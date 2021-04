Acer ConceptD Ezel – un laptop complet diferit special gandit pentru creatorii de continut

Acer a lansat in urma cu aproximativ 2 ani o serie noua denumit ConceptD. Nu stiam la acea vreme unde se va ajunge si cum va evolua. In prezent avem laptop-uri ConceptD extrem de interesante si produse special gandite pentru creatorii de continut. Eu nu sunt un creator de continut, dar am vrut sa vad cum arata un astfel de laptop si de ce este este atat de interesant.

Atat de importanta este seria ConceptD pentru Acer incat nici macar logo-ul Acer nu mai apare pe produse. Este clar ceva nou si probabil aceasta gama de produse va deveni un brand de sine statator in timp.

Imediat ce am primit laptop-ul am observat ca totul este diferit. Inclusiv cutia arata altfel. De produs in sine nici nu are rost sa va mai zic cat este de diferit, incepand de la materiale si pana la feeling. Totul este nou. Sunt curios in ce directia va merge aceasta serie si daca va avea succes, caci din punctul meu de vedere merita sa aiba.

Design

Modelul testat de mine a intors priviri la birou. Toti m-au intrebat ce laptop este si cand le-am spus ca este un Acer nu m-a crezut nimeni. Finisajele, materialele folosite, tastatura, balamalele, toate sunt complet diferite fata de un laptop Acer high end.

Ezel este varianta testata de mine, adica are acel ecran rabatabil care poate sta in mai multe pozitii. Este fantastic pentru creatorii de continut sa-si aseze imaginea dupa bunul plac. Poti sa-l transformi in tableta, poti sa-l faci stand si sa te uiti la el mai bine, poti sa-l rotesti sau poti sa-l dai peste cap.

Materialele folosite sunt de top, plasticul este unul foarte rezistent dar placut la atingere, iar balamalele se simt dintr-un alt film. Sunt solide si in acelasi timp moi cand deschizi laptop-ul.

Albul folosit este rar. Nu am mai vazut de mult un laptop alb si trebuie sa recunosc ca mi-a placut mult. Pana cand a inceput sa se adune mizerie pe el si trebuia sa-l curat foarte des. Nici nu stiam cat de murdar poate fi un laptop…daca toate-s negre nu prea te prinzi. Dar pe alb se vede orice.

Bine, un artist probabil va aprecia acest alb mai mult decat mine. Ideea este ca arata bine dar trebuie avut grija cu murdaria.

Un alt aspect important este trackpad-ul. Este urias, cred ca cel mai mare trackpad vazut de mine pana acum. Cred ca-l pot compara cu cel de pe MacBook-ul de 16 inch. Este mare dar precis si se simte bine la apasare, fara senzatia aia de trackpad ieftin.

Deasupra tastaturii se afla grila pentru racire. As fi crezut ca acolo sunt difuzoarele dar m-am inselat. Difuzoarele sunt sub laptop si se aud chiar ok.

Tastatura are iluminare portocalie si in combinatie cu acest alb arata foarte bine. Este silentioasa, confortabila la scris si cursa este medie. Opune putina rezistenta la scris deci ai un feedback minim.

Pe lateral dreapta sunt pozitionate 2 porturi USB 3.0, un jack pentru casti si un card reader bine venit oricand. Sigur cine va cumpara acest laptop va folosi multe carduri de memorie.

Pe partea stanga portul pentru alimentare, un HDMI, USB Type C cu Thunderbolt si un mini Display Port. De asemenea, tot aici mai regasim un buton de Power pentru momentele in care laptop-ul este utilizat intr-o alta pozitie.

Atasat gasit si un stylus care se incarca atunci cand este introdus in laptop. Acum intelegeti de ce este un laptop pentru artisti sau pentru creatorii de continut? Nu l-am folosit, recunosc, dar cine este artist sigur isi va face de cap cu el.

Ecran si difuzoare

Ecranul este vedeta, despre difuzoare nici nu are rost sa intru in detalii. Se aud bine si atat. Dar ecranul este next level. Vorbim despre un panou Full HD validat PANTONE ce poate reda o gama larga de culori, lucru foarte apreciat si de folosit pentru cei care editeaza fotografii sau clipuri video. Trebuie sa recunosc ca de ma pasioneaza tehnologia si de cand am testez produse, ecranul asta este unul dintre cele mai bune din cate am vazut pana acum. Nu este cel mai bun, dar este acolo in top.

In plus este si un ecran touch si poate fi utilizat inclusiv cu stylus. Este calibrat din fabrica pentru a oferi culori naturale si o luminozitate uniforma, iar cine vrea sa-l calibreze inca o data poate doar sa incerce. Sigur rezultatul nu va fi diferit fata de cel din fabrica.

Performante

Am o veste sa va dau. Prosta. Nu, nu e legat de laptop ci de mine. Cumva…am pierdut toate capturile de ecran cu rezultatele din benchmark-uri…practic nu am ce sa va arat. Dar, stiu ca sunteti oameni destepti si atunci daca va zic specificatiile aveti habar la ce sa va asteptati.

Laptop-ul in cauza poate gasit in multe configuratii. La mine a ajuns un i7-10750H cu o placa video GTX 1650Ti. Poate fi gasit si cu RTX 3000 sau chiar Nvidia Quadro dar si cu procesoare mai puternice.

Memoria RAM variaza si ea, de la 16GB pana la 32GB. De asemenea, stocarea poate varia de la un simplu SSD 512GB pana la SSD-uri de 1TB sau mai mari sau chiar in RAID. De asemenea, ecranul pe unele modele este 4K, dar atunci automat si configuratia va una mult mai puternica pentru a putea rula fara probleme continutul.

Concluzie si pret

Ceea ce am testat eu cred ca este chiar acest model la 8199 lei. Faptul ca vine cu ecran validat PANTONE, o configuratie decenta si un design pur si simplu nebunesc, ma face sa cred ca seria ConceptD va avea un viitor frumos. Nu prea vezi astfel de laptop-uri. Toti producatorii ofera solutii pentru business dar putini sunt cei care se gandesc la creatorii de continut. Sigur, nu le va cumpara oricine, dar cine stie ce face si va alege un ConceptD nu va regreta.

Eu nu sunt creator de continut, abia desenez in Paint iar de Adobe Premiere nu m-am mai atins de mult timp ca pe vremuri. Este overkill pentru mine. Insa ii vad potentialul si stiu ca cineva va aprecia mai mult decat mine aceasta serie.