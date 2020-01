Cum arata VW ID3, ID CROZZ si alte modele electrice vazute la DRIVE in Berlin

Astazi vreau sa va povestesc despre vizita mea la DRIVE Volkswagen Group Forum, un showroom aflat in Berlin unde pana nu demult gaseai masini precum Porsche, Lamborghini sau Bugatti. Ei bine, acum toate au fost inlocuite de modele electrice sau hibride, ceea ce spune multe despre viitorul automobilului.

Din momentul care intri in showroom vei fi intampinat de un VW eUP dar si de prototipul Skodei Vision iV, care arata extraordinar si care se pare ca va deveni realitate in scurt timp. In showroom mai gasim modelele electrice Seat Mii si Skoda Citigo, practic fratii lui VW eUP dar si un eCrafter, un Audi eTron cat si un Prosche Panamera Hybrid.

Insa vedetele showroom-ului sunt modelele care vor fi produse pe noua platforma exclusiv electrica numita MEB. Dupa cum puteti vedea, aceasta este o platforma complet scalabila in care puntea fata si puntea spate pot fi despartite de o baterie oricat de mare.

Pe aceasta platforma se produce acum noul ID3 cat si noul ID Crozz, despre care vom vorbi putin la final. Acum sa revenim la ID3.

Masina arata mult mai bine in realitate decat in poze, are un design placut care pare ca atrage priviri si o forma interesanta. Nu o masina mare la exterior insa ofera un spatiu bun la interior.

VW a mers destul de mult pe ideea de digital, de aceea bordul lui ID3 are doar doua display-uri pentru afisarea informatiilor importante. Unul in fata soferului si unul mai mare pe mijloc, e post de sistem de infotainment.

Nu pot sa va spun prea multe despre sistemul de infotainment pentru ca masina era in mod DEMO, ceea ce inseamna ca functiile erau limitate si ca, mai mult, din cand in cand imaginea pe sistem se schimba singura. Chiar si asa, un lucru pe care l-am remarcat a fost ca tranzitiile intre ferestre n-au fost tot timpul super-fluide. Putem spera insa ca VW mai lucreaza la partea aceasta si ca vom avea o interfata super rapida la final.

In general interiorul lui ID3 arata bine, insa materialele folosite parca se impart doua categorii dotal diferite: unele bune, chiar premium, iar unele complet ieftine si nu neaparat placute ochiului. De asemenea, nu pot sa spun ca ma omor dupa ideea de a avea doua cotiere in fata.

Apreciez insa faptul ca masina e dotata cu 4 porturi USB-C, doua in fata in cotiera, si doua in spate insa, din pacate, nu cred ca va avea vreo zona pentru incarcare wireless.

Spatiul in ID3 e bun, mai mult decat intr-un Golf insa nu chiar cat intr-un Passat. Eu cred ca poate acomoda cu usurinta 4 pasageri daca acestia nu au toti peste 1.8m inaltime. Portbagajul este si el unul incapator si nu mare sa fie influentat de baterie.

In final pot sa va spun ca ID3 mi-a placut destul mult, asa incat acesta a ajuns pe lista mea scurta cu masini electrice care-mi plac si care si-ar putea face loc in garajul meu.

Chiar langa ID3 se afla, camuflat, si un ID Crozz, primul SUV complet electric de la VW care, dupa cum va spuneam, imparte platforma MEB cu ID3. Acesta este semnificativ mai mare la exterior decat ID3 si are o garda la sol destul de consistenta. La prima vedere, ID Crozz se poate asemena, din punct de vedere al proportilor, cu actualul Tiguan.

Abia astept ca noile modele VW sa intre pe piata, sa le conducem si sa revenim cu review-uri despre acestea.

