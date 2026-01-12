Piata auto in 2025 – care au fost cele mai vandute modele, cei mai importanti producatori si ce motorizari au fost favorite

Statisticile agregate la nivel european sunt disponibile în acest moment ca total pentru primele 11 luni (ianuarie–noiembrie) pe piața Europeană, care include UE, Marea Britanie și țările EFTA. În acest interval, europenii au înmatriculat aproximativ 12,1 milioane de mașini noi, în creștere cu 1,9% față de perioada similară din 2024, semn că piața a rămas pe un trend ușor pozitiv spre final de an.

Cea mai vândută mașină în Europa în 2025 și top 10 modele (ianuarie–noiembrie)

Dacia Sandero a condus clasamentul european al modelelor, chiar dacă a scăzut față de 2024. Interesant este că în top 10 se văd clar două direcții: hatchback-urile accesibile rămân foarte puternice, dar SUV-urile compacte și crossoverele ocupă tot mai mult din listă.

Loc Model Înmatriculări (ian–noi 2025) Evoluție vs 2024 1 Dacia Sandero 225.862 -8,7% 2 Renault Clio 206.583 +5,2% 3 Volkswagen T-Roc 196.123 +4,5% 4 Volkswagen Tiguan 180.562 +1,0% 5 Volkswagen Golf 179.890 -9,9% 6 Toyota Yaris Cross 174.379 -2,9% 7 Peugeot 208 173.370 -5,4% 8 Peugeot 2008 160.061 +5,9% 9 Dacia Duster 156.845 -0,5% 10 Opel Corsa 154.608 +2,8%

Top 10 mărci în Europa în 2025 (ianuarie–noiembrie)

Volkswagen a rămas brandul numărul 1 în Europa, iar lupta pentru locurile 2–3 s-a strâns puternic între Toyota și Skoda, cu un avans mic pentru Toyota după 11 luni.

Loc Marcă Înmatriculări (ian–noi 2025) Evoluție vs 2024 1 Volkswagen 1.328.916 +5,5% 2 Toyota 780.495 -7,4% 3 Skoda 770.506 +9,9% 4 BMW 728.598 +3,0% 5 Renault 674.562 +7,6% 6 Mercedes-Benz 614.744 -0,7% 7 Audi 600.089 -2,1% 8 Peugeot 596.706 +0,1% 9 Dacia 547.673 +4,9% 10 Hyundai 484.327 -1,1%

Dintre mărcile din top 10, Skoda și Renault au avut unele dintre cele mai bune creșteri procentuale, Volkswagen a crescut solid, iar Dacia a rămas pe un trend pozitiv și și-a consolidat poziția. La polul opus, Toyota a fost minusul mare din top, iar Mercedes-Benz, Audi și Hyundai au închis perioada sub nivelul din 2024.

Dincolo de top 10, două repere merită menționate: Cupra a fost una dintre mărcile de volum cu cea mai puternică dinamică, cu o creștere foarte mare la nivelul primelor 11 luni, în timp ce Tesla a rămas pe un declin important pe total 2025 (deși scăderea s-a mai domolit spre final de an).

Motorizări

Pe ansamblul primelor 11 luni, electrificarea a fost povestea lui 2025 în Europa, în timp ce termicele fără asistență hibridă au pierdut vizibil din volum. La nivelul primelor 11 luni, înmatriculările de electrice au crescut cu 27,4%, iar plug-in hybrid a urcat și mai rapid, cu 33,1%. În paralel, mașinile pe benzină fără sisteme hibride au scăzut cu 19%, iar dieselul a coborât cu 24%.

Hybrid (mild hybrid+ full hybrid) : 4.186.311 unități, 34,6% cotă, +13,1%

Benzină : 3.214.526 unități, 26,6% cotă, -19,0%

Electric : 2.276.161 unități, 18,8% cotă, +27,4% YoY

Plug-in hybrid : 1.149.192 unități, 9,5% cotă, +33,1% YoY

Diesel : 952.149 unități, 7,9% cotă, -24,0% YoY

Altele: 320.313 unități, 2,6% cotă, +6,6% YoY

Ca imagine de ansamblu, electricele au ajuns la o cotă de piață de 18,8% după 11 luni, în timp ce dieselul a coborât la 7,9%. Un moment simbolic a venit în noiembrie, când electricele au depășit pentru prima dată, la nivel lunar, mașinile pe benzină fără sisteme hibride: 254.000 electrice versus 250.000 benzină non-hibrid, iar cota lunară a electricelor a urcat la un record de 23,5%.

Merită ținut cont și de nuanța statistică din 2025: categoria hibridelor include atât full-hybrid, cât și mild-hybrid, iar asta ridică artificial greutatea hibridelor în mixul total. Chiar și așa, tendința rămâne clară: electricele și plug-in hybrid au crescut puternic, iar dieselul și benzina non-hibrid au pierdut.

Câte mașini s-au înmatriculat și unde s-au văzut plusurile și minusurile

În primele 11 luni, Europa a fost per total pe plus, dar cu diferențe mari între piețe. În ianuarie–noiembrie 2025, europenii au înmatriculat 12.098.652 mașini noi, adică +1,9% față de perioada similară din 2024 Germania a rămas de departe cea mai mare piață, cu peste 2,6 milioane de unități și o creștere mică. Marea Britanie a rămas a doua piață, aproape de 1,9 milioane. Spania a avut cea mai puternică dinamică dintre piețele mari, în timp ce Franța și Italia au fost pe scădere în același interval.

Mașina anului 2025 în Europa

Titlul european Car of the Year 2025 a fost câștigat de Renault 5 E-Tech electric, împreună cu varianta sa derivată Alpine A290.

Concluzia

Europa a rămas fidelă rețetei de volum: o mașină accesibilă a condus topul (Sandero), iar un brand generalist a dominat ca total (Volkswagen). În același timp, 2025 a accelerat tranziția de la termicele „pure” către electrificare, cu creșteri puternice la electrice și plug-in hybrid și cu un diesel împins spre o cotă tot mai mică.