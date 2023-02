Activitati de weekend – am ascultat un home cinema de 75.000 euro

Sambata am avut placerea sa ascult un home cinema in valoare de 75.000 euro, in sediul AVStore din Herastrau. Sistemul realizat impreuna cu Cinema La Tine Acasa este o demonstratie de forta.

Sistemul a fost calibrat la cele mai inalte standarde de baietii de la Cinema La Tine Acasa : un videoproiector Home Cinema Laser 4K Sony VPL-XW5000, acompaniat de un sistem audio cu decodare Dolby Atmos pentru un realism incredibil, cu procesare prin NAD 778 si boxele recent lansate de la KEF Seria R Meta amplificate individual de componente Hegel H30A, H590 si H390, player Panasonic DP-UB9000 si doua subwoofere SVS-SB3000.

Am vazut cateva secvente din niste filme intr-o sala special amenajata. Imi este greu spre imposibil sa va detaliez in cuvinte cum se aude acest setup. Mai bine mergeti voi si incercati, iar daca vreti detalii extra sau vreti sa va faveti si voi un setup acasa, luati legatura cu baietii mai sus mentionati. Noi ii recomandam cu tot dragul.

Ce va pot spune este ca doua saptamani n-au fost suficiente ca acest setupt sa fie pus la punct pana la capat. Ar fi fost nevoie de mai mult timp, dar chiar si asa experienta este una deosebita.

De la AVStore mi-am luat si eu doua boxe PSB si un subwoofer Cambrigde pentru camera mea. Baietii de acolo sunt profesionisti si stiu sa va indrume catre ce aveti nevoie, fara sa cheltuiti bani inutili.