Arena IT

Stiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT

acer nitro 5
acer nitro 5
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!
Melodii românești moderne reinterpretate pe stilul anilor 50 folosind inteligența artificială
Tot ce trebuie să știți despre: cum să încărcați corect telefonul pentru a prelungi durata de viață a bateriei
YOXO deschide un magazin cu telefoane recondiționate
Peste jumătate dintre români cred că tehnologia și pandemia sunt instrumente de manipulare
Sondajul de marți: Ascultați podcasturi? (2025)
⚠️ Faceti-va cont Salt Bank folosind linkul sau codul nostru (56M4FP) si primiti 5% cashback timp de o luna.
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!

Apple a redus producția de iPhone Air

| Da drumul discutiei! Hardware Stiri

Conform unei publicații din Asia, Apple a redus producția de iPhone Air pentru a se concentra mai mult pe iPhone 17 Pro, deoarece vânzările modelului ultra subțire nu sunt la nivelul așteptărilor.

Aproape ca iPhone Air nu se mai fabrică, atât de drastică este această reducere. Deși la lansare a prezentat interes, dacă vă uitați acum chiar și la magazinele locale, gen eMAG, iPhone Air s-a returnat în cantitați masive și îl găsiți la resigilate.

Deși Nikkei (publicația) a refuzat să dezvăluie amploarea reducerii producției sau care furnizori vor fi afectați, acesta afirmă că schimbările ar putea fi observate în lanțul de aprovizionare al Apple în lunile următoare.

Săptămâna trecută, Mizuho Securities din Japonia a declarat că Apple va reduce producția de iPhone Air cu un milion de unități în acest an. Între timp, Apple intenționează să crească producția de modele iPhone 17 cu două milioane de unități. Un raport separat susține că Samsung a anulat planurile de a lansa un succesor pentru Galaxy S25 Edge, tot din cauza vânzărilor scăzute

Lasa un comentariu!

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.