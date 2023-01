MSI a prezentat noile laptopuri echipate cu placi grafice din seria GeForce RTX40

Cele mai recente tehnologii nVidia, printre care DLSS3, ajung pe noile laptopuri MSI, care au fost prezentate in cadrul CES.

Specificatiile complete ale laptopurilor sunt disponibile aici.

Cele mai puternice laptopuri din portofoliu fac parte din seria Titan GT si Raider GE. Acestea sunt echipate cu procesorul i9 13980HX si sunt disponibile in mai multe configuratii, cea de top utilizand GeForce RTX 4090. Tehnologia MSI OverBoost Ultra va impinge placa grafica la un TDP maxim de 175W si o frecventa maxima de 5.2Ghz pentru nuclee P in cazul procesorului pentru ca utilizatorul sa poate beneficia de performante de invidiat.

Titan GT este echuipat cu primul afisat Mini LED [email protected] din lume, cu o luminozitate maxima de peste 1000 nits si cu peste 1000 de zona de diminuare luminoasa locala. Raider GE beneficiaza de un ecran cu aspect ratio 16:10, o rezolutie QHD+ si o rata de reimprospatare de 240Hz. Ambele ecrane garanteaza o claritate premium a imaginii produse de componentele de ultima ora.

Puterea bruta a acestor laptopuri le fac o alegere perfecta pentru utilizatorii din domeniile de tehnologie, stiinta, matematica si inginierie.

Seria Stealth ofera putere si dimensiuni reduse. Aceasta este disponibila in 4 dimensiuni, cu ecrane de 14, 15, 16 si 17inch. Modelele Stealth 14, 16 si 17 sunt certificate Nvidia Studio, ceea ce le fac alegeri foarte bune pentru diferite nevoi in domeniul jocurilor si al crearii de continut. Atat Stealth 14 Studio cat si Stealth 16 Studio sunt favorizate de corpul din aliaj de magneziu-aluminiu, oferindu-le beneficiul unui sasiu subtire si usor. Stealth 16 Studio este echipat cu un sistem de sunte trilateral Dynaudio cu 6 difuzoare, oferind o experienta inedita in divertisment.

Stealth 15 este echipat cu un ecran OLED cu o rata de reimprospatare de 240HZ si un timp de raspuns de 02.ms. Spectrul de culori DCI-P3 este suportat 100%.

Toate laptopurile din gama Stealth utilizeaza tehnologia Nvidia Max-Q pentru optimizare, putere si autonomia bateriei.

Seriile Cyborg/Pulse/Katana/Sword sunt dedicate gaming-ului. Cyborg 15 este solutia pentru gamingul entry-level, ofera un desing futurist translucid al sasiului, astfel ca utilizatorul poate vedea componentele mecanice si electrice. Seriile Pulse, Katana si Sword au primit refresh-ul cu noile componente hardware relevante pentru 2023 si sunt echipate cu comutator MUX. Cu ajutorul MSI Center jucatorii vor putea comuta intre modul grafic hibrid sau discret.

Seria Prestige contine 3 laptopuri: 13 Evo, 14 Evo si 16 Evo. Prestige 13 Evo este construit din aliaj de aluminiu cu magneziu si cantareste 990gr, fiind cel mai usor laptop din gama MSI. Autonomia bateriei poate ajunge pana la 15 ore.

Prestige 14 Evo si 16 Evo sunt disponibile cu o varietate de procesoare Intel pana la cel mai recent Core i7 din seria H. Prestige 16 este certificat Nvidia Studio.

MSI Creator Z este cea mai puternica linie de laptopuri de creatie de pe piata. Creator 17HX Studio si Creator Z16HX sunt disponibile cu cele mai recente procesoare Intel HX din generatia a 13-a si ofera design terminc Vapor Chamber Cooler. Laptopurile sunt compatibile cu MSI Pen 2, care la randul sau este un dispozitiv remarcabil. Acesta foloseste tehnologia MPP2.6, cu 4096 niveluri de presiune si feedback haptic, ceea ce ii face utilizarea echivalenta cu scrisul pe hartie.