care ei au fost implicatii. Arhiva articolelor o gasiti aici. De asemenea, pentru o analiza detaliata despre ceea ce inseamna Revolut pe piata financiara, puteti accesa raportul de aici.

Din iunie, anul trecut, Irina Scarlat ocupa functia de Head of Growth – CEE. Anterior a mai fost Project Manager European Growth Machine si Country Manager, incepand cu mai 2018. Inainte de a lucra pentru Revolut, Irina a mai fost Marketing Manager si Lead Marketing Manager in cadrul Uber Romania. Daca ne uitam si mai departe in CV-ul ei, vedem ca are experienta in domeniul start-up-urilor din tech.

arenait.ro: Buna, Irina. Daca ne uitam la CV-ul tau vedem Uber si Revolut, adica tocmai firmele care si-au propus sa fie elementele disruptive pe piete conservatoare. Cum v-au primit si privit jucatorii traditionali – firmele de taxi si bancile ?

Irina Scarlat: Uber și Revolut sunt într-adevăr două companii inovatoare care au revoluționat industrii tradiționale. Cu toate acestea, reacția jucătorilor tradiționali de pe piață a fost semnificativ diferită. Dacă în cazul Uber majoritatea firmelor de taxi s-a opus intrării Uber pe piață, în cazul Revolut, cel puțin în România, băncile au salutat intrarea Revolut pe piață intensificând eforturile de digitalizare și lansând noi produse și servicii care să răspundă mai bine nevoilor clienților. Concurența este întotdeauna un lucru bun, atât pentru utilizatorii finali, care au oportunitatea de a alege serviciul care le rezolvă cel mai bine problemele, cât și pentru actorii de pe piață, care trebuie să inoveze constant și să comunice transparent cu clienții pentru a-și păstra poziția de pe piață.

ait: Intr-un alt interiu, ai spus ca ai ales actualul angajator pentru ca este ”the next big thing in finance”, pentru ca vrei sa joci un rol activ în dezvoltarea serviciului și sa faci parte din revoluția sistemului financiar-bancar. Dupa un an si jumatate de la declatie, mai sta ea in picioare?

IS: Cu siguranță 🙂 M-am alăturat echipei Revolut în urmă cu aproape 2 ani pentru că eram convinsă că Revolut este ”the next big thing in finance”. Pe atunci eram aproximativ 20.000 de utilizatori în România. Astăzi ne apropiem cu pași repezi de un milion de utilizatori. Cred că modul în care am evoluat în ultimii 2 ani, produsele pe care le-am lansat, faptul că am avut o creștere exponențială, confirmă faptul că declarația mea rămâne valabilă și astăzi, 2 ani mai târziu, diferența fiind că Revolut este astăzi ”the current & next big thing in finance” 🙂

ait: Domeniul bancar pare, din exterior, unul conservator. Cand intri intr-o banca, vezi oameni imbracati business, care duc tot felul de hartii dintr-o parte in alta si care iti cer semnatura pentru orice tranzactie. Cum se incadreaza Revolut in acest peisaj?

IS: Nu se încadrează în acest peisaj 🙂 Revolut este foarte diferit de lucrurile cu care suntem obișnuiți în acest peisaj. Înainte de toate, Revolut este o companie care utilizează tehnologie de ultimă generație pentru a oferi cele mai bune servicii financiare de pe piață. Utilizatorii își pot crea un cont simplu, în doar câteva minute, fără a se deplasa într-o sucursală, și pot efectua multiple operațiuni financiare cu o simplă apăsare de buton. Practic, își pot organiza întreaga activitate financiară cu ajutorul telefonului, eficient, simplu, rapid. Fără birocrație, fără drumuri inutile, fără sucursale și fără oameni îmbrăcați business, de cele mai multe ori 🙂

ait: Cum arata o zi in birourile Revolut Romania?

IS: Fiecare zi e diferită de cealaltă. Uneori sunt prinsă întreaga zi în ședințe și întâlniri, alteori lucrez alături de echipă la diferite proiecte. Sunt foarte implicată și în procesul de recrutare și în formarea echipelor de growth din Europa și din piețele în care plănuim să ne extindem. Prin urmare, e greu de spus că există o zi tipică în biroul Revolut România.

