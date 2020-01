Huawei a avut vanzari impresionante in 2019

In ciuda scandalului cu Trump si Statele Unite, numarul de telefoane vandute este unul extrem de bun.

240 de milioane de telefoane Huawei s-au vandut la nivel global in 2019, iar daca Trump nu ar fi actionat, numarul cu siguranta era mult mai mare. Seriile P si Mate au avut vanzari cu 50% mai mari decat in 2018. Profitul de pe urma vanzarilor este asteptat sa fie undeva la 110milioane de euro, cu 18% mai mare decat cel din anul precedent. De asemenea, in doar 3 luni de la lansare, Huawei a reusit sa vanda 2 milioane de ceasuri Huawei Watch GT2 si peste 1 milion de casti Huawei FreeBuds 3 in doar o luna.

La cum arata situatia, Huawei pare de neoprit in ciuda faptului ca serviciile Google lipsesc cu desavarsire de pe telefoane. Chiar si pentru acest aspect acestia s-au pregatit, oferind 26 de milioane de dolari celor care dezvolta aplicatii pentru propriul lor magazin Huawei App Gallery.

Huawei nu pare sa plece nicaieri in viitorul apropiat in ciuda piedicilor majore care i s-au pus.

Strict personal, desi admir unele tehnologii pe care le folosesc, telefoanele lor nu ma atrag absolut deloc si singurul mod in care as folosi un telefon Huawei este gratis. Singurul telefon Huawei pe care l-am testat a fost Huawei Mate 20 PRO, al carui review (fara hate) il puteti citi aici.