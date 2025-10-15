Motorola Moto X70 Air – raspunsul pentru iPhone Air

Stiti ce se va intampla in urmatorul an? Vor aparea telefoane subtiri de la toti producatorii, dar si modele ce vor implementa „platoul”, adica zona aia urata unde sunt pozitionate camerele foto.

Motorola Moto X70 Air este un telefon de 6mm grosime ce integreaza o baterie de 4800mAh. Este echipat cu ecran de 6.7 inch, OLED cu 120Hz si 4500nits luminozitate maxima. Desi este subtire are o rama din metal ca sa il faca mai rezistent, are protectie IP68 si IP69, insa nu este un high end ci un mid-range.

Foloseste platforma Snapdragon 7 Gen4, are 12GB RAM, pana la 512GB stocare UFS 3.1 si camerele foto sunt trei la numar, doua fiind de 50MP. Nu exista pret momentan si este doar pentru China pana acum.