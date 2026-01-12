Adio CNN, BBC sau Pro TV, s-a terminat joaca: TikTok a devenit oficial „jurnalul de știri” al planetei

Dacă Walter Cronkite s-ar trezi astăzi și ar vedea de unde își iau tinerii știrile, probabil s-ar cere înapoi în istorie.

Potrivit celor mai recente date de la finalul lui 2025, TikTok a detronat oficial toate celelalte platforme sociale, inclusiv X (fostul Twitter) și Facebook, devenind sursa primară de știri pentru generațiile tinere. Ironia supremă? Această victorie zdrobitoare a „aplicației de dansuri” vine exact în momentul în care platforma a trecut, politic și economic, în sfera de influență americană, sub privirea îngăduitoare a administrației Trump.

Până recent, Washingtonul ne spunea să ne ferim de TikTok ca de foc, pentru că ne spală creierele cu propagandă chineză. Acum, după ce tranzacția de trecere a platformei sub umbrelă americană (orchestrată abil în culisele puterii) a devenit certitudine, narațiunea s-a schimbat la 180 de grade. Brusc, clipurile de 15 secunde nu mai sunt un pericol, ci „viitorul jurnalismului”. Tinerii nu mai au răbdare pentru analizele complexe de la TV sau articolele lungi; ei vor geopolitică explicată pe ritmuri de trap și crize economice rezumate de influenceri în timp ce se machiază.

Schimbarea de gardă este totală. Dacă înainte Twitter era locul unde se dădea ora exactă în breaking news, acum TikTok domină autoritar. Iar faptul că Trump și aliații săi au „binecuvântat” platforma (vezi și parteneriatul cu FIFA) a legitimat-o definitiv. Practic, am trecut de la frica de algoritmul din Beijing la acceptarea entuziastă a algoritmului aprobat de Casa Albă.

Pentru publisherii tradiționali, vestea e un coșmar: dacă nu ești pe „For You Page”, nu exiști. Jurnalismul clasic, verificat din trei surse, a fost înlocuit de viralitate și carismă. Este o victorie a formatului scurt asupra profunzimii, dar și o victorie politică imensă: cine controlează algoritmul TikTok în 2026, controlează, de fapt, adevărul pentru jumătate din populația globului. Iar acum, telecomanda acelui adevăr pare să fie ferm în mâinile cui trebuie.

Sursa