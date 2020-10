Acer a lansat primul Chromebook cu platforma Snapdragon 7c si conectivitate 4G LTE

Acer a lansat saptamana trecuta primul Chromebook cu platforma Snapdragon 7c. Se numeste Acer Chromebook Spin si ofera o autonomie ridicata, conectivitate 4G si suficienta putere de procesare pentru task-uri simple.

Noul Chromebook se numeste Spin 513 si este disponibil in doua variante: CP513-1H si CP513-1HL, cel din urma fiind regasit si sub denumirea Spin Enterprise.

Platforma Snapdragon 7c foloseste un procesor octa core Kryo 468 de 8nm si un GPU Adreno 618, iar autonomia promisa este de 14 ore. Prin conectivitatea 4G LTE poate asigura internet in zonele in care nu exista Wi-Fi si fiind un Chromebook este foarte usor si foarte subtire.

Are un capac din aluminiu, ecran protejat de Gorilla Glass, touchpad rezistent la zgarieturi, rame inguste si un raport ecran-carcasa de 78%. Cantareste 1.2kg, are tastatura iluminata si masoara 15.55mm.

Are doua microfoane integrate, Wi-Fi 802.11ac cu tehnologie MIMO 2×2, USB Type C, Display Port prin USB C si incarcare prin USB Type C.