Suntem foarte flexibili în multe privințe. Poți lucra de la birou sau din orice alt loc, atât timp cât ești eficient și îți îndeplinești sarcinile cu succes. Programul de lucru este de asemenea flexibil – nu avem un program tipic 9-17 și pentru nimeni nu contează câte ore ai lucrat în fiecare zi, atât timp cât îți faci treaba.

ait: Toate bancile ofera mai nou servicii de on-line banking si taxe tot mai mici. Cu ce vine Revolut in plus ca sa atraga clienti?

IS: Cu riscul de a părea foarte puțin modestă, pot afirma cu încredere că Revolut este fără îndoială cel mai bun produs financiar de pe piață la ora actuală. Utilizatorii își pot deschide conturi în 30 de monede, pot face plăți instantaneu, pot cheltui bani oriunde în lume la un curs de schimb valutar excelent, și beneficiază de opțiuni de bugetare; pot investi banii în acțiuni a peste 300 de companii listate la New York Stock Exchange și NASDAQ; își pot face asigurări de călătorie sau pentru telefon și au acces în lounge-uri din aeroporturi din întreaga lume. Practic, Revolut devine aplicația prin intermediul căreia îți poți gestiona întreaga viață financiară. Niciun alt serviciu de pe piață nu oferă în momentul de față toate aceste lucruri. Și totul se întâmplă fără taxe și comisioane ascunse.

În plus, viziunea noastră este să devenim prima bancă din lume cu adevărat globală. Deși unele bănci oferă servicii de online banking și nu percep taxe și comisioane pe teritoriul României, situația se schimbă semnificativ atunci când clienții trec granițele țării. Ne diferențiem prin faptul că oferim servicii cetățenilor globali de astăzi, care călătoresc frecvent, fac cumpărături online și cheltuie bani în diferite monede în activitatea lor de zi cu zi.

ait: Care este profilul clientilor vostri: varsta, ocupatie, sume tranzactionate, etc?

IS: Vârsta medie a utilizatorului Revolut este de 34 de ani, în creștere față de cea din momentul în care am intrat pe piață – inițial, această vârstă era de 32 de ani. Sunt persoane preponderent din mediul urban, cu venituri medii și ridicate, posesoare de smartphone, într-o pondere aproximativ egală femei-bărbați.

ait: In ce orase aveti cei mai multi clienti?

IS: București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara.

ait: Una din cele mai de succes campanii pe care le-ati avut a fost cea legata de cei 50 RON primiti de utilizatori pentru fiecare client nou dus de ei. Aveti o statistica cu numarul de clienti atrasi ? Cati dintre ei sunt inca activi?

IS: A fost într-adevăr o campanie de succes, însă, din păcate, nu putem da date cu privire la aceasta.

ait: Romania este o piata relativ conservatoare, care acepta greu inovatia. Cum convingeti clientii de aici sa isi tranzactioneze banii printr-o companie care nu este banca, care functioneaza exclusiv online si care nu este controlata de autoritatile interne?

IS: Românii au din ce în ce mai multă încredere în Revolut, iar faptul că în mai puțin de doi ani am crescut pe piața locală de la 20.000 de utilizatori la aproape 1 milion este o confirmare a acestui lucru. Creșterea se datorează în mare parte faptului că utilizatorii sunt încântați de produs și îl recomandă familiei și apropiaților, care la rândul lor își creează conturi și folosesc aplicația. Am câștigat încrederea utilizatorilor oferindu-le un serviciu de calitate, care le rezolvă problemele și îi ajută să economisească timp și bani și să își gestioneze finanțele mai simplu, mai rapid, mai eficient.

Avem și avantajul faptului că nu există o concurență reală pe piața internă pentru serviciile pe care le oferim, România este în afara zonei EUR, iar Revolut este fără îndoială cel mai bun produs financiar disponibil în momentul de față.

În ceea ce privește cadrul legal, Revolut deține o licență pentru bani electronici acordată de Autoritatea pentru Conduită Financiară (Financial Conduct Authority) din Marea Britanie. Având în vedere că licența este obținută în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, această este pașaportată pe întreg teritoriul Spațiului Economic European (SEE). Prin urmare, Revolut respectă cu rigurozitate reglementările la nivel european, care se aplică și România, dat fiind că facem parte din UE.

ait: Pe langa lucrurile frumoase despre voi, ati avut parte si de ceva probleme, cum ar fi cele legate de acuzatiile de spalare de bani si de posibile legaturi cu mafia rusa. Cum comentati situatia?

