Aveti doua minute sa vorbim despre sisteme audio?

Dragi prieteni, cititori ai acestui blog, necunoscuti si trolli. Aveti doua minute sa discutam despre sisteme audio? Daca da, mi-am luat niste PSB-uri.

Este sambata, iar voi cand cititi asta eu deja sunt in team building cu colegii. Am decis sa va las un articol de weekend si o sa intru sa vad comentariile ca sa discutam. Pe scurt, am decis sa investesc in una dintre pasiunile mele. Si cred ca este prima data cand fac pasul intr-o liga superioara.

Pana acum am cochetat cu diverse sisteme audio mai mult sau mai putin mainstream. De la sisteme 2.1 pana la sisteme 2.0 sau 5.1, am avut destule, insa preferatele mele au fost cele de la Microlab. Absolut fantastice.

Insa am decis ca este cazul pentru ceva mai bun. O buna perioada n-am mai folosit boxe si am trecut pe casti, unde am optat pentru Audio Tehnica M50X.

Sunt castile mele „de muzica” pentru ca necesita un fir, caci in restul zilei cand ma joc sau ascult diferite emisiuni/filme/seriale am casti wireless. Acum de exemplu am ramas la HyperX Cloud Alpha, cele realizate de HP. Aveti review AICI.

Castile AT sunt conectate la o placa audio externa, Creative SoundBlaster SB1560. A fost scumpa la vremea ei, iar acum nu o mai gasiti pe nicaieri. Este prima mea placa externa, restul fiind doar modele dedicate pe PCI, atat Creative cat si ASUS. Bune rau toate.

Intr-o dimineata m-am trezit cu pofta de a asculta muzica, altfel decat de obicei. Nu stiu, mi-am adus aminte de un sistem Technics in dimineata aia si brusc m-am dus la AVStore sa dau comanda de niste boxe.

Eu eram chitit pe un amplificator + doua boxe 2.0 de podea, o boxa de centru si un subwoofer. Insa mi-am schimbat decizia dupa ce am discutat cu baietii din magazin. Asa am ajuns la PSB Alpha AM3.

PSB este un brand din Canada, iar AM3 este un model mediu. Mai sunt unele mai mici, dar si unele mai mari. In bugetul meu atat s-a putut. Ele sunt deja amplificate si au si iesire pentru subwoofer + conexiune Bluetooth. Fantastic! Deci nu mai aveam nevoie de statie/amplificator.

Au amplificatorul integrat, permite conexiune optica, jack sau USB si au si telecomanda + buton de control direct pe una dintre boxe. Mi-au placut cum se aud, au si bass foarte bun si aproape ca nu mai era nevoie de subwoofer. Pentru neprentiosi nu este nevoie, insa eu mai ascult si muzica electronica moderna si bassul artificial nu este redat corect de aceste boxe.

Asa ca tot la recomandarea baietilor de la AVStore am ales un Cambridge Audio SX120. Da, este facut in Marea Britanie, are o dimensiuni mica spre medie si dezvolta 70W RMS dintr-un difuzor de 20cm. Decent.

Ah, boxele PSB AM3 au 2x 35W. Mai bine va las link AICI si AICI pentru fiecare. Plus ca am primit cadou la boxe si niste suporti de silicon ca sa nu stea pe birou pur si simplu. Sunt bune ca nu lasa bassul sa se duca in birou.

Si da…le-am luat, m-am dus acasa si le-am instalat. Am cumparat si un cablu optic si un cablu care face legatura intre subwoofer si boxe. Este greu sa va descriu cum se aud. Clar se aud impecabil asa cum va asteptati, dar camera in care sunt puse fac diferenta.

De exemplu eu am o camera (momentan) cu o inaltime mica. Daca ridic mana ating tavanul. Iar camera este micuta….un pic mai mare decat o celula de la inchisoare. Sunt in curs de mutare, o sa fie mai bine.

Conteaza mult dimensiunea camerei, caci la mine acest sistem se aude de 10 ori mai prost decat daca l-as muta intr-o camera cu o dimensiune „normala” si cu o inaltime „normala”. Nu stiu, luati exemplu o sufragerie de la bloc. Asa inteleg eu printr-o camera cu dimensiuni normale.

De multe ori nu imi dau seama cand subwoofer-ul este pornit sau nu, atat de mult bass au boxele PSB. Excelent din acest punct de vedere. Pentru melodii .FLAC cu instrumente adevarate nu prea o sa ai nevoie de subwoofer, insa pentru melodii hip-hop sau electronice o sa ai nevoie.

Asta nu este un articol sa ma laud, ci poate mai gasesc un pasionat cu care sa schimb informatii. Suntem un blog pana la urma, trebuie sa comunicam.

Intreg sistemul m-a costat 3900 lei, 1099 lei subwooferul si 2799 lei boxele. Repet, este greu sa va descriu cum se aude. Totul se aude clar si profund, esti imbracat intr-un sunet cu o amprenta unica, te simti parca intr-un cinema uneori.

Cand am fost la Cinema la Tine Acasa mi-am reactivat pasiunea asta. Apropo, au locatie noua, daca sunteti din Bucuresti mergeti pana acolo. O sa ramaneti socati. Nu va costa nimic 🙂

Aveti mai jos niste….teste sa le zic. Practic am filmat cu telefonul. Am o colectie de melodii FLAC pe care trebuie sa le reascult, iar Youtube pe plan secund.