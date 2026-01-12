Am condus Dacia Bigster si m-a impresionat

Pentru că mă bate un gând să renunț la Duster, am decis să cer un Bigster pentru test drive. Nu aveam niciun plan să scriu ceva despre mașină, dar pentru că mi-a plăcut am zis să împărtășesc experiența cu voi. Noul Bigster aproape m-a făcut să renunț la Toyota, doar un pic mai lipsea. Vă explic în rândurile următoare ce s-a întâmplat și de ce Bigster este chiar o mașină impresionantă.
Dincolo de glume și prejudecăți, primul contact e fix genul de experiență care poate schimba percepția unui client de Dacie. Se simte mai solidă, mai matură, mai aproape de ideea de SUV de familie, fără să încerce să pară premium cu orice preț. Bigster rămâne accesibilă ca poziționare, dar vine cu lucruri pe care nu te aștepți să le primești la pachet în zona asta de preț.
Concurenții ei ca dimensiune sunt Hyundai Tucson, Kia Sportage, Mazda CX-5, Toyota RAV4 sau Toyota C-HR, dar în realitate mașina este mult mai mare decât oricare dintre acestea. Se duce chiar spre un segment superior. În același timp, la bani similari poți alege oricând unul dintre modelele de mai sus, însă de multe ori nu cu același nivel de dotări și nu neapărat cu un sistem hibrid la pachet. Până la urmă, depinde ce vrei și ce oferte sunt pe piață.
În echiparea de top, Bigster se învârte în jurul a 31.000 de euro și vine cu un motor hibrid de 1,8 litri și 155 CP, plus un atu major pentru o familie: portbagajul imens. La capitolul dotări, mașina bifează exact genul de lucruri pe care le simți zi de zi: scaunul șoferului cu reglaje electrice, volan încălzit, scaune față încălzite, parbriz degivrat, duze de ștergătoare încălzite, sistem multimedia cu ecran de 10 inch, senzori de parcare față și spate, camere 360, monitorizare unghi mort, încărcare wireless pentru telefon, multe porturi USB Type-C, cruise control adaptiv, menținere bandă, climatizare pe două zone, asistență la frânarea de urgență, acces și pornire keyless, hayon electric, capotă cu telescoape și o cotieră cu spațiu de depozitare răcit. Sunt detalii care, luate separat, par normale, dar puse cap la cap, schimbă complet senzația de mașină de buget.
La condus, Bigster m-a câștigat prin ținuta de drum. Se simte a mașină solidă, genul de masivitate care îți dă încredere, fără să devină greoaie. Suspensia este foarte reușită pentru cum va fi folosită mașina în viața reală, direcția e plăcută mai ales în oraș, iar manevrabilitatea e neașteptat de bună pentru gabarit. Un alt punct care m-a surprins sincer a fost sistemul audio de bază, care se aude foarte bine, mai bine decât multe sisteme stock întâlnite inclusiv pe modele mai scumpe, chiar și de la branduri cu reputație.
Spațiul pentru pasageri este generos, iar portbagajul e fix genul de argument care contează într-o familie cu doi sau trei copii. Scaunele sunt bune la drum lung, ergonomia este în general reușită, volanul se simte plăcut și are o formă modernă, iar consola centrală înălțată nu deranjează, ba chiar îți dă senzația aceea de mașină robustă. Și mai e un aspect pe care nu mă așteptam să-l spun despre o Dacie: la viteze de autostradă, antifonarea este foarte bună, iar în cazul meu a părut chiar peste ce îmi oferă Toyota. Poziția la volan se găsește ușor și, după ce te așezi bine, uiți destul de repede că ești într-o mașină accesibilă.
Evident, există și minusuri, unele mici, altele care pot conta mult în funcție de cum stai la volan și ce așteptări ai. Pentru mine, cel mai deranjant a fost spațiul în zona picioarelor la șofer: genunchiul stâng ajunge să atingă mânerul ușii, iar faptul că acea zonă nu e îmbrăcată într-un material moale poate genera disconfort pe termen lung. Apoi, lipsa unei aplicații de telefon e un minus clar în 2026, mai ales pentru cei care s-au obișnuit cu acces la distanță, status, localizare și mici funcții remote. Head-up display nu există, materialele sunt preponderent plastic tare, mai puțin în zonele de contact, oglinda centrală nu este heliomată, iar sistemul multimedia și instrumentarul de bord au opțiuni de personalizare foarte limitate.
Pe partea de propulsie, cutia are un ușor lag atunci când ceri accelerație mai hotărâtă. Nu e ceva dramatic, dar e suficient cât să-l observi. Mai sunt și detalii de utilizare zilnică: pragurile nu sunt acoperite de uși și, realist vorbind, te murdărești la coborâre, faza lungă rămâne halogen deși faza scurtă e LED, selectorul pentru modurile de condus nu are litere iluminate și te bazezi pe afișajul din bord, iar cotiera de pe banchetă este o glumă proastă.