IS: Acuzațiile de spălare de bani s-au dovedit a fi false, iar Financial Times, unde au apărut inițial aceste acuzații, și-a retras articolul la scurt timp după publicare. În ceea ce privește legăturile cu mafia rusă, acestea sunt simple speculații și nu există nicio dovadă care să le sprijine.

ait: Au fost cazuri in care sumele platite de anumiti clienti sa fie dublate. Cum ati facut pentru a putea evita situatiile pe viitor?

IS: Un număr restrâns de utilizatori a fost afectat de acest lucru în vara anului trecut, din cauza faptului că unul dintre partenerii noștri a înregistrat o problemă privind procesarea plăților. Am lucrat alături de partenerul nostru pentru rezolvarea rapidă a situației, iar banii au fost returnați la scurt timp în conturile utilizatorilor afectați. În urma acestei experiențe, partenerii noștri au luat măsuri suplimentare de verificare și procesare a tranzacțiilor, însă nu vă putem mai multe detalii despre acest lucru. Cert este că lucrăm îndeaproape cu toți partenerii noștri astfel încât astfel de situații să fie evitate pe viitor.

ait: Exista multe plangeri in mediul online, ca utilizatorii si-au gasit conturile sau tranzactiile blocate in mod abuziv. Cum decideti cand sa luati astfel de masuri?

IS: Revolut nu blochează conturile sau tranzacțiile utilizatorilor în mod abuziv. Suntem o instituție financiară și ne supunem unor reglementări stricte în ceea ce privește prevenirea și combaterea spălării de bani. Sistemele noastre de securitate monitorizează în permanență toate conturile pentru a se asigura că utilizatorii noștri sunt în siguranță și sunt protejați de fraudă. Atunci când sistemele identifică o activitate suspectă, contul poate fi blocat temporar. Această măsură este o cerință de reglementare pentru a ține conturile în siguranță.

Pentru deblocarea contului, utilizatorul trebuie să furnizeze documente care să demonstreze că sursa fondurilor este una legitimă (fluturași de salariu, contracte sau orice alte documente care arată că el este beneficiarul dividendelor, contractelor de vânzare-cumpărare, etc.). Aceste documente sunt apoi analizate de echipa noastră specializată în criminalitate financiară.

Suntem conștienți de impactul pe care blocarea temporară a conturilor îl poate avea asupra utilizatorilor și lucrăm în permanență pentru a debloca rapid aceste conturi, atunci când este posibil.

ait: Atacurile cibernetice au devenit tot mai dese in mediul de banking. Cum se apara Revolut de ele?

IS: Securitatea este o prioritate pentru Revolut și una dintre principalele noastre responsabilități. Prin urmare, avem sisteme care asigură în permanență siguranța business-ului, a produselor și a proceselor.

Securitatea business-ului presupune faptul că ne asigurăm tot timpul că toți angajații sunt extrem de responsabili în ceea ce privește datele utilizatorilor. Pe lângă faptul că organizăm programe speciale de training la fiecare 6 luni pentru angajați, știm și monitorizăm exact la ce date are acces fiecare angajat.

În ceea ce privește produsele, acestea sunt cele mai sigure de pe piață în momentul de față. Utilizatorii pot bloca și debloca direct din aplicație cardul; pot activa funcția de geolocalizare prin care se asigură că plățile efectuate cu cardul sunt posibile doar în proximitatea telefonului; pot activa și dezactiva direct din aplicație plățile swipe, contactless sau retragerile de la bancomat. De asemenea, fiecare produs este riguros testat de echipa noastră de risc înainte de a fi lansat.

Ne protejăm, în același timp, toate procesele de infractorii cibernetici asigurându-ne înainte de toate că aceștia nu au acces la serviciul nostru. Fiecare utilizator care își creează un cont trece printr-un proces riguros de verificare a identității bazat pe înregistrarea actului de identitate în aplicație și un sistem de recunoaștere facială. Totodată, monitorizăm activ toate tranzacțiile printr-un sistem de machine-learning pe care l-am construit chiar noi, iar în cazul în care sunt detectate activități suspecte, se iau măsuri imediat.

ait: La fel ca si in cazul Tesla, au existat voci care au denuntat mediul de lucru toxic din companie? Care este pozitia voastra despre ore suplimentare si cum protejati angajatii de burn-out?

