CES 2024: MSI lanseaza GeForce RTX 4080 Super 16G Expert, noi desktop-uri de gaming si viziunea zero cabluri

O placa video sexi si mai putine cabluri la vedere este propunerea MSI.

RTX 4080 Super 16G Expert se remarca printr-un design simplu si frumos de tipul push pull airflow. Carcasa este construita din aluminiu turnat sub presiune pentru rezistența structurala. Designul patentat al ventilatorului asigura un flux de aer silentios si fiabilitate.

MSI a prezentat trei desktop-uri de gaming cu AI: MPG Trident AS 14, MAG Infinite S3 14 și MAG Codex6 14. Acestea vin echipate cu procesoare Intel Core din a 14-a generație si placi video NVIDIA GeForce RTX 4070. Functia de racire Frozr AI Cooling, foloseste algoritmi avansati pentru a pastra temperaturile scazute. Monitorizarea dinamica a temperaturii asigura reactii rapide la cresterile de temperatura.

Motorul AI Engine imbunatateste experienta utilizatorului prin optimizarea automata a setarilor laptopului, cum ar fi ecranul, sistemul audio, profilurile de alimentare si iluminarea tastaturii, in funcție de aplicatia utilizata.

AI Artist este un serviciu de transformare a textului in imagine offline. Acesta elimina riscurile de latenta a rețelei si de scurgere a datelor. Acesta ofera functii precum transformare din imagine in text si export de fisiere PSD cu layere pentru editare in Photoshop, sporind considerabil productivitatea creatorilor de continut.

Prin Project Zero, MSI ofera un raspuns celor care vor saascunda cat mai eficient cablurile din interiorul PC-ului. Placile de baza Project Zero Z790, B790M si B650M cat si carcasele MEG MAESTRO 700L PZ / Seria MAG PANO 100 PZ / Seria MAG PANO M100 PZ vin cu o solutie eleganta. MSI Back-connect reloca conectorii de alimentare, CPU, ventilator, SATA și alti conectori in partea din spate a placii de baza și a carcasei. Acest design inovator asigura o vedere frontala lipsita de cabluri, ridicand atractivitatea vizuala si simplificand gestionarea cablurilor.