Ce m-a făcut totuși să nu renunț la Toyota? Păi farurile adaptive full LED, un sistem hibrid mai rafinat ca răspuns și tranziții, oglindă heliomată, aplicație pe telefon pentru funcții la distanță și un spațiu mai bun pentru șofer, mai ales în zona picioarelor. Sunt fix lucrurile care, în utilizarea de zi cu zi, fac diferența.
În rest, Bigster rămâne una dintre cele mai plăcute surprize pe care le-am avut de la Dacia în ultimii ani. E genul de mașină care nu încearcă să te impresioneze cu promisiuni, ci cu un pachet coerent: spațiu, dotări, un hibrid corect și o senzație generală de maturitate. Iar dacă va veni și varianta pe care o aștept, motor 1,2 litri, GPL plus benzină, mild hybrid, 4×4 și cutie automată, atunci discuția devine și mai interesantă. Din ce se vorbește, ar trebui să ajungă în februarie sau martie, și da, o voi conduce atunci, pentru că exact acolo cred că Bigster poate deveni și mai relevantă pentru România.
Vivio a zis
Nu imi amintesc daca la Toyota ai AWD, dar cum ti s-a parut la viraje?
La cutia automata, ai idee daca au avut probleme? In configurarea normala nu am vazut camere 360, ceva ce ma intereseaza foarte tare.
Gabriel a zis
N-am awd pe Corolla. Pe viraje sta surprinzator de bine pentru gabaritul ei. Nu te astepta sa fie lipita de asfalt, dar fata de alte suvuri mari sta mult mai bine. Nu stiu inca de probleme la cutie pe noile modele de la Reno/Dacia. Ai si optiunea de camere 360 dar este un optional.
piuir a zis
Vezi ca mai sunt si alte minusuri: 3 stele la euro ncap.
https://www.euroncap.com/en/results/dacia/bigster/54881
Am un prieten la pat pentru ca a fost prea zgarcit sa renunte la logan, si cand s-a intalnit cu camionul, nu a mai contat.
Din cauza asta prefer o second hand orice model cu 5 stele, decat un cosciug nou. Cine nu a vazut urmarile, nu stie despre ce e vorba. Fereasca-ne mnezo.
Gabriel a zis
Trei stele la euro ncap astazi sunt echivalentul a 5 stele euro ncap de acum 5 ani. Hai sa vedem si de ce a luat trei stele. Problema nu e la siguranta pasagerilor ci la lipsa de sisteme active de siguranta, care sunt cu totul altceva. Daca Toyota mea nu ar avea aceste sisteme, desi are 5 stele acum, ar fi luat 2-3 stele.
Piuir a zis
O fi asa cum zici, Gabriele, dar eu tintesc spre ceva mai sigur: am peugeot dar cochetez cu volvo doar din motive de siguranta. Nu incerc sa conving pe nimeni de nimic, doar ca am vazut ce a facut coscigul de logan din om. Nu zic ca alta masina ar fi facut diferenta, dinamica fiecarui accident e diferita si diferenta de masa face diferenta, iar o masina mai mare cum e bigster clar e mai avantajata decat un logan. Dar eu sunt convins si e doar parerea mea: dacia iei numa la dusmani.
Gabriel a zis
Te pot intelege, ai vazut un accident cu victime, nu e usor, iar in momentul ala ai decis ca vrei siguranta maxima pentru tine si familia ta. Nu e nimic gresit in asta. Dar Volvo nu mai inseamna siguranta cum era acum 20 de ani. Toate masinile sunt sigure astazi. Dar cum ai spus si tu, fiecare accident are dinamica lui. Poti sa mori la fel si-n Volvo si-n Logan daca ai ghinion. Doamne fereste! Eu mi-as lua un V60 sau V90, am un prieten care are una si e misto rau, dar consuma 18 litri in oras :))
Piuir a zis
Xc90 fara dubiu. Dar…. imi lipsesc niste bani… 🙂
enzo a zis
Nu are aplicatie pentru telefon… daca si asta e motiv sa nu alegi o masina…
Mufe si ecrane si kkturi semi-utile prezentate drept „dotari”.
Scaune, volan si parbriz incalzite? DA – astea sunt dotari, la fel ca senzorii si camerele de parcare.
Telescoape la capota? inca un lucru care se poate strica si trebuie inlocuit. Prefer tija cinstita de la Sandero. Cat de des ridici capota?
Toyota este celebra pentru antifonarea de kkt. Si ultimele modele nu mai sunt la fel de fiabile care si cele vechi. Eu as zice ca si partea de finisaj si plastic eftin face concurenta Daciei la modelele semi-accesibile.