IS: Toți angajații Revolut sunt pasionați de ceea ce fac, iar dacă aceștia efectuează ore suplimentare o fac din pasiune și este o alegere asumată. Nimeni din cadrul Revolut nu te obligă să lucrezi un anumit număr de ore și, așa cum spuneam anterior, suntem foarte flexibili atât în ceea ce privește programul, cât și locul din care un angajat alege să lucreze. Atunci când au apărut articolele respective, am scris un articol care prezintă pe larg perspectiva mea, din poziția unei persoane care a lucrat direct cu Nik Storonsky, fondatorul nostru, și cu Alan Chang, VP Operațiuni. Revolut este o companie dinamică, lucrurile se întâmplă foarte repede, creștem foarte rapid, iar echipa noastră este formată din oameni foarte talentați și pasionați de ceea ce fac.

ait: Si alte companii finetech (vezi cazul N26) au inceput sa aiba succes si la noi in tara. Cum veti face fata concurentei?

IS: Am fost prima companie de acest tip care a intrat pe piața din România, ceea ce constituie un avantaj, și oferim cel mai bun produs disponibil la ora actuală. Ne place concurența și considerăm că avem nevoie de ea pentru a deveni mai buni, dar nu credem că în acest moment există o concurență reală pentru noi, cel puțin nu pe plan local.

În plus, ne concentrăm toată energia pentru a oferi în permanență cele mai bune produse utilizatorilor și avem în plan noi lansări, care sunt unice pentru piața din România.

ait: Anul trecut ati devenit una dintre cele 40 de companii de tech care valoreaza peste un miliard de dolari (asa-numitele unicorn). Ce urmeaza mai departe?

IS: Avem planuri ambițioase și anul acesta este unul foarte important pentru noi. După ce anul trecut ne-am lansat în Australia și în Singapore, urmează să ne extindem în continuare la nivel global pe piețe precum SUA, Japonia, Canada și Noua Zeelandă. Avem în plan lansarea de noi produse revoluționare printre care se numără un serviciu pentru adolescenți. La nivel local, ne dorim să lansăm IBAN-uri românești, ceea ce înseamnă că românii își vor putea primi salariile direct în contul Revolut. De asemenea, plănuim lansarea unui produs special pentru firme.

ait: Sunt tari in care cardurile voastre pot fi deja adaugate in Google Pay. Stiti cumva pe cand serviciul va fi disponibil si la noi?

IS: Acest lucru depinde exclusiv de lansarea Google Pay în România, ceea ce din păcate nu ține de noi, așa că nu avem informații în acest sens.

ait: Deja oferiti optiuni de achizitie de actiuni, asigurari de calatorie si de telefon, tranzactii de cripto-monede si cont de economii. Mai aveti in plan noi servicii?

IS: Anul acesta vom lansa un produs pentru adolescenți, însă vom reveni cu mai multe informații la momentul lansării. De asemenea, urmează să aducem în România un produs dedicat firmelor, dar nu putem estima deocamdată o dată la care se va realiza acest lucru.

ait: Un alt serviciu pe care se zvoneste ca il veti introduce este cel de deschidere de conturi si pentru adolescenti. Bancile traditionale sunt reticente la asa ceva. Ce v-a determinat pe voi sa va ganditi la asta?

IS: Foarte mulți părinți ne întreabă dacă pot crea conturi pentru copiii lor. Primim des această întrebare și de la adolescenți. Noi credem cu tărie că este nevoie de educație financiară în rândul tinerilor și ne dorim să putem contribui la asta prin lansarea unui produs care să îi ajute să își gestioneze eficient banii.

ait: Daca tot am atins subiectul – ce parere aveti despre accesul copiilor la gadegeturi si tehnologie? Cand se transforma din util in nociv?

