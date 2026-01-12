Adio CNN, BBC sau Pro TV, s-a terminat joaca: TikTok a devenit oficial „jurnalul de știri” al planetei

Dacă Walter Cronkite s-ar trezi astăzi și ar vedea de unde își iau tinerii știrile, probabil s-ar cere înapoi în istorie.
Potrivit celor mai recente date de la finalul lui 2025, TikTok a detronat oficial toate celelalte platforme sociale, inclusiv X (fostul Twitter) și Facebook, devenind sursa primară de știri pentru generațiile tinere. Ironia supremă? Această victorie zdrobitoare a „aplicației de dansuri” vine exact în momentul în care platforma a trecut, politic și economic, în sfera de influență americană, sub privirea îngăduitoare a administrației Trump.
Până recent, Washingtonul ne spunea să ne ferim de TikTok ca de foc, pentru că ne spală creierele cu propagandă chineză. Acum, după ce tranzacția de trecere a platformei sub umbrelă americană (orchestrată abil în culisele puterii) a devenit certitudine, narațiunea s-a schimbat la 180 de grade. Brusc, clipurile de 15 secunde nu mai sunt un pericol, ci „viitorul jurnalismului”. Tinerii nu mai au răbdare pentru analizele complexe de la TV sau articolele lungi; ei vor geopolitică explicată pe ritmuri de trap și crize economice rezumate de influenceri în timp ce se machiază.
Schimbarea de gardă este totală. Dacă înainte Twitter era locul unde se dădea ora exactă în breaking news, acum TikTok domină autoritar. Iar faptul că Trump și aliații săi au „binecuvântat” platforma (vezi și parteneriatul cu FIFA) a legitimat-o definitiv. Practic, am trecut de la frica de algoritmul din Beijing la acceptarea entuziastă a algoritmului aprobat de Casa Albă.
Pentru publisherii tradiționali, vestea e un coșmar: dacă nu ești pe „For You Page”, nu exiști. Jurnalismul clasic, verificat din trei surse, a fost înlocuit de viralitate și carismă. Este o victorie a formatului scurt asupra profunzimii, dar și o victorie politică imensă: cine controlează algoritmul TikTok în 2026, controlează, de fapt, adevărul pentru jumătate din populația globului. Iar acum, telecomanda acelui adevăr pare să fie ferm în mâinile cui trebuie.
Andrei M a zis
Tiktok este și va rămâne o prostie indiferent că în spate se află americanii sau chinezii, va rămâne relevant până ce altceva îi va lua locul la fel cum sa întâmplat cu facebook și alte platforme moarte în prezent. o spune asta un tânăr de sub 30 de ani.
Radu a zis
Nu stiu cum sunteti cei sub 30 de ani, dar eu cand citesc o stire de genul „breaking” automat ma gandesc ca trebuie sa caut informatia aia din mai multe surse.
Ca exemplu as putea da nebunia asta cu acordul UE-America de Sud, unde fiecare zice ce ii convine, dar cam greu casesti citat si cu link spre paragraful din acord, unde este informatia oficiala. Informatie care sunt aproape convins ca nu ar fi oricum inteleasa de multi.
Razvann a zis
Tik-Tok este platforma analfabetilor functionali si a celor care nu se pot concentra mai mult de cateva zeci de secunde pentru a urmari ceva . Este cel mai usor sa manipulezi prin asemenea platforme .
Sebi a zis
Nu mă mir pentru că mulți oameni s-au săturat de posturile de știri care dau știrile in funcție de interesul celor care finanțează posturile respective. Și atunci în mod natural caută în altă parte (nu întotdeauna în mod fericit).
Radu a zis
Tocmai asta era avantajul posturilor clasice. Era clar ce directie au cei din spatele postului si ce vor sa impinga. Si era foarte clar cand schimbau directia. Asta era valabil indiferent de tabara politica.
enzo a zis
Ce diferenta intre Tik-Tok de China si cel pentru restul lumii!
In China e educativ, clipurile fake, p0rn si alte nebunii nu exista acolo.
Mai nou au si lege prin care nu poti sa te dai expert intr-un anumit domeniu daca nu demonstrezi ca ai educatie si certificare pe felia respectiva.
Ar fi bine-venit asa ceva si la noi.