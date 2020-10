Acer Spin 5 – laptop si tableta in aceeasi carcasa

Acer Spin 5 este un laptop in toata firea care la nevoie iti ofera posibilitatea sa-l transformi intr-o tableta. Consider ca in aceste vremuri cand majoritatea dintre noi lucram de acasa, un astfel de laptop este ideal pentru a putea face mai multe sarcini.

In mod normal Spin 5 este adresat creatorilor de continut, persoanelor care au nevoie de un laptop cu o putere decenta de procesare, un ecran tactil dar si formatul de laptop pentru activitati light.

Doar ca in prezent consider ca Spin 5 poate fi folosit si altfel. Nu trebuie sa produci, nu trebuie sa lucrezi la o corporatie si nici nu trebuie sa ai talent la desenat ca sa folosesti un stylus.

Astazi, Spin 5 poate fi utilizat pe post de laptop atunci cand trebuie sa lucrezi, dar in timpul liber poate fi folosit pe post de tableta pentru urmarit filme in pat sau de dat copilului sa se joace pe ea.

Modelul pe care eu l-am primit contine un procesor Intel Core, 16GB memorie RAM, un ecran tactil, SSD, tastatura iluminata si o baterie cu o durata mare de viata.

Spin 5 mizeaza pe cateva aspecte cheie care-l definesc. In primul rand este foarte usor fiind construit din magneziu si litiu. Acest lucru inseamna ca este rezistent si usor, dar atunci cand va fi solicitat se va putea raci mai bine prin eliminarea mai rapida a caldurii inclusiv prin carcasa. Asa ca nu va speriati daca simtiti ca este prea cald. Este normal.

Este usor de transportat la nevoie si ocupa putin loc in ghiozdan. Daca pleci des cu el in spate nu o sa te deranjeze pe termen lung. De asemenea, constructia generala este una de foarte buna calitate. Imbinarile sau balamalele ecranului sunt foarte solide, se simt bine si iti lasa impresia de produs bine construit.

Un alt punct cheie este autonomia. Pe cat este de usor si subtire pe atat este de longeviv. Autonomia poate ajunge pana la 7 ore reale de utilizare daca iti gestionezi corect munca. Iar incarcarea este destul de rapida. Nu stiu exact puterea, insa laptop-ul dispune de Fast Charge si se incarca foarte repede. Intr-o ora era aproape gata.

Fiind si o tableta in acelasi timp o sa regasim cateva elemente distinctive. De exemplu pe partea dreapta o sa regasim o mufa pentru casti, un port USB 3.0, butonul de power exact ca la un telefon mobil sau o tableta, LED-uri pentru baterie si stylus-ul.

Pe partea stanga regasim portul de alimentare, 2 porturi USB C cu Thunderbolt, HDMI, USB 3.0 si un slot microSD pentru carduri de memorie. Sub laptop gasim gurile de ventilatie pe unde aerul este tras la interior, iar la imbinare, in zona balamalei, gasim fantele pe unde aerul cald este eliminat.

Trackapad-ul contine si un senzor de amprenta, tastatura este iluminata si foarte confortabila. De asemenea este silentioasa si mi-a placut foarte mult sa scriu pe ea.

Partea hardware s-ar putea sa nu incante pe toata lumea, insa trebuie sa realizati ca Spin 5 nu este un laptop pentru gaming si nici un laptop de pe care sa faci editare video la un nivel foarte avansat. Spin 5 este un laptop cu o configuratie moderna, suficient de puternica pentru orice utilizator normal, dar axata pe un consum redus de energie.

Astfel, procesorul este un Intel Core i7-1065G7 la 1.3 – 1.5GHz, 16GB RAM, SSD de 480GB in format M.2, placa video Intel Iris Plus. Cu o astfel de configuratie poti sa realizezi orice task si sa ai si o autonomie foarte buna. Procesorul a scos 1546 de puncte in R20, iar temperatura in full load pret de 10 minute nu a depasit 97 de grade. Temperatura a fost obtinuta intr-un benchmark, insa in realitate nu o sa stea niciodata atat de cald.

In idle o sa stea pe la 27-30 de grade, o temperatura foarte buna, iar in sarcina medie nu o sa treaca de 50 de grade Celsius. TDP-ul procesorului este de 15W si este fabricat intr-un proces de fabricatie de 10nm, insa Intel nu a reusit nici acum sa ofere o performanta mai buna decat AMD.

Ecranul este unul tactil si poate fi folosit impreuna cu stylus-ul Wacom din dotare, stylus care se incarca in momentul in care este introdus in laptop. Este clar ca poate fi folosit pentru multe activitati, de la desen si pana la scris de mana. Daca laptop-ul va ajunge pe mainile unui grafician atunci sigur va fi abuzat in proiectare, desenare CAD, etc, insa poate fi utilizat si acasa de catre un copil care isi face temele.

Fiind si tableta si laptop in acelasi timp consider ca este un companion foarte bun in aceste vremuri pentru scoala online. Copilul ar putea avea un dispozitiv de joaca integrat intr-un dispozitiv pentru invatare.

Spin 5 este un gadget multifunctional care se poate mula pe nevoile tuturor atata timp cat i se cunosc limitele. Ofera o autonomie foarte buna si o incarcare rapida, este usor si subtire iar la transport nu o sa ai probleme, este rezistent, are un ecran tactil, un stylus, o tastatura iluminata, practic solutia perfecta.

Are si minusuri. Consider ca are prea putine porturi USB 3.0. Daca conectezi un mouse si un stick de memorie mai ramai doar cu porturile USB Type C si nu cred ca toata lumea are periferice cu Type C. De asemenea, formatul 3:2 al ecranului nu este cel mai bun pentru vizionat filme.

In concluzie, Spin 5 este un gadget foarte bun si bine construit, polivalent si care costa aproximativ 5200 lei. L-am gasit la Altex intr-o configuratie similara.