IS: Fără îndoială, copii noștri sunt generația cu adevărat nativă din punct de vedere digital. Cred cu tărie însă că trebuie să facem diferența între tehnologie care îmbunătățește calitatea vieții și tehnologie de dragul tehnologiei. Nu am o rețetă de succes aici, iar copilul meu este foarte mic acum, însă îmi propun să nu îi ofer acces la tehnologie în primii ani de viață (până la doi ani), urmând ca ulterior să primească acces limitat la tehnologie. Cred că măsura este cheia aici: oferim acces la tehnologie copiilor, însă trebuie să ne asigurăm că nu devin victime ale abuzurilor online și că sunt ancorați în continuare în realitatea obiectivă din jurul nostru. Cred că e foarte important să petrecem timp de calitate alături de copiii noștri, departe de ecrane, însă nu cred că interdicția completă este o soluție.

ait: Spre deosebire de marile banci, momentan operati preponderent in Europa. Care sunt planurile de dezvoltare pentru alte continente?

IS: Momentan operăm atât în Europa, cât și în Australia și Singapore, piețe pe care ne-am lansat anul trecut. Planurile de extindere vizează SUA, Canada, Japonia și Noua Zeelandă.

ait: Piata americana este total diferita de cea europeana. Cum veti face fata acestei provocari?

IS: Fiecare piață în care serviciul Revolut este disponibil este diferită de altele, inclusiv în interiorul Europei, și vine la pachet cu oportunități și provocări specifice. Dacă ne uităm la piața americană, vorbim despre oameni familiari cu tehnologia, care au așteptări foarte mari de la produsele pe care le folosesc, și care nu călătoresc foarte des în afara țării. Vrem însă ca Revolut să fie aplicația prin care americanii își gestionează întreaga viață financiară și suntem convinși că vom ajunge acolo oferind un serviciu de calitate, care rezolvă problemele utilizatorilor.

ait: Serviciul de suport este si el unul digitalizat – prin chat. In ce limbi este el disponibil? Aveti in plan sa incudeti si limba romana?

IS: Serviciul de suport este momentan disponibil în limbile engleză și poloneză, însă urmează ca acesta să fie disponibil și în spaniolă, japoneză, franceză, portugheză, lituaniană și germană. România este o țară deosebit de importantă pentru Revolut așa că vom introduce bineînțeles și suportul în limba română. Lucrăm activ la acest lucru, însă în momentul de față nu putem estima o dată anume la care se va întâmpla acest lucru.

ait: Haide sa punem si intrebarea care ii macina cel mai mult pe clienti – in special pe cei romani: cum rezistati voi pe piata fara comisioane si taxe suplimentare? Intreb asta pentru ca Bancorex, FNI sau Caritas sunt inca proaspete in memoria noastra.

IS: În primul și în primul rând, Bancorex, FNI sau Caritas nu au ce căuta în aceeași propoziție cu Revolut, vorbim despre cu totul altceva. Revolut este o companie sustenabilă, care generează venituri, și care, datorită tehnologiei de ultimă generație care stă la baza produselor sale, atinge economii de scară și nu percepe taxe și comisioane în mod similar cu instituțiile bancare.

Revolut nu percepe tradiționalele taxe de administrare de cont pe care le cunoaștem de la bănci, conturile Standard fiind complet gratuite (cu excepția cardului, al cărui cost este de 26.99 lei și include atât costul cardului, cât și livrarea acestuia). În ceea ce privește sursele de venituri, una dintre principalele surse de venit o reprezintă abonamentele Premium și Metal, pentru utilizatorii care optează să plătească o sumă lunară pentru a beneficia de funcționalități suplimentare. Contul Premium presupune un cost de 29,99 lei pe lună, în timp ce contul Metal costă 54,99 lei pe lună. Aceste costuri acoperă o plajă largă de beneficii cum ar fi limite mai ridicate la retragerile de numerar, acces la platforma de criptomonede, asigurare de călătorie valabilă oriunde în lume, serviciu de concierge.

În plus, ca orice emitent de carduri, Revolut câștigă un procentaj din fiecare tranzacție efectuată folosind cardurile emise de VISA și Mastercard, și deci monetizarea depinde de scară – cu cât volumul tranzacțiilor este mai mare, cu atât veniturile Revolut sunt mai mari.

Nu în ultimul rând, o sursă importantă de venit o reprezintă prețul abonamentelor Revolut for Business, versiunea Revolut pentru companii, cu un preț lunar care pornește de la 25 GBP / lună și variază în funcție de cifra de afaceri.

ait: Cand ati inceput sa operati in Romania lucram in resurse umane si lumea ma intreba de ce nu pot folosi conturile voastre pentru plata salariilor. Cand veti oferi aceasta facilitate? Dar optiunea de creditare?

