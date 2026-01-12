Tot ce a prezentat ASUS la CES 2026

ASUS a venit la CES 2026 cu una dintre cele mai consistente prezențe din ultimii ani, punând în același pachet atât viziunea sa despre AI în productivitate, creație și utilizare de zi cu zi, cât și o listă lungă de produse noi, de la laptopuri și mini PC-uri până la plăci video și accesorii pentru creatori. Mesajul central este simplu: AI-ul devine o funcție de bază în ecosistem, nu un feature izolat, iar hardware-ul este gândit să ruleze cât mai multe sarcini local, cu accent pe eficiență, mobilitate și integrare software.

ASUS își așază strategia AI pe șapte direcții, de la infrastructură și sustenabilitate, până la zona industrială și sănătate, însă la CES 2026 a ales să insiste pe trei: Workspace AI pentru productivitate, Creator AI pentru fluxuri creative și Everyday AI pentru laptopurile și sistemele destinate utilizării cotidiene. Practic, vorbim despre o abordare în care aceeași idee se regăsește în portabile sub 1 kg, în sisteme compacte pentru birouri, în plăci grafice ProArt pentru stații de lucru și în aplicații software care promit să simplifice organizarea, căutarea și colaborarea.

În zona de Workspace AI, ASUS împinge puternic integrarea dintre AI local și cloud, cu accent pe securitate și pe instrumente destinate mediului business. Aici intră ASUS MyExpert, o platformă all-in-one care adună funcții precum chat și knowledge hub, instrumente de scriere și organizare a emailurilor, rezumate și follow-up automat pentru întâlniri, plus căutare rapidă de fișiere. Pe hardware, piesa principală este ExpertBook Ultra (B9406), un Copilot+ PC orientat spre mobilitate, cu greutate de la aproximativ 0,99 kg, grosime de 10,9 mm, șasiu din aliaj magneziu-aluminiu și procesoare până la Intel Core Ultra X9 Series 3, cu NPU de până la 50 TOPS. ASUS insistă și pe partea de răcire, cu un TDP menționat de până la 50 W, dar și pe zona de protecție, prin pachetul ExpertGuardian.

Tot pentru productivitate și AI local, ASUS aduce două tipuri de soluții interesante. Prima este UGen300, un accelerator AI pe USB-C bazat pe Hailo-10H, cu 40 TOPS și 8 GB LPDDR4, gândit ca un upgrade rapid pentru sisteme existente, fără să înghită resursele principale ale PC-ului. A doua este familia de sisteme compacte, unde NUC 16 Pro promite până la 180 TOPS la nivel de platformă și include un mod de lucru orientat spre antrenare și personalizare locală a modelelor, iar ExpertCenter PN55 folosește platforme AMD Ryzen AI 400 Series cu NPU XDNA2 de până la 55 TOPS, adresând scenarii enterprise, office și industrial.

Pe partea de Creator AI, ASUS mizează pe gama ProArt și pe aplicațiile sale dedicate, în special StoryCube, MuseTree și Creator Hub, adică organizare de conținut, idei și management de culoare și workflow. Vedeta este ProArt GoPro Edition (PX13), un model convertibil de 13 inch realizat în parteneriat cu GoPro, disponibil în ediție limitată, care introduce un buton dedicat pentru acces rapid la GoPro Player și o integrare mai directă cu GoPro Cloud. În pachet intră și un abonament GoPro Premium+ pe 12 luni, cu stocare cloud nelimitată și instrumente de editare, iar ASUS pune accent pe ideea de studio mobil. Din punct de vedere hardware, configurațiile menționează AMD Ryzen AI Max+ 395, NPU de 50 TOPS și până la 128 GB memorie unificată, iar la partea de utilizare contează ecranul OLED 3K, suportul pentru stylus și DialPad pentru control rapid în aplicații creative.

Pentru creatorii care vor o formă mai apropiată de tabletă, ASUS aduce ProArt PZ14, un 2-în-1 de 14 inch cu tastatură detașabilă, greutate de aproximativ 0,79 kg și grosime de 9 mm. Platforma este Snapdragon X2 Elite cu 18 nuclee, cu performanță AI menționată de până la 80 TOPS, iar construcția vine cu certificări de rezistență și protecție IP52. PZ14 este orientat spre lucru în mișcare, cu accesorii precum ASUS Pen 3.0 și cu un ecran OLED validat Pantone, gândit pentru acuratețe de culoare.

În aceeași familie ProArt, ASUS a menționat și o placă video ProArt GeForce RTX 5090 32GB, concepută pentru stații de lucru compacte, cu design de 2,5 sloturi și răcire orientată spre eficiență într-un volum redus. Mesajul aici este că seria RTX 50 aduce AI mai puternic în zona de creație și randare, iar ProArt încearcă să ofere alternative pentru build-uri small form factor și sisteme cu mai multe GPU-uri.

