AMD si MSI acorda vouchere pentru jocuri in compania Time To Steam

AMD si MSI ofera vouchere in cadrul promotiei Time To Steam. AMD pune la dispozitie vouchere Steam Wallet de pana la 70 de euro, la achizitionarea oricarui bundle de produse alcatuit dintr-un procesor AMD Ryzen 3000 cu o placa de baza MSi cu chipset B450 sau X570.

Promotia este valabila pana pe 6 aprilie si codul primit poate fi folosit pe Steam la achizitionarea oricarui joc disponibil. Pentru a beneficia de oferta produsele trebuie sa fie cumparate pe aceeasi factura, iar dupa achizitionare trebuie sa inregistrezi produsele in MSI Member Center.

Dupa inregistrare, promoția ”Time to Steam” va fi vizibila in contul de utilizator creat anterior. Apoi, urmatorul pas este uploadarea unei copii dupa factura de achizitionare a produselor, care trebuie sa cuprinda numele modelelor în cauza, data cumpararii a acestora, dar si numele magazinului de unde au fost achizitionate. Pentru a putea beneficia de promotie, factura trebuie să fie emisa in perioada 6 martie – 6 aprilie 2020.

