Peste 20% din conținutul recomandat noilor utilizatori YouTube este „AI slop” de slabă calitate

Un studiu recent realizat de compania Kapwing a scos la iveală faptul că algoritmii YouTube promovează agresiv conținut de slabă calitate generat de inteligența artificială, cunoscut sub numele de „AI slop”.

Cercetarea, care a analizat 15.000 dintre cele mai populare canale la nivel global, a descoperit că peste 20% dintre videoclipurile afișate unui utilizator nou sunt materiale generate automat, concepute exclusiv pentru a atrage vizualizări și a genera venituri rapide. Aceste canale, care adesea conțin informații scoase din context sau imagini repetitive și absurde (fenomen denumit „brainrot”), au acumulat deja peste 63 de miliarde de vizualizări și 221 de milioane de abonați, generând venituri anuale estimate la 117 milioane de dolari.

Fenomenul este global, însă impactul variază, în Spania, de exemplu, aproape jumătate din populație urmărind astfel de canale, ceea ce ridică semne de întrebare serioase cu privire la modul în care algoritmii de recomandare prioritizează cantitatea în detrimentul calității și al relevanței.

Sursa