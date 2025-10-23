Conform unei publicații din Asia, Apple a redus producția de iPhone Air pentru a se concentra mai mult pe iPhone 17 Pro, deoarece vânzările modelului ultra subțire nu sunt la nivelul așteptărilor.

Aproape ca iPhone Air nu se mai fabrică, atât de drastică este această reducere. Deși la lansare a prezentat interes, dacă vă uitați acum chiar și la magazinele locale, gen eMAG, iPhone Air s-a returnat în cantitați masive și îl găsiți la resigilate.

Deși Nikkei (publicația) a refuzat să dezvăluie amploarea reducerii producției sau care furnizori vor fi afectați, acesta afirmă că schimbările ar putea fi observate în lanțul de aprovizionare al Apple în lunile următoare.

Săptămâna trecută, Mizuho Securities din Japonia a declarat că Apple va reduce producția de iPhone Air cu un milion de unități în acest an. Între timp, Apple intenționează să crească producția de modele iPhone 17 cu două milioane de unități. Un raport separat susține că Samsung a anulat planurile de a lansa un succesor pentru Galaxy S25 Edge, tot din cauza vânzărilor scăzute