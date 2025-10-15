Sam Altman spune ca poti face sexting cu ChatGPT

OpenAI a anunțat că, din decembrie 2025, ChatGPT va permite conversații și conținut erotic pentru utilizatorii adulți care își verifică vârsta. Informația vine direct de la CEO-ul Sam Altman, care a declarat pe X că această schimbare face parte din principiul „treat adult users like adults”.

Noua funcție va deveni disponibilă odată cu lansarea unui sistem de verificare a vârstei, denumit „age-gating”. Practic, doar persoanele care pot confirma că au peste 18 ani vor putea accesa discuții cu tentă sexuală sau conținut considerat matur.

Altman a explicat că OpenAI a impus inițial restricții stricte pentru a evita probleme legate de sănătatea mintală, dar că acestea au făcut ChatGPT „mai puțin util și mai puțin plăcut” pentru mulți utilizatori. Compania susține că acum are instrumente mai bune pentru a detecta situațiile delicate și poate relaxa regulile fără riscuri majore.

Nu este clar încă cum se va face verificarea vârstei, dacă va fi nevoie de documente, carduri sau alte metode. De asemenea, OpenAI nu a spus dacă va permite și generarea de imagini erotice sau doar texte.

Rămâne de văzut cum va gestiona OpenAI partea legală și confidențialitatea datelor, mai ales că subiectul este sensibil și reglementările diferă de la o țară la alta.