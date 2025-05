One UI 8 de la Samsung ar putea îmbunătăți experiența de jogging

Samsung preg─âte╚Öte lansarea One UI 8, o actualizare bazat─â pe Android 16, care promite s─â aduc─â noi func╚Ťionalit─â╚Ťi pentru utilizatorii Galaxy, ├«n special pentru pasiona╚Ťii de alergare.

Printre nout─â╚Ťile anticipate se num─âr─â o func╚Ťie denumit─â Running Coach, care ar putea fi integrat─â ├«n aplica╚Ťia Samsung Health sau ca o aplica╚Ťie separat─â. Aceasta folose╚Öte capabilit─â╚Ťile de monitorizare ale telefoanelor ╚Öi ceasurilor Galaxy pentru a analiza nivelul de fitness al utilizatorilor ╚Öi pentru a oferi recomand─âri personalizate, menite s─â optimizeze antrenamentele ╚Öi s─â reduc─â riscul de accident─âri. One UI 8 este a╚Öteptat s─â debuteze ├«n vara anului 2025, posibil ├«n luna iulie, odat─â cu lansarea noilor modele Galaxy Z Fold 7 ╚Öi Z Flip 7, care vor veni cu aceast─â versiune preinstalat─â.

Func╚Ťia Running Coach a fost descoperit─â recent ├«n capturi de ecran partajate pe re╚Ťelele sociale, care arat─â cum aceasta evalueaz─â progresul utilizatorilor prin teste de tip ÔÇ×level upÔÇŁ. Pe baza acestor evalu─âri, programul ajusteaz─â planul de antrenament, oferind sfaturi pentru a cre╚Öte performan╚Ťa treptat, f─âr─â a suprasolicita corpul. De exemplu, utilizatorii ar putea primi indica╚Ťii despre ritmul optim de alergare sau despre cum s─â ├«╚Öi ├«mbun─ât─â╚Ťeasc─â rezisten╚Ťa, totul adaptat la nivelul lor actual de fitness. Aceast─â func╚Ťionalitate ar putea transforma dispozitivele Galaxy ├«ntr-un partener de antrenament mai interactiv, adres├óndu-se at├ót ├«ncep─âtorilor, c├ót ╚Öi alerg─âtorilor experimenta╚Ťi care doresc s─â ├«╚Öi optimizeze rutina.

Lansarea One UI 8 vine dup─â o perioad─â dificil─â pentru Samsung, marcat─â de problemele cu actualizarea One UI 7, care a fost ├«nt├órziat─â ╚Öi a avut un rollout problematic. ├Än acest context, Samsung pare s─â accelereze lansarea noii versiuni, aliniindu-se cu calendarul Google pentru Android 16, care este a╚Öteptat ├«n iunie 2025. Programul beta pentru One UI 8 ar putea ├«ncepe ├«n cur├ónd, iar dispozitive precum Galaxy S25, S24 ╚Öi S23 sunt a╚Öteptate s─â fie printre primele care vor primi actualizarea. De╚Öi func╚Ťionalit─â╚Ťile noi sunt promi╚Ť─âtoare, r─âm├óne de v─âzut dac─â Samsung va reu╚Öi s─â evite problemele de stabilitate care au afectat versiunea anterioar─â, mai ales c─â One UI 8 este descris ca o actualizare minor─â, axat─â pe rafinarea experien╚Ťei existente.

Pe l├óng─â Running Coach, One UI 8 ar putea aduce ╚Öi alte ├«mbun─ât─â╚Ťiri, precum suport pentru ├«nregistrarea video ├«n format log ├«n aplica╚Ťia de camer─â, o func╚Ťie introdus─â pe seria Galaxy S25, precum ╚Öi mici ajust─âri de design ├«n aplica╚Ťii precum Galeria, unde butoanele sunt acum mai vizibile datorit─â unui stil circular. Utilizatorii Galaxy care sunt interesa╚Ťi de noile func╚Ťii sunt sf─âtui╚Ťi s─â fie aten╚Ťi la anun╚Ťurile oficiale ╚Öi s─â ├«╚Öi fac─â o copie de rezerv─â a datelor ├«nainte de a instala actualizarea, av├ónd ├«n vedere istoricul recent al companiei cu update-urile software. ├Än ciuda provoc─ârilor, Samsung pare s─â ├«╚Öi continue angajamentul de a oferi func╚Ťionalit─â╚Ťi inovatoare, iar Running Coach ar putea fi un pas important pentru a atrage utilizatorii activi.