În zona Everyday AI, ASUS împinge serios laptopurile Zenbook și Vivobook, plus sistemele desktop și All-in-One, toate în jurul ideii de Copilot+ PC și de eficiență. Zenbook DUO (2026) este unul dintre cele mai importante produse din comunicări, pentru că duce mai departe conceptul cu două ecrane. Versiunea UX8407 vine cu două panouri tactile ASUS Lumina Pro OLED de 14 inch, rezoluție 3K, rată de refresh până la 144Hz și luminozitate HDR de până la 1000 niți. ASUS spune că a redus semnificativ spațiul dintre ecrane, pentru o continuitate vizuală mai bună, iar șasiul este acum complet din Ceraluminum, cu tratament anti-amprentă. Laptopul folosește un sistem dual de baterii de 99Wh și poate fi configurat cu procesoare până la Intel Core Ultra X9 Series 3, cu NPU de până la 50 TOPS și grafică Intel Arc. La conectică apar două Thunderbolt 4, HDMI 2.1 și USB-A, iar greutatea urcă la aproximativ 1,65 kg cu tastatura Bluetooth atașată. Un element important este modul de utilizare, cu balama retractabilă, stand integrat și un sistem MagLatch pentru andocarea tastaturii, gândit să facă tranziția între modurile de lucru mai rapidă și mai stabilă.

Tot pentru mobilitate, Zenbook A16 este poziționat ca un model care aduce un ecran OLED 3K de 16 inch într-un format de aproximativ 1,2 kg, cu șasiu din Ceraluminum și platformă Snapdragon X2 Elite Extreme, cu NPU de 80 TOPS. Zenbook A14 rămâne în zona sub 1 kg, cu Snapdragon X2 Elite și aceeași țintă de 80 TOPS pentru AI, fiind împins ca un laptop pentru cei care vor autonomie mare și portabilitate, fără să renunțe la experiențele Copilot+.

În paralel, ASUS a reconstruit și seria Zenbook S, iar Zenbook S14 este menționat inclusiv în comunicările despre sustenabilitate, printr-un design eficient energetic și prin utilizarea materialului Ceraluminum, pe care compania îl promovează ca fiind complet reciclabil. În gama mai accesibilă, Vivobook S 2026 vine în variante de 14 și 16 inch, cu opțiuni AMD, Intel sau Qualcomm, baterie de 70Wh, conectică completă și focus pe funcții de AI în apeluri și cameră, alături de securitate la nivel de platformă.

Pe desktop și All-in-One, ASUS vorbește despre seria V pentru acasă, în mai multe formate, și despre VM441QA AiO, prezentat ca un All-in-One bazat pe Snapdragon X, cu 45 TOPS accelerație AI locală. În aceeași zonă intră și ideea de design pentru living, cu finisaje calde și orientare spre funcționare silențioasă, plus opțiuni de configurare care pot urca până la plăci video dedicate de tip GeForce RTX 5060, în funcție de model.

Peste toată această lansare, ASUS a anunțat și o confirmare de imagine la nivel de CES: opt produse au primit CES 2026 Innovation Awards, în categorii care acoperă hardware și componente, sustenabilitate, AI, gaming și eSports, imagistică, plus periferice și accesorii. În listă apar produse precum Zenbook DUO și Zenbook S14, zona ProArt prin ProArt GoPro Edition, un monitor ROG Swift OLED de top pentru gaming competitiv, un monitor ProArt OLED orientat spre producție și post-producție, un instrument ProArt dedicat calibrării și controlului, dar și o placă de bază ROG Crosshair X870E Glacial pentru sisteme extreme. Mesajul e clar: ASUS vrea să fie văzută ca un jucător care acoperă întreg lanțul, de la hardware-ul pentru creatori și gameri, până la software și accesorii, cu AI-ul prezent ca element comun.

În esență, toate comunicările duc spre aceeași concluzie: ASUS încearcă să standardizeze AI-ul în portofoliu, nu doar să îl bifeze. De la laptopuri cu NPU-uri de 50-80 TOPS, la acceleratoare pe USB pentru sisteme existente, mini PC-uri pentru dezvoltare și analiză, plus un ecosistem software care promite organizare și productivitate, CES 2026 a fost pentru ASUS o demonstrație de forță pe mai multe fronturi. Pentru utilizatori, partea interesantă este că multe dintre aceste produse vin cu specificații clare orientate spre eficiență și mobilitate, iar pentru cei care creează conținut, mixul ProArt cu integrarea GoPro și cu instrumente dedicate poate fi un diferențiator real, mai ales dacă promisiunile de workflow simplificat și AI local se confirmă în utilizarea de zi cu zi.