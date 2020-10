Review laptop ASUS Vivobook M533I – perfect pentru elevi si studenti

Fix cu o saptamana inainte de inceperea scolilor am testat acest laptop. Si imediat dupa ce l-am primit la test am si comandat 3 bucati pentru 3 elevi. Este o solutie foarte buna pentru elevi si studenti deoarece ofera un raport pret-performanta excelent. Din pacate este foarte greu de gasit in ultima perioada.

Am cumparat 3 bucati la pretul de 2700 lei de pe PC Garage, insa in acest moment este indisponibil sau sunt variante mai scumpe la vanzare. S-au vandut ca painea calda! Eu va las review-ul aici si daca il mai gasiti pe stoc recomand sa-l cumparati.

Vivobook M533I este un model foarte echilibrat si bine construit. Ofera fix ce ai nevoie intr-un buget nu foarte mare, o constructie solida si procesor de ultima generatie.

Design

Este un corp metalic ce integreaza o tastatura iluminata si un sistem de racire excelent. Este foarte solid, dar in acelasi timp foarte usor si nu foarte gros. Integreaza o tastatura completa, un trackpad cu senzor de amprenta, camera web, ecran cu margini foarte subtirii.

Arata foarte bine in realitate si iti lasa impresia de laptop foarte scump. Balamalele sunt solide, capacul ecranului nu este deloc fragil si oriunde pui mana sau apesi simti ca este construit foarte bine.

Ofera o conectica foarte buna: HDMI, 3x USB 3.0,USB Type C, jack audio si un slot de carduri microSD. Practic ai tot ce ai nevoie pentru a lucra de acasa indiferent ca este vorba pentru scoala sau pentru serviciu.

Tastatura este foarte comoda la scris si silentioasa, sistemul de racire nu este galagios si raceste fara probleme procesorul, iar temperaturile obtinute sunt foarte bune: 30-35 de grade in idle si maxim 80 in full load in timpul unui test sintetic. Deci temperatura in load va fi mult mai mica in timpul unei utilizari normale.

Hardware

Il misca un procesor AMD Ryzen 5 4500U, six core la 2.3GHz alaturi de o placa video integrata AMD Radeon. Pe langa procesor mai ofera si 16GB memorie RAM si un SSD Samsung cu interfata M.2 PCIe de 512GB.

Nu este gandit sa te joci pe el ultimul CoD, dar poti sa muncesti pe el sau sa il folosesti pentru scoala online. Practic ai procesor de ultima generatie, un SSD foarte rapid cu o capacitate generoasa, iar memoria RAM de 16GB iti permite sa deschizi multe tab-uri sau programe.

Se misca excelent alaturi de Windows 10 (unele variante vin cu Windows instalat) si consider ca poti sa iti faci treaba cu el cel putin 3-4 ani de acum incolo.

Tinand cont si de sistemul de racire mentionat mai sus, laptop-ul nu se incalzeste si nu o sa ai nevoie de un cooler aftermarket.

Ecran, difuzoare si autonomie

Ecranul este un IPS Full HD. Are o luminozitate foarte mare si l-am putut folosi inclusiv in curte in bataia soarelui. Nu este touch, dar se vede bine si culorile sunt redate corect. Este pe 60Hz, ofera culori naturale si nu i-am gasit defecte. Este un ecran bun, normal.

Difuzoarele sunt Harman Kardon si se aud bine si atat. Nu pot spune ca se aud excelent, dar isi fac treaba suficient de bine in filme sau chiar muzica. Este un laptop pana la urma si nu poti avea pretentii prea mari la acest capitol.

Autonomia in stilul meu de utilizare a fost de 6 ore. Am folosit laptop-ul pentru Youtube, am scris articole si mai stateam pe net cand ma puneam in pat. Deci activitati simple, modeste, nu l-am solicitat foarte tare pentru ca nu am avut la ce. Pana la urma pentru asta este facut.

Mi-a placut tare mult incarcatorul. Este foarte mic si seamana cu unul de telefon. Ba chiar am vazut incarcatoare de telefon mai mari decat acesta. Incarca repede si nu se incinge.

Concluzie, pret, disponibilitate

Mie mi-a placut foarte mult acest laptop din mai multe motive. In primul rand pretul si specificatiile pe care le ofera la acesti bani. Procesorul de ultima generatie, cantitatea mare de memorie RAM si SSD-ul de buna calitate, ofera o experienta foarte placuta in utilizare. De obicei gasesti SSD-uri slabe sau mai putina memorie RAM, insa ASUS nu a facut rabat acolo unde conteaza cu adevarat.

In plus are si o constructie metalica foarte rezistenta. Chiar cele 3 familii carora le-am cumparat laptop-ul au mentionat ca vor unul metalic care sa reziste la socuri si la transport, nu sa se indoaie sau sa-l gasesca rupt prin ghiozdane. Si au dreptate.

Ecranul mi-a placut foarte mult si conectica foarte buna. Este un laptop foarte bine gandit si a venit la un pret foarte bun. Din surse va spun ca se vinde ca painea calda si cu greu o sa-l gasiti pe stoc. In acest moment nu am gasit fix configuratia asta la vanzare, dar am aflat ca trebuie sa apara curand in magazine. Si recomand sa fiti cu ochii pe el.

La Altex este disponibil intr-o versiune mai scumpa dar mai bine dotata. Costa 3499 lei, dar recomand sa urmariti varianta testata de mine la pretul de 2700 lei cand o sa fie disponibil din nou.