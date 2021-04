Cei trei muschetari din seria Galaxy A de la Samsung

Marea majoritate dintre utilizatorii smartphone-urilor isi doresc sa detina cel putin un telefon potent. In timp ce toti ochim spre flagship-uri deoarece ele beneficiaza de cea mai mare atentie, nu toti ni le permitem financiar sau efectiv nu vedem argumentata decizia de a da 1000 de euro pe un astfel de device.

Aici intervine gama Galaxy A de la Samsung, unde A vine cel mai probabil de la affordable (accesibil) si contine telefoane incepand de la clasa entry-level si pana la mid-range. Pentru anul 2021, gama este alcatuita din Galaxt A02S, Galaxy A12, Galaxy A32, A32 5G, A42 5G, A52, A52 5G si A72. Preturile pornesc de la 550RON si ajung pana la 2150RON.

Astazi nu voi intra in detalii despre toate modelele respective, ci va voi povesti doar despre primii 3 muschetari din colectie: Galaxy A02S, Galaxy A12 si Galaxy A32 5G. Toate 3 sunt telefoane entry-level si acest lucru mi-a starnit si mai mult curiozitatea. In urma cu cativa ani, pentru mine Samsung insemna doar flagship, restul telefoanelor nereusind sa ma convinga. Ei bine, dupa Galaxy A50 si Galaxy A51, Samsung si-a dat interesul in toate sectoarele.

Autonomia si preturile sunt primele puncte forte ale celor trei muschetari. Toti sunt echipati cu baterii de 5000mAh, care ofera o autonomie de 2 zile, iar un ciclu complet de incarcare dureaza 120 de minute.

Interfata OneUI proprietara Samsung este prezenta, iar in timp ce A02S si A12 folosesc Android 10 cu One UI 2.5, Galaxy A32 5G foloseste Android 11 cu OneUI 3.1. Diferentele intre acestea la nivel de sistem de operare si personalizare sunt mici, dar in mod evident Galaxy A32 5G este cel care are avantaje in fata fratilor mai mici. Practic Galaxy A32 5G are din punct de vedere software toate bunatatile prezente pe varful actual de gama al celor de la Samsung: Galaxy S21 Ultra. Experienta in utilizare este fina pe toate cele trei telefoane si se pot utiliza fara probleme.

Desi in cazul flagship-urilor nu mai putem vorbi de asemenea aspecte, A02s, A12 si A32 5G permit extinderea memoriei interne cu ajutorul cardurilor microSD si au si jack-ul de 3.5mm. Incarcatoarele sunt si ele incluse in pachet.

Ecranele cu o diagonala de 6.5 inch si rezolutia HD+ le fac usor de folosit si recomandabile pentru scoala on-line sau pentru membrii ai familiei mai in varsta, care deseori au probleme cu vederea. Galaxy A32 5G al carui review complet il puteti citi aici are o camera foto buna pentru pentru segmentul sau si produce poze placute.

O comparatie a specificatiilor tehnice ale celor trei telefoane gasiti in poza de mai jos, de la stanga la dreapta: A02S, A12 si A32 5G.

Cel mai ieftin din cele trei este Galaxy A02S, cu un pret de pornire de 550RON. Este un smartphone basic si indeplineste cerintele esentiale. Galaxy A12 costa 670RON si aduce mai multa memorie RAM si de stocare, un sistem multicamera si senzor de amprenta fizic. Puteti citi review-ul nostru aici. Galaxy A32 5G este cel mai bine echipat din cele trei, fiind singurul care ofera suport 5G, filmare [email protected] si un design atractiv. Pretul acestuia este de 1200RON.