Gabriel a zis
Eu masina fara aplicatie pe telefon nu-mi mai iau. E misto sa pornesti climatizarea din pat si cand te duci la masina sa fie pregatita. Sau sa o deschid din aplicatie cand cineva trebuie sa vina sa ia ceva de la mine. Nu mai cobor la masina, doar o deschid din telefon si o inchid. Sau sa vad traseul si consumul detaliat. Pentru mine conteaza. Telescoapele la capota par inutile dar nu sunt. Eu deschid capota des ca sa bag lichid de parbriz sau sa mai curat de frunze pe la stergatoare. Mi se pareau un moft pe Megane, dar acum le duc dorul.
Piuir a zis
Enzo… ai fi surprins cat de des deschizi capota la unele modele 🙂 eu de exemplu am acum urmatoarele dotari si nu le mai doresc: portbagaj electric(inca o chestie electrica care se poate strica si nu ajuta efectiv la nimic util), scaune piele (vara te prajesti, iarna congelezi) si trapa panoramica electrica. O porcarie prin care vezi cacatii de porumbel, iti ridica centrul de greutate si te rogi sa nu se strice sau sa se infunde scurgerile la ea ca iti ploua prin masina. Cam toate sunt vrajeli de marketing in final. Dar fara cruise control adaptiv, faza lunga automata nubas mai vrea.
enzo a zis
@Gabriel
Masina e gata pregatita de ce? Ai cine stie ce model high performance (gen AMG) si e nevoie sa urmezi un anumit ritual inainte sa pornesti cu masina la drum? 99% din masini sunt „ready to go” – ai dat o cheie, in 10-20 secunde pana pui centura si ochelarii de soare e arhisuficient sa pleci de pe loc. Desigur, acum cu temperaturile astea mai scazute e bine sa o lasi cateva minute, dar oricum e nevoie sa cureti zapada de pe ea.
Traseu si comsum vezi la orice masina cat de cat, cred ca si de 30 ani, iti arata in bord – trip si consum.
Deschis inchis din app eu o vad ca o vulnerabilitate, dar da, poate fi un avantaj daca esti dealer :)).
Mofturi, mofturi… de aia ajungem sa avem masini construite in jurul unor asa-zise „dotari” dar cu motoare praf.
Gabriel a zis
Pregatita de drum cu antigelul cald si uleiul cald, iar cand ma urc in ea pot sa plec linistit si sa accelerez cand e nevoie. Am temperatura optima in interior, parbrizul dezghetat, scaunele calde, volanul cald, iar zapada se topeste singura. De asta e buna aplicatia. La fel si vara. O gasesc rece la interior.
Cititorii vostri a zis
De ce vrei sa renunti la Duster?
Gabriel a zis
Vreau ceva mai mare si mai misto.
enzo a zis
Zapada in cantitate nu se topeste singura de pe capota, plafon.
Si in mod normal ar trebui sa iei amenda daca nu o cureti pentru ca e un pericol pentru ceilalti participanti la trafic.
Gasesc masina calda/rece = cam atat despre activismul anti-poluare :)).
Gabriel a zis
90% se duce daca e multa. Si dupa e mai usor de curatat. Cat despre mediu si poluare, nu cred ca sunt eu sursa poluarii ca imi las masina pornita. Deja se exagereaza.
enzo a zis
„hai ca deja sunteti si obraznici!”
„nu cred ca sunt eu sursa poluarii ca imi las masina pornita” si vecinii mei zic la fel cand isi ard gunoaiele, ba chiar si eu mai zic asa din cand in cand.
Doar eu recunosc ca sunt un poluator cinstit. Aia e.
ps: oare de ce s-a inventat functia Start-Stop la masini?
Răzvan Balica a zis
Putem să încetăm cu extremismul ăsta ecologic? Poluarea de la o mașină care stă pe loc 15 minute cu motorul pornit e neglijabilă.
Pe același principiu n-ar trebui să mai pornești nici centrala și să stai în frig în casă.
enzo a zis
Poate le explici asta autoritatilor din Germania.
Este ilegal sa lasi masina sa se incaleazsca singura, dimineata in DE.
E si ceva stire/scandal cu treaba asta:
Lexus has confirmed that the remote pre-heating function (pre-air conditioning) has been remotely disabled for conventional (non-electric and non-plug-in hybrid) vehicles in Germany due to local legislation prohibiting unnecessary engine idling.
German Law: German law prohibits the unnecessary running of internal combustion engines, as it is considered a source of avoidable exhaust gas pollution and noise. Fines for breaking this law can be up to €500.
Gabriel a zis
Niste idioti. Bine ca nu suntem in Germania. Personal mi s-a luat de ei dupa ce am fost pe acolo acum cateva saptamani. Sunt spalati pe creier.
Răzvan Balica a zis
@enzo: nemților li se zice și să stea la 18 grade în casă și mulți se conformează. o nație de spălați pe creier, cum a zis și colegul mai sus.