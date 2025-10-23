SkyShowtime în noiembrie – crime, comedie, documentare și thrillere în exclusivitate

SkyShowtime aduce în luna noiembrie o selecție variată de titluri originale și exclusivități, cu seriale și filme care acoperă teme precum crima organizată, trecutul personal, luxul, terorismul digital și umorul absurd.

Platforma continuă să investească în conținut variat, cu producții europene și internaționale disponibile exclusiv pentru abonați.

Printre premierele lunii se numără Amsterdam Narcos, disponibil din 9 noiembrie, care documentează transformarea Amsterdamului într-un epicentru al traficului de droguri european. Road to Arcadia debutează pe 10 noiembrie și spune povestea unui tată fugar care încearcă să-și reconstruiască viața într-un orășel canarian. Tot din 10 noiembrie, Where the Sun Always Shines urmărește un cuplu suedez care renunță la afaceri pentru o viață de lux în Mallorca, dar trecutul îi ajunge din urmă.

Based on a True Story, disponibil din 13 noiembrie, este un thriller cu accente de comedie neagră în care Kaley Cuoco și Chris Messina descoperă că instalatorul lor ar putea fi un criminal în serie. The Paper, din 14 noiembrie, aduce echipa din spatele The Office într-un nou mockumentary despre un ziar local din Midwest. Landman (Omul petrolului), cu Billy Bob Thornton și Demi Moore, debutează pe 21 noiembrie și explorează boom-ul petrolier din Texas.

Serialele aflate în desfășurare continuă cu episoade noi săptămânal. Printre acestea se numără Suits LA, Dexter: Resurrection, Tulsa King, NCIS: Tony & Ziva și Mayor of Kingstown, cu finaluri programate între 6 noiembrie și 1 ianuarie.

În zona de filme, SkyShowtime propune Ozzy: No Escape from Now, disponibil din 2 noiembrie, un portret sincer al legendei rock Ozzy Osbourne. Operațiunea Black Bag, din 4 noiembrie, este un thriller de spionaj regizat de Steven Soderbergh, cu Cate Blanchett și Michael Fassbender în rolurile principale. Jocul Terorii, disponibil din 18 noiembrie, este un thriller tensionat despre o întâlnire romantică care se transformă într-un joc mortal.

SkyShowtime își consolidează poziția ca platformă de streaming cu conținut exclusiv, original și diversificat, adresându-se atât fanilor serialelor de tip true crime, cât și celor pasionați de comedii, documentare sau thrillere psihologice.