Acer Nitro 18 AI – laptop de 18 inch cu procesor AMD Ryzen AI 9 365 și RTX 5070

Mi-a trecut prin maini un laptop tare interesant si printre putinele din ultima vreme care m-au impresionat, cel putin la un capitol extrem de important. Acer Nitro 18 AI este un model nou din gama Acer, foarte bun pentru gaming si cu un avantaj notabil pe partea de racire.

Laptopul este disponibil in mai multe configuratii, insa la mine a ajuns o versiune cu urmatoarele specificatii:

Procesor AMD Ryzen AI 9 365

Placa video NVIDIA GeForce RTX 5070

Ecran de 18 inch, 165Hz, rezolutie 2K

SSD de 1TB

32 GB RAM DDR5

Baterie de 90Wh

Design

Cand il vei scoate din cutie te vei bucura de un laptop urias de 18 inch. Cand vad astfel de laptopuri ma gandesc instant la primul meu monitor LCD, ca tot 18 inch avea si mi se parea chiar mare acum 20 de ani.

Evident, plastic in stilul Acer peste tot, robust si cu niste balamale chiar solide pentru ecran. Dispune de o tastatura completa, un trackpad generos si porturi amplasate strategic pe partea din spate.

Porturile din spate sunt cele unde de obicei sunt cablurile cele mai enervante: alimentarea, HDMI si 2x USB C cu functie de DisplayPort. Pe laterale gasim USB-uri de tip A si un cititor de carduri microSD, jack-ul pentru casti si portul LAN.

Fantele pentru ventilatie sunt instalate pe toate lateralele, oferind astfel o racire adecvata. Este un laptop care nu iese din tipare, dar este construit bine.

Ecran

Este un IPS de 18 inch, 165Hz si rezolutie 2560 x 1600 pixeli. Reda niste culori foarte bune, are unghiurile perfecte, se vede excelent, insa mi-ar fi placut sa aiba o luminozitate mai mare. In rest este un ecran despre care nu se pot spune multe lucruri, fiind unul foarte bun.

Tastatura

Este de dimensiuni normale, are NumPad, butoane multimedia si este iluminare RGB. Este o tastatura normala de laptop de gaming, adica necesita o forta mica de apasare, insa tastele WASD sunt o idee mai solide. Este silentioasa, are un mic feedback la apasare dar nu senzational.

Gaming si racire

Asta cred ca va intereseaza cel mai tare. Fiind un laptop de gaming este nevoie sa fie puternic si sa aiba o racire buna. O sa incep cu ceea ce m-a impresionat foarte mult si nu ma asteptam sa vad astfel de rezultalte.

Racirea este foarte buna, mai ales ca discutam despre un laptop de 18 inch, iar spatiul la interior este generos. S-au putut monta, probabil, ventilatoare mai mari, iar fluxul de aer este mult mai bun intr-o carcasa mai mare.

Procesoul avea in idle in jur de 45 de grade, in full load nu a depasit 72 de grade. Cred ca este primul laptop din ultimii multi ani care este atat de rece in full load, deci nu se va pune problema de supraincalzire.

Cat despre performantele din gaming, am rulat o serie de jocuri ca sa vad cum se descurca procesorul AMD Ryzen AI 9 365 impreuna cu placa video RTX 5070.

LoL – 200FPS

Indiana Jones – 70FPS

Doom Eternal – 120FPS

GTA V – 110FPS

Apex – 104FPS

Concluzie

Surprinzatoare racirea, iar performantele sunt foarte bune. Unde mai pun si ca anumite jocuri au DLSS, iar placa video o sa conteze atunci oferind chiar si de 3 ori mai multe FPS-uri. Mi-a placut laptop-ul, unul simplu dar cu strictul necesar pentru gaming.