ADATA EC700G – enclosure pentru SSD-uri M.2

Poti oricand sa-ti fati un SSD extern foarte rapid. Ai nevoie doar de un enclosure, iar ADATA are un model foarte interesant si cu iluminare RGB. Nu e nici scump si te scuteste de multe belele.

A picat la fix. Colegul meu are probleme cu SSD-ul si l-am folosit pentru a face back-up. L-am scos din laptop, l-am bagat in enclosure si am copiat tot de pe el. Am salvat datele la timp.

Acest enclosure este unul metalic si arata foarte bine. Este mai mult practic decat frumos pentru ca pana la urma te ajuta sa ai solutie de stocare externa pe baza unui SSD. Fie iti cumperi tu un SSD extern si platesti din prima niste bani frumosi, fie alegi asa ceva, iar SSD-ul poate fi oricare.

Poti sa folosesti atat interfata USB Type C cat si interfata USB 2.0 sau 3.0, depinde ce ai la indemana. Cablul din pachet este USB Type C la USB normal, deci n-am putut face niste teste de mare viteza. Daca ai un cablu USB C – USB C si un laptop cu USB 3.2 Gen2x2 poti prinde viteze foarte mari. Astfel, eu am fost limitat la 400MBps.

Totul tine de portul vostru si de cablul folosit. Eu nu am pe laptop-ul personal un port USB Type C, deci nu am putut testa vitezele maxime pe care le poate suporta acest enclosure daca are un SSD performant in el.

Dar are luminite, un design metalic si un port USB Type C performant. La eMAG il gasiti la 279 lei.