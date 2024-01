Micron ne-a aratat noile memorii RAM LPCAMM2

Laptop-urile folosesc memorie RAM sub standardul SODIMM, practic o forma redusa a modulelor RAM pentru desktop. De 25 de ani se folosesc aceste module, iar mai nou producatorii lipsesc aceste module de placa de baza ca sa nu le mai poti schimba, sub pretextul ca fac laptop-urile mai subtiri. Micron a aratat la CES 2024 un nou tip de memorie. Se numeste RAM LPCAMM2 si utilizeaza LPDDR5X.

Standardul CAMM2 este aprobat de JEDEC si chiar si Samsung are astfel de memorii. In loc de modulele mari de memorie, CAMM plaseaza cipurile de memorie pe un modul care este insurubat in placa de baza. Rezultatul este o memorie care ocupa mai putin spatiu, este mai rapida si mult mai eficienta. Inclusiv DELL a testat module CAMM sau Compression Attached Memory Module.

Micron susține că modulele sale cu memorie RAM LPDDR5X (disponibile de la 16GB la 64GB) ocupă cu 64% mai puțin spațiu decât memoria SODIMM, utilizează cu 61% mai puțină energie și sunt cu 71% mai rapide în sarcinile de lucru esențiale PCMark 10. Standardul CAMM2 suportă atât DDR5 cât și LPDDR5 și 5X. LPDDR a fost mai des întâlnit în cazul laptopurilor, deoarece poate funcționa la un nivel redus de energie, oferind în același timp transferuri de date de mare viteză.

Pe lângă avantajele legate de viteză și putere, modulele CAMM2 sunt si usor de reparat sau de inlocuit, lucru tot mai rar intalnit in domeniu.