Review la un Balaur de gaming by HyperX

Astazi s-a lansat Balaur (da, putin amuzant numele), un calculator realizat de echipa PC Garage la un pret mai mult decat decent pentru ceea ce ofera. Mai jos gasiti testele noastre si un link de unde il puteti achizitiona.

Balaur este un PC de gaming decent echipat care se adreseaza gamerilor cu un buget mai restrans. Nu este un calculator pe care sa rulezi cele mai noi titluri la rezolutie 4K si nici pe detalii Ultra. El a fost gandit sa iti ofere o experienta foarte buna in gaming pe detalii medii spre high in functie de joc si sa mai ramai si cu bani in buzunar.

Balaur este format din urmatoarele componente:

Procesor – AMD Ryzen 5 2600 3.6GHz

Placa de baza Gigabyte B450 DS3H

RAM – 16GB HyperX

Placa video – Sapphire Radeon 5500 XT 8GB

Sursa – SuperFlower 450W

SSD – Kingston A2000 M.2 500GB

Carcasa – Genesis Irid 503

Sistemul a venit gata asamblat exact cum o sa-l primiti si voi. Inca de la primul contact am remarcat profesionalismul PC Garage in ceea ce priveste asamblarea. Balaur este asamblat ca la carte cu wire management foarte bine facut, curat si aerisit. Tot ce trebuie sa-i faci este sa-l bagi in priza.

Carcasa este o surpriza placuta pentru mine deoarece este prima data cand am contact cu brandul Genesis. Este un mini tower care m-a pacalit la prima vedere ca fiind un middle tower. Este suficient spatiu in carcasa pentru a ascunde cablurile si vine cu 4 ventilatoare ARGB preinstalate. Sunt 3 pe partea frontala care baga aer si unul in spate pentru evacuare.

Recomand sa montati si in tavan inca 2 ventilatoare pentru un flux de aer si mai bun. Este doar o recomandare din partea mea, nimic obligatoriu. Ideea este ca ai loc de upgrade daca iti doresti asta. In plus ofera si panou transparent din sticla daca vrei sa-ti admiri componentele.

Sursa este separata de restul componentelor de o protectie, iar gaurile pentru cable management sunt imbracate in cauciuc, lucru foarte important deoarece vedem asta doar la carcase mult mai scumpe. Pe scurt, carcasa de la Genesis mi-a intrecut asteptarile.

Sistemul de iluminare ARGB este spectaculos daca esti pasionat de luminite, insa spre bucurior unora se poate dezactiva complet. Tine doar de gusturi si apreciez asta.

Pentru stocare s-a optat pentru un SSD Kinston A2000 in format M.2 si interfata PCI Express. Este bine ales deoarece la cei 500GB ai suficient spatiu pentru Windows dar si pentru jocuri. Nu este nici mic incat sa nu ai spatiu dar nici de 2TB nu este pentru a creste pretul sistemului. Ideea a fost sa iti ofere o capacitate decenta si foarte rapida, iar daca tu consideri ca ai nevoie de mai mult poti oricand sa pui un HDD.

Placa video a fost o alegere interesanta si mi-a placut tare mult. Acest model de Sapphire este foarte silentios in sarcina si temperatura maxima atinsa a fost de 72 de grade. O sa va arat imediat si ce FPS-uri am scos in anumite titluri. Nu este o placa foarte puternica fiind mai mult gandita pentru titlurile eSports. Dar culmea ca fix aceste titluri eSports sunt si cele mai jucate in Romania: CS:GO, PUBG, Fortine, LoL, DOTA etc.

Nici procesorul nu a stat rau. Cu cooler-ul stock a atins maxim 63 de grade. Sunt convins ca daca mai aveam 2 ventilatoare prin casa puteam sa scad temperatura cu 4-5 grade doar prin evacuarea mai rapida a aerului din carcasa.

Memoriile alese sunt HyperX Fury la 3000MHz, Dual Channel 16GB. Sunt echipate cu sistem de iluminare, ideale pentru un procesor AMD datorita frecventei mari si arata foarte bine in sistem. 16GB este un standard in materie de gaming.

Si acum sa va arat si ce rezultate am scos prin benchmark-uri si jocuri.

JOC FPS AVG FIFA20 77 LoL 105 GTA V 70 CS:GO 150-200 Fortine 130 PUBG 92

Jocurile au fost rulate pe rezolutie Full HD si setarii medii spre high. Asadar, poti sa te joci foarte bine orice titlu modern cu mai mult de 60FPS atata timp cat nu ai pretentii de detalii Ultra sau rezolutie 2K/4K. Cum rezolutia Full HD este inca cea mai folosita pentru gaming cred ca sistemul este mai mult decat decent.

Balaur isi merita numele fiind un sistem foarte bine gandit pentru a rula actualele jocuri in rezolutie Full HD si detalii ridicate, dar si viitoarele titluri fara sa iti faca o paguba in portofel. Ofera posibilitati de upgrade pentru doritori si carcasa cu ventilatoare ARGB ii confera un aer modern si aerisit.

Link de cumparare AICI – pret 3699 lei