IS: Revolut nu deține momentan IBAN-uri românești, ci doar de Marea Britanie. Băncile din România consideră plățile RON – RON cu settlement în RON ca fiind plăți internaționale, pentru că este vorba despre un cont în altă țară și atunci acestea percep un comision provenit din dubla conversie valutară. Prin urmare, pentru a plăti angajații în contul Revolut, un angajator ar trebui să plătească mai mult pentru ca aceștia să primească aceeași sumă, ceea ce este în dezavantajul său. Plănuim să lansăm IBAN-uri românești, iar atunci încasarea salariului direct în contul Revolut se va putea face fără costuri suplimentare.

ait: Are Revolut planuri pentru a-si deschide prezente fizice pentru consumatori in tarile in care opereaza?

IS: Nu avem în plan deschiderea de sucursale. Unul dintre motivele pentru care ne permitem să le oferim utilizatorilor servicii financiare fără taxele și comisioanele pe care le întâlnim în cazul băncilor este faptul că nu avem sucursale în niciuna dintre țările în care operăm. Acest lucru ar presupune costuri suplimentare mari pentru noi, iar aceste costuri i-ar afecta tot pe utilizatori. În plus, suntem o companie de tehnologie și este firesc ca totul să se desfășoare prin intermediul tehnologiei. Utilizatorii pot intra oricând în contact cu agenții noștri de suport prin intermediul chatului din aplicație și totul se poate desfășura simplu și rapid fără ca aceștia să fie nevoiți să se deplaseze la o sucursală.

ait: O melodie Queen se intituleaza Video Killed the Radio Star. Va face acelasi lucru finetech-ul cu banking-ul traditional, sau vor coabita?

IS: Cu siguranță vor coabita, dar băncile tradiționale vor fi nevoite să treacă prin procese mari de digitalizare pentru a face față concurenței. Consumatorii sunt tot mai conștienți de avantajele pe care le oferă un fintech și sunt atrași de simplitatea și rapiditatea cu care se desfășoară lucrurile în cazul unui fintech. Băncile care nu se vor adapta erei digitalizare nu vor supraviețui.

La final, inainte de a incheia, i-am solicitat Irinei sa ne raspunda la un fast-quizz, de data asta axat pe propria persoana:

ait: Ce gadgeturi folosesti? (smartphone, laptop, tableta, smartwatch etc..)

IS: Smartphone, laptop, Kindle, Fitbit.

ait: Cu ce faci plata la supermaket – cash, card, telefon, ceas, amprenta?

IS: Plătesc cu telefonul, cu smartwatch-ul sau folosind cardul Revolut Metal.

ait: Cat de des schimbi telefonul?

IS: Pentru mine, telefonul este strict legat de utilitatea lui, așa că îl schimb doar atunci când nu mai funcționează. Folosesc un iPhone 8 și sunt foarte mulțumită de el.

ait: Facebook, Instagram sau Twitter?

IS: Facebook.

ait: LinkedIn sau Xing?

IS: LinkedIn.

ait: Android sau iOS ?

IS: iOS.

ait: Windows sau Linux?

IS: MacOS 🙂

ait: Laptop sau desktop?

IS: Laptop.

ait: E-book reader sau carte tiparita?

IS: Îmi plac mai mult cărțile tipărite, însă dat fiind că am un copil mic și că reușesc să citesc atunci când îl adorm, folosesc un Kindle. Este mai ușor de utilizat și economisesc și spațiu.

ait: Masina de scris sau computer?

IS: Am încercat la un moment dat o mașină de scris și chiar mi-a plăcut! Însă este evident mult mai ușor de folosit un laptop.

ait: Cand suni pe cineva, o faci mai degraba de pe telefon, sau printr-o aplicatie gen whatsapp sau facetime?

IS: Nu prea îmi place să vorbesc la telefon și o fac destul de rar. Prefer să folosesc Whatsapp.

La final de articol ar trebui sa va scriu o concluzie. Cred insa ca este mai indicat sa va las voua, cititorilor, ocazia sa ne povestiti daca si cat de mult v-a schimbat voua finetech-ul viata. Si, ca sa fiu mai specific, sunteti client Revolut, sau alt serviciu similar? Daca da, sunteti multumit de cum se comporta? Astept raspunsurile in rubrica de comentarii.