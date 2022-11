AMD a lansat placile video Radeon RX 7900 XTX si RX 7900 XT – mai ieftine decat Nvidia

Sunt placi video de top, fiind raspunsul AMD pentru seria RTX 4000 de la Nvidia. Noile placi AMD sunt puternice, mai ieftine si s-ar putea sa fie o alternativa foarte buna la Nvidia.

Modelul de top este Radeon RX 7900 XTX cu 24GB memorie GDDR6, procesor la 2.3GHz, un consum de350W, 96 Computing Units RDNA3 si este de 1.7x mai rapida in jocuri la rezolutie 4K decat modelul de top anterior RX 6950 XT.

Modelul RX 7900 XT aduce 84 de Compute Units RDNA3, o frecventa de 2GHz si 20GB memorie GDDR6.

Ambele placi au conector de alimentare cu 8 pini, Display Port 2.1 pentru rezolutie 8K si 4K la refresh mare, iar noua arhitectura RDNA3 promite 61 teraflops in comparatie cu cei 38 teraflops putere produsi de RDNA2.

Nvidia inca are un avantaj cu RTX 4090, fiind mai puternica pe partea de AI, unde are acele procesoare tensor. In teorie, 7900XTX este cu 32% mai slaba decat RTX 4090 cand vine vorba de putere bruta. Insa acest lucru este irelevant daca ne uitam in trecut la modelele 6950XT si 3080Ti, cand in rezolutie 4K in gaming diferenta reala era de doar 5%. In realitate, 7900XTX ar putea fi in spatele lui 4090 cu doar cateva procente, insa exista si o diferenta notabila de pret. Iar in gaming s-ar putea sa nu existe deloc diferente ci doar pe partea de AI.

Ca sa fim realisti, 7900 XTX clar este mai buna decat RTX 4080, dar este sub RTX 4090 in teorie. Ramane sa vedem testele. Problema ramana RTX 4080, o placa chiar buna cu un pret mai mic. Cred ca aici trebuie sa exceleze modelul 7900 XT.

Cat despre consum, AMD incearca sa mearga pe eficienta energetica cu noul RDNA 3 si spun ca au imbuntatit consumul cu 54% per watt in comparatie cu RDNA 2. O sa vedem consumul real in teste. Ca idee, sunt realizate la TSMC pe 5nm.

Puteti citi mai multe la tomshardware.

Placile vin la preturi bune: 999 dolari pentru modelul de top XTX si 899 dolari pentru modelul XT.