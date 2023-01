Acer adauga modele noi de laptopuri si PC-uri AIO in gama Aspire

Acestea au fost concepute pentru a sustine nevoile zilnice de productivitate si divertisment ale familiilor si vin echipate cu cele mai noi componente hardware disponibile.

PC-urile All-in-One din Aspire S sunt concepute pentru a sustine cerintele zilnice de calcul si divertisment ale familiilor. Sunt disponibile doua variante: cu ecran de 32 inch si ecran de 27 inch. Acer Aspire S32 este disponibil cu procesoare Intel din a 13-a generatie si placa grafica Inter ARC seria A, in timp ce Aspire S27 poate fi configurat cu procesoare Intel Core i5 si i7 din a 12-a generatie, alaturi de placa grafica Intel Iris Xe. Ambele modele sunt echipate cu ecrane WQHD cu rama minimalista si difuzoare duale cu DTS Surround. Camera web este FHD cu prindere magnetica. Pentru securitate este prezent software-ul de recunoastere faciala Acer EyeSense alaturi de cititorul de amprente Windows Hello, astfel ca autentificarea se face in siguranta si fara pasi suplimentari.

Acer Aspire S27 va fi disponibil incepand cu luna aceasta, de la 1199 euro

Acer Aspire S32 va fi disponibil incepand cu luna iunie, de la 1799 euro

Laptopurile din seria Aspire 3 sunt dedicate celor cu un buget modest si concepute pentru a face fata nevoilor multitasking. Sunt echipate cu procesoare din seria Intel Core i3 N. Greutatea acestora este de 1.6KG si ofera o carcasa metalica eleganta de 18.9mm. Ecranul foloseste rezolutia FullHD, iar tehnologia proprietara ACER BlueLightShield reduce emisia de lumina albastra. Sunt echipate cu port USB tip C, HDMI2.1, conectivitate Wi-Fi 6E.

Aspire 3 14 inch va fi disponibil incepand cu luna februarie, de la 479 euro

Aspire 3 15 inch va fi disponibil incepand cu luna februarie, de la 499 euro

Aspire 3 17 inch va fi disponibil incepand cu luna februarie, de la 599 euro

Acer Aspire 5 vin echipate cu procesoare Intel din generatia a 13-a si cu placi grafice de la nVidia, cea mai puternica varianta fiind RTX 2050. Pot sustine pana la 32GB memorie RAM DDR4 si SSD M.2 de pana la 1 TB. Sasiul este de aluminiu, iar racirea este asigurata de tehnologia TwinAir Cooling. Pe partea de conectivitate avem port USB tip C Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E sau HDMI 2.1.

Aspire 5 14 inch va fi disponibil incepand cu luna februarie, de la 799 euro

Aspire 5 15 inch va fi disponibil incepand cu luna februarie, de la 799 euro

Acer a lansat de asemenea o boxa portabila inteligenta – Halo Swing. Aceasta este sustinuta de Google Home si de aplicatia Acer Halo Swing. Dispune de un panou de afisare cu puncte LED, care permite verificarea notificatilor precum e-mailuri, calendare, memento sau mesaje. Cu ajutorul tehnologiei DTS Sound, sunetul si basul in proiectie 360 de grade este uniform si clar. Baza este iluminata RGB si se adapteaza in functie de genul muzical redat. Este rezistenta la apa, certificata IPX5.