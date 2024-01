CES 2024: LG a prezentat primul televizor transparent din lume

Un produs cu adevarat interesant.

LG nu a mizat pe inteligenta artificiala anul acesta in cadrul CES si a prezentat un televizor, care nu este doar un prototip si va fi disponibil candva anul acesta.

LG Signature OLED T pe numele sau complet vine cu o diagonala de 77inch, suporta conexiune audio si video wireless prin intermediul LG Zero Connect Box si foloseste un panou OLED. Pe langa zero cabluri, acesta este si transparent, chiar primul televizor transparent din lume. Video-ul de prezentare va clarifica mai bine ce inseamna aceasta transparenta.

Cei care totusi doresc fundalul negru il pot „adauga”.

LG’s transparent OLED TV, launching later this year in 77”, can transform into a normal display by physically rolling up a black canvas behind the panel. Here it is in action – rolling up, then down again. pic.twitter.com/IS6Ag1Fwfq

— FlatpanelsHD (@Flatpanels) January 9, 2024