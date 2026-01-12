Am condus Dacia Bigster si m-a impresionat

Pentru că mă bate un gând să renunț la Duster, am decis să cer un Bigster pentru test drive. Nu aveam niciun plan să scriu ceva despre mașină, dar pentru că mi-a plăcut am zis să împărtășesc experiența cu voi. Noul Bigster aproape m-a făcut să renunț la Toyota, doar un pic mai lipsea. Vă explic în rândurile următoare ce s-a întâmplat și de ce Bigster este chiar o mașină impresionantă.

Dincolo de glume și prejudecăți, primul contact e fix genul de experiență care poate schimba percepția unui client de Dacie. Se simte mai solidă, mai matură, mai aproape de ideea de SUV de familie, fără să încerce să pară premium cu orice preț. Bigster rămâne accesibilă ca poziționare, dar vine cu lucruri pe care nu te aștepți să le primești la pachet în zona asta de preț.

Concurenții ei ca dimensiune sunt Hyundai Tucson, Kia Sportage, Mazda CX-5, Toyota RAV4 sau Toyota C-HR, dar în realitate mașina este mult mai mare decât oricare dintre acestea. Se duce chiar spre un segment superior. În același timp, la bani similari poți alege oricând unul dintre modelele de mai sus, însă de multe ori nu cu același nivel de dotări și nu neapărat cu un sistem hibrid la pachet. Până la urmă, depinde ce vrei și ce oferte sunt pe piață.

În echiparea de top, Bigster se învârte în jurul a 31.000 de euro și vine cu un motor hibrid de 1,8 litri și 155 CP, plus un atu major pentru o familie: portbagajul imens. La capitolul dotări, mașina bifează exact genul de lucruri pe care le simți zi de zi: scaunul șoferului cu reglaje electrice, volan încălzit, scaune față încălzite, parbriz degivrat, duze de ștergătoare încălzite, sistem multimedia cu ecran de 10 inch, senzori de parcare față și spate, camere 360, monitorizare unghi mort, încărcare wireless pentru telefon, multe porturi USB Type-C, cruise control adaptiv, menținere bandă, climatizare pe două zone, asistență la frânarea de urgență, acces și pornire keyless, hayon electric, capotă cu telescoape și o cotieră cu spațiu de depozitare răcit. Sunt detalii care, luate separat, par normale, dar puse cap la cap, schimbă complet senzația de mașină de buget.

La condus, Bigster m-a câștigat prin ținuta de drum. Se simte a mașină solidă, genul de masivitate care îți dă încredere, fără să devină greoaie. Suspensia este foarte reușită pentru cum va fi folosită mașina în viața reală, direcția e plăcută mai ales în oraș, iar manevrabilitatea e neașteptat de bună pentru gabarit. Un alt punct care m-a surprins sincer a fost sistemul audio de bază, care se aude foarte bine, mai bine decât multe sisteme stock întâlnite inclusiv pe modele mai scumpe, chiar și de la branduri cu reputație.

Spațiul pentru pasageri este generos, iar portbagajul e fix genul de argument care contează într-o familie cu doi sau trei copii. Scaunele sunt bune la drum lung, ergonomia este în general reușită, volanul se simte plăcut și are o formă modernă, iar consola centrală înălțată nu deranjează, ba chiar îți dă senzația aceea de mașină robustă. Și mai e un aspect pe care nu mă așteptam să-l spun despre o Dacie: la viteze de autostradă, antifonarea este foarte bună, iar în cazul meu a părut chiar peste ce îmi oferă Toyota. Poziția la volan se găsește ușor și, după ce te așezi bine, uiți destul de repede că ești într-o mașină accesibilă.

Evident, există și minusuri, unele mici, altele care pot conta mult în funcție de cum stai la volan și ce așteptări ai. Pentru mine, cel mai deranjant a fost spațiul în zona picioarelor la șofer: genunchiul stâng ajunge să atingă mânerul ușii, iar faptul că acea zonă nu e îmbrăcată într-un material moale poate genera disconfort pe termen lung. Apoi, lipsa unei aplicații de telefon e un minus clar în 2026, mai ales pentru cei care s-au obișnuit cu acces la distanță, status, localizare și mici funcții remote. Head-up display nu există, materialele sunt preponderent plastic tare, mai puțin în zonele de contact, oglinda centrală nu este heliomată, iar sistemul multimedia și instrumentarul de bord au opțiuni de personalizare foarte limitate.

Pe partea de propulsie, cutia are un ușor lag atunci când ceri accelerație mai hotărâtă. Nu e ceva dramatic, dar e suficient cât să-l observi. Mai sunt și detalii de utilizare zilnică: pragurile nu sunt acoperite de uși și, realist vorbind, te murdărești la coborâre, faza lungă rămâne halogen deși faza scurtă e LED, selectorul pentru modurile de condus nu are litere iluminate și te bazezi pe afișajul din bord, iar cotiera de pe banchetă este o glumă proastă.

Ce m-a făcut totuși să nu renunț la Toyota? Păi farurile adaptive full LED, un sistem hibrid mai rafinat ca răspuns și tranziții, oglindă heliomată, aplicație pe telefon pentru funcții la distanță și un spațiu mai bun pentru șofer, mai ales în zona picioarelor. Sunt fix lucrurile care, în utilizarea de zi cu zi, fac diferența.

În rest, Bigster rămâne una dintre cele mai plăcute surprize pe care le-am avut de la Dacia în ultimii ani. E genul de mașină care nu încearcă să te impresioneze cu promisiuni, ci cu un pachet coerent: spațiu, dotări, un hibrid corect și o senzație generală de maturitate. Iar dacă va veni și varianta pe care o aștept, motor 1,2 litri, GPL plus benzină, mild hybrid, 4×4 și cutie automată, atunci discuția devine și mai interesantă. Din ce se vorbește, ar trebui să ajungă în februarie sau martie, și da, o voi conduce atunci, pentru că exact acolo cred că Bigster poate deveni și mai relevantă pentru România.