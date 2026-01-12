MSI la CES 2026

MSI a venit la CES 2026 cu trei anunțuri mari, care acoperă zona de afișaje QD-OLED, o placă video flagship în ediție limitată și o gamă extinsă de laptopuri pentru business, creație și gaming.

Pe partea de monitoare, compania actualizează segmentul 4K QD-OLED de 32 inch cu două modele noi, MPG 322UR QD-OLED X24 și MAG 321UP QD-OLED X24. Ambele folosesc o arhitectură Tandem OLED cu 5 straturi și includ două funcții noi: DarkArmor Film, gândită să reducă reflexiile și nuanțele parazite care apar uneori pe QD-OLED în lumină ambientală, plus Uniform Luminance, care urmărește să stabilizeze luminozitatea în HDR în funcție de dimensiunea ferestrei de afișare. Varianta MPG adaugă și un senzor AI Care cu NPU dedicat pentru detecția prezenței, cu scop de protecție a panoului.

La capitolul plăci video, MSI a prezentat GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z, un model de top axat pe overclocking și răcire lichidă. Accentul este pus pe un ansamblu de răcire cu cold plate full-cover și pompă de înaltă presiune, plus un design care include un ecran de 8 inch pentru afișarea statisticilor și personalizare. MSI spune că modelul va fi produs în serie limitată, 1.300 de unități la nivel global, iar pachetul software include Lightning Hub pentru reglaje și personalizare, respectiv Lightning Overdrive pentru monitorizare și control din aplicație mobilă.

În zona de laptopuri, MSI a anunțat o generație nouă pentru seriile de business și productivitate, dar și un refresh consistent pentru modelele de gaming. Seria Prestige este reproiectată, cu carcase din aluminiu și focus pe portabilitate, iar în echipare apar procesoare Intel Core Ultra Seria 3, baterii de capacitate mare și opțiuni OLED. Pentru modelele Flip, MSI include stylus-ul MSI Nano Pen, cu încărcare rapidă în dock și o funcție de tip press-to-talk pentru Copilot.

Tot din anunț, MSI extinde seria Modern S, tot cu procesoare Intel Core Ultra Seria 3 și cu accent pe conectivitate și upgrade. Pentru gaming, apar actualizări pentru Raider, Stealth și Crosshair, cu platforme noi (inclusiv Intel Core Ultra Seria 200HX pe unele modele), plăci video NVIDIA GeForce RTX seria 50 pe configurații, panouri OLED rapide pe variantele de top și modificări la partea de răcire și I/O, inclusiv repoziționări de porturi pe anumite modele pentru management mai curat al cablurilor. MSI a menționat și Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition, o ediție specială a handheld-ului Claw 8 AI+.