ASUS Zenbook Flip UX363 disponibil in Romania

ASUS a anuntat oficial in Romania disponibiltiatea lui UX363, un laptop care se poate transforma in tableta si are suport pentru stylus. Este foarte usor si subtire si poate fi utilizat pentru foarte multe activitati.

ASUS Zenbook Flip UX363 cantareste 1.3kg si masoara 13.9mm. Dispune de o balama EgoLift 360 care permite sa fie folosite in mai multe moduri: laptop, tableta, stand sau cort.

Promite o autonomie de 14 ore, iar ecranul touch are o rezolutie generoasa, o diagonala de 13.3 inch si poate fi folosit cu ASUS Pen. La interior are un procesor Intel i5-1135G7 sau i7-1165G7, 8 sau 16GB RAM, 512GB SSD M.2 PCIe, grafica Intel Iris Xe si Wi-Fi 6. Ofera porturi Thunderbolt, 2 la numar, HDMI si un USB 3.0.

La Altex costa 5499 lei.