Synology a anuntat DiskStation DS420j – un NAS pentru acasa

Synology a anuntat un NAS pentru home server, o solutie ieftina si buna pentru cei care vor un NAS accesibil pentru acasa.

Pe măsură ce cantitatea datelor generate de dispozitive mobile, laptopuri și camere a crescut, sincronizarea și partajarea acestora s-au transformat în adevărate provocări pentru utilizatori. De aceea, ei au nevoie de o soluție fiabilă, care să le garanteze protejarea datelor digitale”, a spus Kevin Meng, Product Manager la Synology Inc. „DS420j reprezintă o soluție personală ușor de folosit pentru utilizatorii casnici și familiile care doresc să sincronizeze și să partajeze momentele prețioase.

NAS-ul este echiapt cu proocesor quad core la 1.4GHz, 1GB memroie RAM DDR4, 2 porturi USB 3.0 si are un consum redus de energie: 7.8W in hibernare si 21.71W in functionare.

Acesta permite administrarea eficienta a colectiei de fotografii, cu posibilitatea de recunoastere faciala si recunoasterea subiectului, sau streaming-ul de continut direct de pe televizor, cu suport pentru Apple TV, Android TV si Samsung TV.

Ofera solutii de back-up si sincronizare, modul pentru sisteme de supraveghere video si suport pentru VPN.

Costa 1650 lei in Romania.