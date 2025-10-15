Seria Assassin’s Creed s-ar putea schimba după plecarea lui Marc-Alexis Côté

Marc-Alexis Côté, omul care a condus franciza Assassin’s Creed în ultimii ani și unul dintre veteranii Ubisoft, a părăsit compania după mai bine de 20 de ani. Decizia vine într-un moment de reorganizare internă, în care Ubisoft a creat o nouă divizie, Vantage Studios, condusă de Christophe Derennes și Charlie Guillemot, sprijinită financiar de Tencent. Această entitate va coordona dezvoltarea marilor serii ale companiei, inclusiv Assassin’s Creed, Far Cry și Rainbow Six.

Côté ar fi refuzat o poziție de conducere în noul studio și a ales să plece definitiv, potrivit unor surse interne. Ubisoft a confirmat oficial plecarea lui, menționând că „după reorganizarea din martie, Marc-Alexis a ales să urmeze alte direcții în afara companiei”.

Marc-Alexis Côté a fost unul dintre oamenii-cheie în evoluția francizei Assassin’s Creed. A început ca inginer software în 2005, a lucrat ca designer de nivel la Brotherhood, apoi a fost director de joc pentru Assassin’s Creed III și director creativ pentru Syndicate. În ultimii ani, a coordonat planul de transformare a seriei într-o platformă unificată cunoscută intern sub numele Infinity, menită să conecteze poveștile din viitoarele titluri într-un univers comun.

Plecarea lui ar putea aduce schimbări majore în direcția creativă a seriei. Ubisoft se află deja într-o fază de tranziție, în care încearcă să echilibreze jocurile cu accent narativ (Codename Hexe, Codename Red) cu proiecte live-service și multiplayer. Fără viziunea lui Côté, care punea accent pe coerență și identitate de brand, franciza riscă să revină la fragmentarea din anii trecuți, când fiecare studio avea propria interpretare asupra conceptului de Assassin’s Creed.

Deși Ubisoft are suficiente resurse pentru a menține franciza pe linia de plutire, pierderea unei figuri creative importante se va simți. Assassin’s Creed a fost mereu o serie cu ambiții uriașe, iar echilibrul între inovație și comercial a fost greu de păstrat. Cu noile structuri de conducere și influența tot mai mare a Tencent, rămâne de văzut dacă următoarele titluri vor păstra spiritul seriei sau se vor adapta unei viziuni mai corporatiste.

Pentru mine, Brotherhood, Revelations, Origins si Odyssey sunt cele mai bune jocuri din franciză.